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    • Güncel
    • 20.11.2022 23:12
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    • 20.11.2022 23:50
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    ABD’nin bölgeden gitme vakti geldi! Pençe Kılıç Harekatı ile PKK ve onu maşa olarak kullananlara güçlü bir mesaj verildi

    A Haber’de yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında Türkiye’nin Pençe Kılıç Hava Harekâtı ele alındı. Terör örgütü PKK ve onu maşa olarak elinde tutan sinsi güçlere net bir mesaj verildiği belirtildi. Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz, konuşmasında "Terör örgütünün Suriye’de barınma ihtimali kalmadı. Bu operasyon bize; 'Gittik terör örgütünün başına oraları yıktık' mesajı değil, ABD’nin bu bölgeden çıkma vaktinin geldiğine dair bölgesel bir işbirliğinin (Rusya ile) göstergesidir." dedi.

    takvim.com.tr
    Pençe Kılıç Harekatı ile PKK ve ABD’ye net mesaj

    Türkiye, aynı anda Suriye ve Irak'ın kuzeyine düzenlediği hava harekatı ile birçok terör hedefini imha etti.

    Dünyada da gündem olan Pençe Kılıç Harekatı, A Haber'de yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında ele alındı.


    Beyoğlu'ndaki saldırı üzerinden sözlerine giriş yapan ve "Türkiye'ye kim ne mesaj vermek istedi?" sorusuna yanıt veren Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz, "Suriye, Orta Doğu politikasında Yunanistan ile ilişkilerde 'sınırı aşarsanız üzerimize gelirseniz. Biz sizi kalbinizde vururuz' gibisinden bir mesaj verdiler. Ve bunu da üstlenmeyiz her gün gelir patlatırız bombayı, kimse de bunu üstlenmez… Bu ülkeyi teröre boğarız türünden mesajlardı. " dedi.



    TÜRKİYE'DEN ABD'YE NET MESAJ
    Cümlesini Türkiye'nin başlattığı Pençe Kılıç Hava Harekâtı'na getiren Tayiz, "Daha saldırının haftası dolmadan Türkiye hem de Rusya'nın kontrol ettiği Suriye'deki hava sahasını da kullanarak ABD'ye mesaj verdi. Biz bunu direkt terör örgütüne bir mesaj olarak algılamayalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin o bölgeden çıkarılmasına yönelik çok ciddi ve stratejik adımdır, göstergedir bu" şekline konuştu.



    "ABD BU BÖLGEDEN ÇIKACAK"
    ABD'nin Suriye'deki geleceğine işaret eden Tayiz, "Yani Türkiye ve Rusya bölgedeki işbirliği ile Amerika'nın terörü besleyen varlığına son verecek ABD bu bölgeden çıkacak. Bakın Türkiye'nin en büyük amacı ABD'yi bu bölgeden çıkarmaktır. Terörün asıl ana kaynağı budur" ifadelerine yer verdi.

    RUSYA'NIN DAHA ÖNCE "TERÖR" KARTINI KULLANMASI
    Rusya'nın da Türkiye'ye zamanında kullandığı terör belasını yorumlayan Tayiz, "Rusya gibi bütün diğer devletler de bu aparatı (PKK ve türevleri) öncelikle ABD'nin elinden alabilir miyiz? Etkisizleştirebilir miyiz? Kendi lehimize kullanabilir miyiz? Yönünde bir yaklaşım içerisine giriyorlar. Biliyoruz işte Türkiye ile gerildiğinde ilişkiler herkes masaya bir terör kartını ortaya koyuyor. Rusya da bunu vakti zamanında yaptı. Biraz çekingen ve utangaç şekilde yaptı. Karelim açıklamaları ile biraz üstlenmedi." dedi.



        TÜRKİYE VE RUSYA FAKTÖRÜ
        "Bu yaşananlar konjonktürel bir şeydir. İşbirliğimiz bu yönde ilerliyor." diyen Kurtuluş Tayiz, "(Rusya ile olumlu ilişkiler) Bu yönde de ilerlerse terör örgütünün Suriye'de barınma ihtimali kalmadı. Bu operasyon 'Biz gittik terör örgütünün başına oraları yıktık' mesajı değil, ABD'nin bu bölgeden çıkma vaktinin geldiğine dair bölgesel bir işbirliğinin göstergesidir. Esad ile ilişiklerin yumuşamasına dair mesaj taşıyor. Sisi ile de el sıkışılırdı. Türkiye kendi aleyhine yaşanan bu bloklaşmaları Orta Doğu kapsamında… Türkiye bütün coğrafyalarda başarılı oldu." sözleri ile konuşmasını noktaladı.

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        Haberler Güncel ABD’nin bölgeden gitme vakti geldi! Pençe Kılıç Harekatı ile PKK ve onu maşa olarak kullananlara güçlü bir mesaj verildi
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