Vav TV İzle
Haberler Güncel Başkan Erdoğan Pençe Kılıç Harekatı'nın emrini böyle verdi! İşte operasyonun başladığı an

Başkan Erdoğan Pençe Kılıç Harekatı'nın emrini böyle verdi! İşte operasyonun başladığı an

Son dakika haberine göre Türk Silahlı Kuvvetleri gece saatlerinde Suriye ve Irak'a hava harekatı düzenledı. Pençe Kılıç adı verilen harekatla birlikte çok sayıda PKK/YPG noktası bombalandı. Harekatın emrini Başkan Erdoğan verirken, o anlar böyle görüntülendi.

takvim.com.tr
20.11.2022 11:56 - Son Güncelleme: 20.11.2022 11:59
Başkan Erdoğan Pençe Kılıç Harekatı’nın emrini böyle verdi! İşte operasyonun başladığı an

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" yapılması emrini verdiği görüntüler paylaşıldı.

Pençe Kılıç Harekatı'nın emri Başkan Erdoğan'dan | Video

GALERİ DEVAM EDİYOR
Başkan Erdoğan Pençe Kılıç Harekatı’nın emrini böyle verdi! İşte operasyonun başladığı an

Görüntülerde, Endonezya ziyaretinin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Erdoğan'a brifing verdiği görülüyor.

Başkan Erdoğan Pençe Kılıç Harekatı’nın emrini böyle verdi! İşte operasyonun başladığı an

Başkan Erdoğan'ın Akar'ın verdiği bilgiler üzerine harekat için talimat verdiği bildirildi.

Başkan Erdoğan Pençe Kılıç Harekatı’nın emrini böyle verdi! İşte operasyonun başladığı an

TERÖR ÖRGÜTÜNE AĞIR DARBE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan teröristlerin gerçekleştirdiği Taksim saldırısının ardından bunun karşılıksız kalmayacağını ve mutlaka ağır bir bedel ödetileceğini belirtmişti.

Başkan Erdoğan Pençe Kılıç Harekatı’nın emrini böyle verdi! İşte operasyonun başladığı an

Bunun ardından başlatılan operasyon kapsamında hava ve karadan gerçekleşen saldırılarla terör odakları yerle bir edildi.

SON DAKİKA