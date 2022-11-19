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    • Güncel
    • 20.11.2022 04:12
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    • 20.11.2022 04:12
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    Harekat sinyali günler önceden verilmişti! Milli Savunma Bakanlığı’ndan ‘Hesabını misliyle ödeyecekler’ paylaşımı

    Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısı sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Suriye ve Irak’ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatının sinyalini vermişti. MSB paylaşımında , "İstanbul’da masum sivilleri hedef alan teröristler bunun hesabını misliyle ödeyecek" açıklamasını yapmıştı. Bakanlık bugün yaptığı paylaşımda ise, "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" ifadelerini kullandı.

    MSB hava harekatının sinyalini günler önce verdi

    Taksim'de İstiklal Caddesi üzerinde meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 vatandaşımız da yaralanmıştı.

    Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul İstiklal Caddesindeki terör saldırısı sonrasında yaptığı paylaşımda, bugün gerçekleştirilen operasyonun sinyalini vermişti.



    "MİSLİYLE ÖDEYECEKLER"
    Yapılan paylaşımda, şehitlerin fotoğraflarına yer verilerek, "Kahraman Mehmetçiğin karşısına çıkmaya cesaret edemeyen, Zap'ta, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde iyice köşeye sıkışan, Mehmetçiğin nefesini her an ensesinde hisseden ve alçaklıkta sınır tanımadığını birçok kez tüm dünyaya gösteren, azılı bir terör örgütü olan PKK/YPG başta olmak üzere terör örgütlerinin insanlık düşmanı, halk düşmanı olduğunu görmemekte israr edenler var. Terörün en acımasız yöntemini kullanarak İstanbul'da masum sivilleri hedef alan teröristler bu saldırının bedelini misliyle ödeyecekler! Bu ülkeden de bu coğrafyadan da yok olup gidecekler!" denilmişti.



    4 GÜN SONRA "HESAP ZAMANI" PAYLAŞIMI
    Bakanlık bugün yaptığı paylaşımda ise, "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" ifadelerini kullandı.

    Akşam saatlerinde düzenlenen Pençe Kılıç hava harekatlarıyla örgütün sınır ötesindeki inleri yerle bir edildi.

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    MSB hava harekatının sinyalini günler önce verdi
    Haberler Güncel Harekat sinyali günler önceden verilmişti! Milli Savunma Bakanlığı’ndan ‘Hesabını misliyle ödeyecekler’ paylaşımı
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