Şanlı Türk ordusunun Pençe Kılıç Hava Harekatı Batı ülkelerinin basın organlarında hazımsızlık yaptı!

Sınır ötesinden gelen terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak, terörü kaynağında yok etmek maksadıyla, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda gerçekleştirilen harekatta da gerek planlama gerekse icra aşamasında çok hassas davranıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nda toplam 89 hedefin imha edildiğini, sözde örgüt yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.