Başkan Erdoğan Pençe Kılıç Harekatı'nın emrini böyle verdi! İşte operasyonun başladığı an
Son dakika haberine göre Türk Silahlı Kuvvetleri gece saatlerinde Suriye ve Irak'a hava harekatı düzenledı. Pençe Kılıç adı verilen harekatla birlikte çok sayıda PKK/YPG noktası bombalandı. Harekatın emrini Başkan Erdoğan verirken, o anlar böyle görüntülendi.
20.11.2022 11:56 - Son Güncelleme: 20.11.2022 11:59
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" yapılması emrini verdiği görüntüler paylaşıldı.