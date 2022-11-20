Pençe - Kılıç Hava Harekatı Yunan basınında: Harekat Yunanistan'a mesaj
TSK'nın teröristlere yönelik başlattığı Pençe - Kılıç Hava Harekatı Yunan basınında büyük yankı uyandırdı. Konuyla ilgili haberlerde, Erdoğan'ın harekat emrini verdiği anlar ve 'bir gece ansızın' sözlerine yer verildi. Öte yandan Ethnos gazetesi, "Suriye'deki askeri operasyon, Yunanistan'a mesaj veriyor" başlığını kullandı.
Türkiye'nin Irak ve Suriye'deki terör hedeflerine yönelik Pençe-Kılıç Operayonu, dünya kamuoyu tarafından yakından izleniyor.
Hava harekatına dair gelişmeler, Yunan basınında da geniş yankı uyandırdı.
Ethnos gazetesi, "Suriye'deki askeri operasyon, Yunanistan'a mesaj veriyor" başlığını kullandı.
ETHNOS: YUNANİSTAN'A MESAJ
Haberde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye ve Irak'a operasyon emri vermesinden kısa bir süre sonra, bunun bazıları tarafından "Yunanistan'a da bir mesaj" olduğu şeklinde yorumlandığı kaydedildi.
Suriye ve Irak'taki operasyon emrinin bugün erken saatlerde, Endonezya'dan dönen Erdoğan tarafından verildiği anımsatıldı.
Erdoğan'ın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a talimatlarını ilettiği anlara dair paylaşılan videodan bahsedildi.
SKAİ: ERDOĞAN'IN YEŞİL IŞIK YAKTIĞI AN
Haberinde Erdoğan'ın Pençe-Kılıç Hava Harekatı için düğmeye basılmasını istediği anları paylaşan Skai televizyonu, "Erdoğan'ın yeşil ışık yaktığı an" dedi.
Konuya ilişkin, "Ankara, bu sabah Irak ve Suriye'nin kuzeyinde Pençe-Kılıç hava operasyonunun başladığını resmen duyurdu." ifadesi kullanıldı.