Pençe - Kılıç Hava Harekatı Yunan basınında: Harekat Yunanistan’a mesaj

ETHNOS: YUNANİSTAN'A MESAJ

Haberde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye ve Irak'a operasyon emri vermesinden kısa bir süre sonra, bunun bazıları tarafından "Yunanistan'a da bir mesaj" olduğu şeklinde yorumlandığı kaydedildi.