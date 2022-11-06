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    • Güncel
    • 06.11.2022 18:35
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    • 06.11.2022 18:35
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    Eren Erdem adaylık için kolları sıvayan Ekrem İmamoğlu'nun kulaklarını çekti: Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusunda yüzde 100 mutabakat vardır

    2023 emelleri doğrultusunda adaylık için kolları sıvayan Ekrem İmamoğlu'nun, Kılıçdaroğlu'nu hiçe sayan adımlar atacağı kulislerde konuşulmuştu. Bu gelişmelerin ardından, Eren Erdem'den İmamoğlu'na adaylık kapılarını kapatacak açıklama geldi. Erdem, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusunda yüzde 100 mutabakat vardır" ifadelerini kullandı. Böylece Eren Erdem adaylık için kollarını sıvayan İmamoğlu'nun kulaklarını çekmiş oldu.

    Eren Erdem, İmamoğlu’na adaylık kapsını kapattı

    Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin dışarıdan destek verdiği altılı masada kimin 2023 adayı olacağı konusu büyük bir krize dönüştü.



    CHP Parti Meclisi üyesi ve eski milletvekili Eren Erdem, partilerinin cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı. Erdem, partide bu konuda yüzde 100 mutabakata varıldığını belirterek, "Kamuoyunda, masada ve CHP'de kafa karışıklığı varmış gibi bir algı üretiliyor." ded



    "CHP'NİN ADAYI YÜZDE 100 KILIÇDAROĞLU'DUR"
    Erdem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aday kim olacak? Buna altılı masa karar verecek. Elbette her parti masaya aday önerebilir. CHP'nin tüzel kişiliğinin masaya tek önerisi, Kemal Kılıçdaroğlu'dur. CHP'nin önereceği isim konusunda, yüzde 100 mutabakat söz konusudur. Masadaki her parti aday önerebilir. Karar masanın. Biz sürekli kamuoyu yoklaması yaptırıyoruz. Hiçbir algı operasyonu,bizim tutumumuzu değiştirmez. Biz, dostlarımızla bir masa kurduk. Ortak adayı masa belirleyecek. Lakin ben, parti yöneticisi adına partim namına şunu söyleyebilirim; partimizin önereceği isim Kılıçdaroğlu'dur. Kamuoyunda, masada ve CHP'de kafa karışıklığı varmış gibi bir algı üretiliyor. Kafası karışık olan Saray'dır. 2 Yıla yakın süre önce, ilk dile getiren kişilerden biri olarak söylüyorum; CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda yüzde 100 mutabakat vardır, heyecan vardır. Elbette son kararı alacak yegane merci; değerli Genel Başkanların bir arada memleketin refahı için buluştuğu altılı masadır. Masa, CHP'nin önerisi dahil, her görüşü ele alabilecektir. Bu hususta, CHP olarak irademiz açık, güvenimiz sonsuz, enerjimiz yüksektir. Kazanacağız." ifadelerini kullandı.



        EREN ERDEM GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NU HEDEF ALMIŞTI
        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geride kalan gün partililere seslenerek, "Gerçekten benimle misiniz" diye sormuştu. Kılıçdaroğlu'nun çağrısına İYİ Parti kanadının 2023 adayı olan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş anında geri dönüş yaparak destek vermişti.



        CHP içerisinde Kılıçdaroğlu'na karşı aday olmayı düşündükleri için hedef tahtasına konan ikili, son olarak CHP Parti Meclis Üyesi Eren Erdem'in hışmına uğramıştı. İmamoğlu ve Yavaş'ın CHP liderine destek konusunda çok geç kaldığını ima eden Erdem, "Zaten Kılıçdaroğlu ile rakip olamazlar" ifadelerini kullanmıştı.



        "İMAMOĞLU ADAYLIK ÇALIŞMALARINA BAŞLADI" İDDİASI
        Altılı masada adaylık konusunda büyük bir kriz yaşanırken çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Fondaş Ruşen Çakır, Ekrem İmamoğlu'nun adaylık için hazırlık yaptığını belirtip, "Önümüzdeki günlerde İmamoğlu'nun adını daha fazla duyacağız gibi bir durum var. Bir takım hazırlıklar olduğunu duyuyorum" diye konuştu.



            BARIŞ YARKADAŞ DA AYNI İDDİAYI DİLE GETİRMİŞTİ
            CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için kollarını sıvadığını iddia edip, ekip kurduğunu söylemişi.

            İmamoğlu'nun Macron modeli üzerine çalışıp "Acaba ben de Macron gibi bir çıkış yapıp Cumhurbaşkanı adayı olabilir miyim?" diye düşündüğünü belirten Yarkadaş, "İmamoğlu, Meral Akşener'in kendisini desteklediğini düşünüyor." demişti.



            Yarkadaş, İYİ Parti'nin Mansur Yavaş'ı, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını deklare etmiş olmasına rağmen karşısına çıkarmaya hazırlandığını da ifade etmişti.

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            Haberler Güncel Eren Erdem adaylık için kolları sıvayan Ekrem İmamoğlu'nun kulaklarını çekti: Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusunda yüzde 100 mutabakat vardır
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