Gündeme birinci sıradan girdi... ‘acil’ koduyla servis ettiler! Dünya basını Pençe-Kilit’i böyle gördü: Türkiye intikam alıyor

Bu duruma eş zamanlı olarak Türk savaş uçakları eş zamanlı olarak Ayn-el Arab hattı başta olmak üzere Tel-Rıfat ve çevresinde bulunan Ayn Dakna, Marenez ve Minag hava üssündeki PKK'lı teröristleri vurdu. Uçakların vurduğu noktalarda şiddetli patlamaların olduğu belirtildi. Aralarında sözde yönetici kadrosunda olan çok sayıda teröristin bulunduğu da alınan bilgiler arasında.