PKK elebaşı Duran Kalkan'ın korkudan sesi titredi! "Türkiye her yeri kuşatacak" endişesi | Köşeye sıkışınca Erbil'i tehdit etti

Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT'in son dönemde imza attığı nokta operasyonlar ve PKK'ya ölümcül darbe vuracak askeri harekat Kandil'i iyice köşeye sıkıştırdı. Elebaşları teker teker sıraya girdi saklandıkları inlerde duydukları endişeyi dile getirdi.



Teröristbaşı Duran Kalkan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak'a yaptığı tarihi ziyarette imzaları atılan "Kalkınma Yolu" projesini hedef aldı.



"TÜRKİYE HER YERİ KUŞATACAK"



"Türkiye bu yolla her yeri kuşatacak" diyerek yaşadığı paniği gözler önüne seren Kalkan, "Öyle bir askeri amacı taşıyor bu savaş yolu projesi. Güç girecek ve bir savaş alanına dönüştürecek" ifadelerini kullandı.



KORKUDAN SESİ TİTREDİ



"Böyle bir şeye karşı elbette ki biz mücadele ederiz, savaşırız yani. Bu çok bir şey değil, denilmemeli" diyen Kalkan'ın o sırada sesinin titremesi dikkat çekti.