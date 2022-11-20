ABD’nin bölgeden gitme vakti geldi! Pençe Kılıç Harekatı ile PKK ve onu maşa olarak kullananlara güçlü bir mesaj verildi

Türkiye, aynı anda Suriye ve Irak'ın kuzeyine düzenlediği hava harekatı ile birçok terör hedefini imha etti.



Dünyada da gündem olan Pençe Kılıç Harekatı, A Haber'de yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında ele alındı.



Beyoğlu'ndaki saldırı üzerinden sözlerine giriş yapan ve "Türkiye'ye kim ne mesaj vermek istedi?" sorusuna yanıt veren Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz, "Suriye, Orta Doğu politikasında Yunanistan ile ilişkilerde 'sınırı aşarsanız üzerimize gelirseniz. Biz sizi kalbinizde vururuz' gibisinden bir mesaj verdiler. Ve bunu da üstlenmeyiz her gün gelir patlatırız bombayı, kimse de bunu üstlenmez… Bu ülkeyi teröre boğarız türünden mesajlardı. " dedi.