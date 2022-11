Eren Erdem adaylık için kolları sıvayan Ekrem İmamoğlu'nun kulaklarını çekti: Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusunda yüzde 100 mutabakat vardır

"CHP'NİN ADAYI YÜZDE 100 KILIÇDAROĞLU'DUR"

Erdem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aday kim olacak? Buna altılı masa karar verecek. Elbette her parti masaya aday önerebilir. CHP'nin tüzel kişiliğinin masaya tek önerisi, Kemal Kılıçdaroğlu'dur. CHP'nin önereceği isim konusunda, yüzde 100 mutabakat söz konusudur. Masadaki her parti aday önerebilir. Karar masanın. Biz sürekli kamuoyu yoklaması yaptırıyoruz. Hiçbir algı operasyonu,bizim tutumumuzu değiştirmez. Biz, dostlarımızla bir masa kurduk. Ortak adayı masa belirleyecek. Lakin ben, parti yöneticisi adına partim namına şunu söyleyebilirim; partimizin önereceği isim Kılıçdaroğlu'dur. Kamuoyunda, masada ve CHP'de kafa karışıklığı varmış gibi bir algı üretiliyor. Kafası karışık olan Saray'dır. 2 Yıla yakın süre önce, ilk dile getiren kişilerden biri olarak söylüyorum; CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda yüzde 100 mutabakat vardır, heyecan vardır. Elbette son kararı alacak yegane merci; değerli Genel Başkanların bir arada memleketin refahı için buluştuğu altılı masadır. Masa, CHP'nin önerisi dahil, her görüşü ele alabilecektir. Bu hususta, CHP olarak irademiz açık, güvenimiz sonsuz, enerjimiz yüksektir. Kazanacağız." ifadelerini kullandı.