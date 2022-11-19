Harekat sinyali günler önceden verilmişti! Milli Savunma Bakanlığı’ndan ‘Hesabını misliyle ödeyecekler’ paylaşımı





"MİSLİYLE ÖDEYECEKLER"

Yapılan paylaşımda, şehitlerin fotoğraflarına yer verilerek, "Kahraman Mehmetçiğin karşısına çıkmaya cesaret edemeyen, Zap'ta, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde iyice köşeye sıkışan, Mehmetçiğin nefesini her an ensesinde hisseden ve alçaklıkta sınır tanımadığını birçok kez tüm dünyaya gösteren, azılı bir terör örgütü olan PKK/YPG başta olmak üzere terör örgütlerinin insanlık düşmanı, halk düşmanı olduğunu görmemekte israr edenler var. Terörün en acımasız yöntemini kullanarak İstanbul'da masum sivilleri hedef alan teröristler bu saldırının bedelini misliyle ödeyecekler! Bu ülkeden de bu coğrafyadan da yok olup gidecekler!" denilmişti.