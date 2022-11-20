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    • Güncel
    • 21.11.2022 03:09
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    • 21.11.2022 03:09
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    Şanlı Türk ordusunun Pençe Kılıç Hava Harekatı Batı ülkelerinin basın organlarında hazımsızlık yaptı!

    Şanlı Türk ordusunun Suriye ve Irak'ın kuzeyine düzenlediği Pençe Kılıç Hava Harekatı, Batı ülkelerinin basın organlarında hazımsılık yaptı. Terör ögütüne düzenlenen operasyon için yayınladıkları haberlede, PKK'nın adını kullanmayarak, Türkler Kürt militan ya da Kürt hedeflerine saldırdı ifadelerini kullandılar.

    Batı’nın algı oyunu!

    Şanlı Türk ordusu, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nı başlattı.



    Sınır ötesinden gelen terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak, terörü kaynağında yok etmek maksadıyla, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda gerçekleştirilen harekatta da gerek planlama gerekse icra aşamasında çok hassas davranıldı.



    Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nda toplam 89 hedefin imha edildiğini, sözde örgüt yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.



        İŞTE TERÖRÜN FİNANSÖRÜ BATI'NIN BASINI!
        Türkiye'nin teröristlere yönelik harekatı, dünyada büyük ses getirdi. Terör örgütlerinin en büyük destekçisi olan Batı ülkelerinin basın organları, operasyona ilişkin yaptıkları haberlerde ikiyüzlülüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.



        PKK'YI GÖRMEZDEN GELİP OPERASYONU ALGI MALZEMESİ YAPTILAR!
        Yapılan haberlerde, PKK'nın adını kullanılmayarak, "Kürt militan" ya da "Kürt hedefleri" ifadelerine yer verdi.



        İngiliz BBC: "Türkiye'nin Kürt saldırıları: Pençe-Kılıç Operasyonu militan üsleri hedef alıyor"



            Avrupa Birliğinin yayın organı Euronews: "Türkiye, İstanbul bombalamasından sonra kuzey Suriye ve Irak'taki Kürt hedeflerine saldırdı"



            İngiliz The Independent: "Türkiye, İstanbul sokak bombalamasından sonra Suriye ve Irak'taki Kürt hedeflerine saldırdı"



            İSTİKLAL'DEKİ SALDIRIDA DA PKK'NIN ADINI GEÇİRMEMİŞLERDİ
            Geçtiğimiz hafta, İstanbul'un en yoğun bölgelerinden Taksim Beyoğlu'ndaki terör saldırısı dünya tarafından alçak ifadelerle manşetlere taşınmıştı.
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                Haberler Güncel Şanlı Türk ordusunun Pençe Kılıç Hava Harekatı Batı ülkelerinin basın organlarında hazımsızlık yaptı!
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