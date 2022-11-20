Başkan Erdoğan Pençe Kılıç Harekatı’nın emrini böyle verdi! İşte operasyonun başladığı an

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" yapılması emrini verdiği görüntüler paylaşıldı.

Pençe Kılıç Harekatı'nın emri Başkan Erdoğan'dan | Video