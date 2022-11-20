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Haberler Dünya Pençe - Kılıç Hava Harekatı Yunan basınında: Harekat Yunanistan'a mesaj

Pençe - Kılıç Hava Harekatı Yunan basınında: Harekat Yunanistan'a mesaj

TSK'nın teröristlere yönelik başlattığı Pençe - Kılıç Hava Harekatı Yunan basınında büyük yankı uyandırdı. Konuyla ilgili haberlerde, Erdoğan'ın harekat emrini verdiği anlar ve 'bir gece ansızın' sözlerine yer verildi. Öte yandan Ethnos gazetesi, "Suriye'deki askeri operasyon, Yunanistan'a mesaj veriyor" başlığını kullandı.

20.11.2022 18:56 - Son Güncelleme: 20.11.2022 18:56
Pençe - Kılıç Hava Harekatı Yunan basınında: Harekat Yunanistan’a mesaj

Türkiye'nin Irak ve Suriye'deki terör hedeflerine yönelik Pençe-Kılıç Operayonu, dünya kamuoyu tarafından yakından izleniyor.

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Pençe - Kılıç Hava Harekatı Yunan basınında: Harekat Yunanistan’a mesaj

Hava harekatına dair gelişmeler, Yunan basınında da geniş yankı uyandırdı.

Ethnos gazetesi, "Suriye'deki askeri operasyon, Yunanistan'a mesaj veriyor" başlığını kullandı.

Pençe - Kılıç Hava Harekatı Yunan basınında: Harekat Yunanistan’a mesaj

ETHNOS: YUNANİSTAN'A MESAJ

Haberde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye ve Irak'a operasyon emri vermesinden kısa bir süre sonra, bunun bazıları tarafından "Yunanistan'a da bir mesaj" olduğu şeklinde yorumlandığı kaydedildi.

Pençe - Kılıç Hava Harekatı Yunan basınında: Harekat Yunanistan’a mesaj

Suriye ve Irak'taki operasyon emrinin bugün erken saatlerde, Endonezya'dan dönen Erdoğan tarafından verildiği anımsatıldı.

Erdoğan'ın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a talimatlarını ilettiği anlara dair paylaşılan videodan bahsedildi.

Pençe - Kılıç Hava Harekatı Yunan basınında: Harekat Yunanistan’a mesaj

SKAİ: ERDOĞAN'IN YEŞİL IŞIK YAKTIĞI AN

Haberinde Erdoğan'ın Pençe-Kılıç Hava Harekatı için düğmeye basılmasını istediği anları paylaşan Skai televizyonu, "Erdoğan'ın yeşil ışık yaktığı an" dedi.

Konuya ilişkin, "Ankara, bu sabah Irak ve Suriye'nin kuzeyinde Pençe-Kılıç hava operasyonunun başladığını resmen duyurdu." ifadesi kullanıldı.

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