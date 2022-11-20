MSB Pençe - Kılıç Hava Harekatı için BM Antlaşması'nın 51. maddesini gerekçe göstermişti! BM Antlaşması'nın 51. Maddesi ne diyor?
MSB, eli kanlı teröristleri yok etmek için Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyine Pençe – Kılıç Hava Harekatı düzenledi. Söz konusu harekat hakkında BM Antlaşması'nın 51. maddesi gerekçe gösterildi. Peki Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51. maddesi ne diyor? İşte detaylar…
"PKK/KCK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak, terörü kaynağında yok etmek maksadıyla; Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından ülkemize saldırılarda üs olarak kullanılan bölgelere Pençe-Kılıç Hava Harekatı icra edilmiştir."
51. MADDE'DE NE ANLATIYOR?
Sözü geçen 51. madde, BM üyesi ülkelere, silahlı saldırı halinde meşru müdafaa hakkı tanıyor. Birleşmiş Milletler antlaşmasının 51. maddesinde şu ifadeler yer alıyor:
Üyelerin bu meşru savunma hakkını kullanırken aldıkları önlemler hemen Güvenlik Konseyi'ne bildirilir ve Konsey'in işbu antlaşma gereğince uluslararası barış ve güvenliğin korunması ya da yeniden kurulması için gerekli göreceği biçimde her an hareket etme yetki ve görevini hiçbir biçimde etkilemez."
Birleşmiş Milletler Antlaşması 26 Haziran 1945 tarihinde San Francisco'da imzalandı ve 110. maddeye uygun olarak 24 Ekim 1945'de yürürlüğe girdi.