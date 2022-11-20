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Haberler Güncel MSB Pençe - Kılıç Hava Harekatı için BM Antlaşması'nın 51. maddesini gerekçe göstermişti! BM Antlaşması'nın 51. Maddesi ne diyor?

MSB Pençe - Kılıç Hava Harekatı için BM Antlaşması'nın 51. maddesini gerekçe göstermişti! BM Antlaşması'nın 51. Maddesi ne diyor?

MSB, eli kanlı teröristleri yok etmek için Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyine Pençe &ndash; Kılıç Hava Harekatı düzenledi. Söz konusu harekat hakkında BM Antlaşması'nın 51. maddesi gerekçe gösterildi. Peki Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51. maddesi ne diyor? İşte detaylar&hellip;

20.11.2022 14:52 - Son Güncelleme: 20.11.2022 14:52
MSB Pençe - Kılıç Hava Harekatı için BM Antlaşması’nın 51. maddesini gerekçe göstermişti! BM Antlaşması’nın 51. Maddesi ne diyor?

Millî Savunma Bakanlığı, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere "Pençe-Kılıç Hava Harekâtı" yapıldığını bildirdi. Bakanlıktan, gece saatlerinde gerçekleştirilen hava harekâtına ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

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MSB Pençe - Kılıç Hava Harekatı için BM Antlaşması’nın 51. maddesini gerekçe göstermişti! BM Antlaşması’nın 51. Maddesi ne diyor?

"PKK/KCK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak, terörü kaynağında yok etmek maksadıyla; Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından ülkemize saldırılarda üs olarak kullanılan bölgelere Pençe-Kılıç Hava Harekatı icra edilmiştir."

MSB Pençe - Kılıç Hava Harekatı için BM Antlaşması’nın 51. maddesini gerekçe göstermişti! BM Antlaşması’nın 51. Maddesi ne diyor?

Öte yandan, Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatının ilk görüntülerini paylaştı.

MSB Pençe - Kılıç Hava Harekatı için BM Antlaşması’nın 51. maddesini gerekçe göstermişti! BM Antlaşması’nın 51. Maddesi ne diyor?

51. MADDE'DE NE ANLATIYOR?

Sözü geçen 51. madde, BM üyesi ülkelere, silahlı saldırı halinde meşru müdafaa hakkı tanıyor. Birleşmiş Milletler antlaşmasının 51. maddesinde şu ifadeler yer alıyor:

MSB Pençe - Kılıç Hava Harekatı için BM Antlaşması’nın 51. maddesini gerekçe göstermişti! BM Antlaşması’nın 51. Maddesi ne diyor?

"Bu Antlaşmanın hiçbir hükmü, Birleşmiş Milletler üyelerinden birinin silahlı bir saldırıya hedef olması halinde, Güvenlik Konseyi uluslararası barış ve güvenliğin korunması için gerekli önlemleri alıncaya dek, bu üyenin doğal olan bireysel ya da ortak meşru savunma hakkına halel getirmez.

MSB Pençe - Kılıç Hava Harekatı için BM Antlaşması’nın 51. maddesini gerekçe göstermişti! BM Antlaşması’nın 51. Maddesi ne diyor?

Üyelerin bu meşru savunma hakkını kullanırken aldıkları önlemler hemen Güvenlik Konseyi'ne bildirilir ve Konsey'in işbu antlaşma gereğince uluslararası barış ve güvenliğin korunması ya da yeniden kurulması için gerekli göreceği biçimde her an hareket etme yetki ve görevini hiçbir biçimde etkilemez."

Birleşmiş Milletler Antlaşması 26 Haziran 1945 tarihinde San Francisco'da imzalandı ve 110. maddeye uygun olarak 24 Ekim 1945'de yürürlüğe girdi.

MSB Pençe - Kılıç Hava Harekatı için BM Antlaşması’nın 51. maddesini gerekçe göstermişti! BM Antlaşması’nın 51. Maddesi ne diyor?

Türkiye Antlaşmayı Milletlerarası Adalet Divanı Statüsüyle birlikte 15 Ağustos 1945'te onayladı.

4801 Sayılı Onay Kanunu 24 Ağustos 1945 gün ve 6902 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı.

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