Gündeme birinci sıradan girdi... ‘acil’ koduyla servis ettiler! Dünya basını Pençe-Kilit’i böyle gördü: Türkiye intikam alıyor
Türkiye, geçtiğimiz Pazar günü İstanbul Taksim'deki İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırının intikamı için harekete geçti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gece yarısı Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör noktalarına hava harekatı başlattığını duyuran Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK hedefleri birer birer vurulduğunu açıkladı. Pençe-Kılıç ismi verilen harekat ile ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ederken Türkiye'nin intikamı dünya basınında da geniş yankılandı. Uluslararası Haber ajansları bu gelişmeyi 'acil' kodu ile abonelerine servis ederken pek çok gazete operasyona geniş yer ayırdı. İstiklal saldırısının intikamının alındığını ifade eden ajanslar "Türkiye hesabını soruyor" sözlerine yer verdi.
İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde Ahlam Albashir isimli PKK'lı terörist tarafından 13 Kasım'da bombalı saldırı düzenlenmişti. Taksim bombacısı Albashir'in Taksim'deki hain saldırısında 6 vatandaşımız şehit düşerken 81 vatandaşımızda yaralanmıştı. Terörle mücadelede kararlı olan Türkiye, kalleş saldırının ardından sert tepki göstererek sorumluların ağır bedel ödeyeceğini duyurmuştu. Emniyetin yürüttüğü soruşturma sonucunda Taksim bombacısı Ahlam Albashir ve kadın teröristle birlikte olayda bağı olan 16 terörist tutuklandı. Sorumluların deliğe tıkılmasının ardından Türkiye, intikam için harekete geçti.
Türk Silahlı Kuvvetleri, gece yarısı Suriye ve Irak'ın kuzey bölgelerine "Pençe Kılıç" ismi verilen hava harekatı başlattı. TSK'ya bağlı savaş uçakları, birçok noktada terör örgütü PKK/PYD/YPG mevzilerini bombalarken Diyarbakır'dan kalkan F-16, Sincar ve Kandil ile bazı noktalara başlatılan harekatta terör örgütü PKK hedefleri birer birer vuruldu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" ifadeleri kullanıldı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) harekatı şu sözlerle duyurdu:
"PKK/KCK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek; Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak, terörü kaynağında yok etmek maksadıyla; Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından ülkemize saldırılarda üs olarak kullanılan bölgelere PENÇE KILIÇ HAVA HAREKÂTI icra edilmiştir."
Bu duruma eş zamanlı olarak Türk savaş uçakları eş zamanlı olarak Ayn-el Arab hattı başta olmak üzere Tel-Rıfat ve çevresinde bulunan Ayn Dakna, Marenez ve Minag hava üssündeki PKK'lı teröristleri vurdu. Uçakların vurduğu noktalarda şiddetli patlamaların olduğu belirtildi. Aralarında sözde yönetici kadrosunda olan çok sayıda teröristin bulunduğu da alınan bilgiler arasında.
Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya yönelik Irak ve Suriye'nin kuzey bölgelerinde gerçekleştirdiği Pençe-Kılıç Hava Harekatı, dünya basının da ilgisini çekti.
NATO'ya girmek için Türkiye'nin şartlarını kabul eden İsveç basını haberi manşetten gördü. "Hesap günü geldi" yorumuyla duyurulan haberde "Türkiye hava saldırılarıyla intikam alıyor" denildi.