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PKK elebaşı Duran Kalkan'ın korkudan sesi titredi! "Türkiye her yeri kuşatacak" endişesi | Köşeye sıkışınca Erbil'i tehdit etti

PKK'ya ölümcül darbe vuracak askeri harekat öncesi Kandil'deki elebaşlarının son çırpınışları sürüyor. Teröristbaşı Duran Kalkan, "Türkiye bu yolla her yeri kuşatacak" diyerek Kalkınma Yolu projesini hedef aldı. "Böyle bir şeye karşı mücadele ederiz, savaşırız" diyen Kalkan'ın o sırada panikten sesinin titreyip kekelemesi dikkatlerden kaçmadı. Ankara'nın Erbil yönetimi ile masaya oturmasından rahatsız olan Kalkan, "Türkiye ile hareket edersiniz her yeri işgal ederiz" diyerek Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ni tehdit etti.

Ahmet Zeren Ahmet Zeren takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Mayıs 2024, 16:41 Güncelleme 17 Mayıs 2024, 17:07
PKK elebaşı Duran Kalkan’ın korkudan sesi titredi! Türkiye her yeri kuşatacak endişesi | Köşeye sıkışınca Erbil’i tehdit etti

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Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT'in son dönemde imza attığı nokta operasyonlar ve PKK'ya ölümcül darbe vuracak askeri harekat Kandil'i iyice köşeye sıkıştırdı. Elebaşları teker teker sıraya girdi saklandıkları inlerde duydukları endişeyi dile getirdi.

Teröristbaşı Duran Kalkan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak'a yaptığı tarihi ziyarette imzaları atılan "Kalkınma Yolu" projesini hedef aldı.

Korkudan sesi titredi!


"TÜRKİYE HER YERİ KUŞATACAK"

"Türkiye bu yolla her yeri kuşatacak" diyerek yaşadığı paniği gözler önüne seren Kalkan, "Öyle bir askeri amacı taşıyor bu savaş yolu projesi. Güç girecek ve bir savaş alanına dönüştürecek" ifadelerini kullandı.


KORKUDAN SESİ TİTREDİ

"Böyle bir şeye karşı elbette ki biz mücadele ederiz, savaşırız yani. Bu çok bir şey değil, denilmemeli" diyen Kalkan'ın o sırada sesinin titremesi dikkat çekti.



Ankara - Bağdat hattındaki görüşmelerden duyduğu rahatsızlığı dillendiren PKK'lı Duran Kalkan, küstah bir üslupla Türkiye'yi işgalcilikle suçladı.

Kalkan, "Türkiye'nin güçlerinin bu kadar çok Irak'a girmesi işgaldir. Nasıl çete bölgeleri oluştu? Buralarda da kendi şeyiyle Türkmen adı altında çete bölgesi oluşturacak. Kıbrıs'tan başladı, birçok yerde bunu yapıyor. Böyle olmamalı" dedi.



ERBİL'E SKANDAL TEHDİT... "TÜRKİYE İLE HAREKET EDERSENİZ HER YERİ İŞGAL EDERİZ"

Irak'la imzalanan güvenlik iş birliği çerçevesinde sınır hattına konuşlandırılan Irak askerleri ve Zaho'ya kurulan askeri üsler üzerine PKK'dan Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ne skandal bir tehdit geldi.

Kandil sapığı Duran Kalkan, "KDP'nin bazı hareketlilikleri var, uyardık. 'Hazır olun' demişler savaş güçlerine. Bu kendisi için felaket olur" dedi.



Ankara'nın Erbil yönetimi ile masaya oturmasından rahatsız olan Kalkan, "KDP'nin daha fazla ileri adım atarak TC ile birlikte doğrudan savaşa girme durumu kendisinin bitişi olur. Kendisine felaket gelir. Bu kadar söyleyebilirim. Her yerini kuşatırız" şeklinde konuştu.



"TÜRKİYE'NİN BİR BÜTÜN OLARAK AMACI MİSAK-I MİLLİ"

Öte yandan Kandil sapığı Duran Kalkan gibi PKK'lı Helin Ümit ve PYD elebaşı Salih Müslim de Kalkınma Yolu'nu hedef aldı.

Başkan Erdoğan'ın Bağdat ve Erbil'e yaptığı ziyaretten duyduğu endişeyi dile getiren Helin Ümit, "Türkiye'nin bir bütün olarak amacı Misak-ı Millidir, Irak üzerinde hegemonya kurmaktır. Kerkûk'te örgütleniyor. Kerkûk'te Til Afer'de, Musul'da Türkmenleri çok yoğun örgütlüyor. Askeri, siyasi, ekonomik olarak girmiş Irak'a" dedi.

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"TÜRKİYE HER YERİ ELE GEÇİRDİ"

PYD elebaşı Salih Müslim'i de 'Misak-ı Milli' hazımsızlığı tuttu. Müslim, Türkiye'yi tehdit olarak gördüklerini dile getirip "Tehditlerin başını Türkiye çekiyor. Yeni Osmanlı projesi, bir de misak-i milli meseleleri var. Bu projeler de Rojava'dan başlatılmak isteniyor" dedi. Müslim'in "Türkiye, bütün düzlüklerde bulunan şehirlerde. Erbil başta olmak hepsini eline geçirmiş durumda. Kimse bunları çıkaramaz" sözleri ise terör örgütünün çaresizliğinin vesikası oldu.

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'SINIR ÖTESİ' KORKU

PKK elebaşı Cemil Bayık, "Türk devletinin Irak'la yaptığı bazı görüşmelerin doğrudan PKK ile alakalı olduğu görülüyor" diyerek endişesini dile getirdi.

Köşeye sıkışınca Bağdat'ı tehdit etmeye kalkışan Bayık, "Irak Ulusal Güvenlik Konseyi'nin PKK'ya karşı verdiği karar doğruysa bu karar PKK'ya ne kadar zarar verecekse, Irak'ın çıkarlarına da o kadar zarar verecektir" dedi.

Bilindiği üzere Irak, Türkiye ile yaptığı güvenlik zirvesi sonrası PKK'yı 'yasaklı örgütler' listesine aldı.

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