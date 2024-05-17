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Son dakika: Panathinaikos'ta Fatih Terim dönemi sona erdi! Instagram hesabından duyurdu

Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos'u çalıştıran Fatih Terim ile yollar ayrıldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Terim, "2024-2025 sezonu için planlarımızın uyuşmadığı sonucuna vardık. Bu değerlendirme neticesinde, profesyonel ilişkimizin devam etmemesinde karar kılındı" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 17 Mayıs 2024, 09:45 Güncelleme 17 Mayıs 2024, 10:21
Son dakika: Panathinaikos’ta Fatih Terim dönemi sona erdi! Instagram hesabından duyurdu

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Panathinaikos'ta teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı.

Terim ayrılığı Instagram hesabından yaptığı uzunca bir paylaşımla duyurdu. Panathinaikos Başkanı Alafouzos ile anlaşamadıklarını dile getirdi.

Panathinaikos'ta Fatih Terim dönemi sona erdi!

Fatih Terim'in veda açıklamasıFatih Terim'in veda açıklaması

"PLANLARIMIZ UYUŞMUYOR"

Deneyimli çalıştırıcı yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz Aralık ayından bu yana ekibimle birlikte var gücümüzle çalıştığımız Panathinaikos Futbol Kulübü'nde hedefimiz 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlamak, çok kıymetli Panathinaikos taraftarlarına 13 senedir kavuşamadıkları şampiyonluğu hep beraber yaşatmaktı. Dün akşam bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptığımız Sayın Başkan Alafouzos ile, 2024-2025 sezonu için planlarımızın uyuşmadığı sonucuna vardık. Bu değerlendirme neticesinde, profesyonel ilişkimizin devam etmemesinde karar kılındı." ifadelerini kullandı.

Fatih TerimFatih Terim

ŞAMPİYONLUK ŞANSI KALMADI

Bilindiği üzere Panathinaikos'un Yunanistan Süper Ligi'nde şampiyonluk şansı kalmamıştı.

14 GALİBİYET, 6 YENİLGİ

Yunanistan ekibi ile toplam 26 maça çıkan Terim, 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

Fatih Terim

'HER ŞEYİ AÇIKLAYACAĞIM'

Terim, müsabakanın ardından şu ifadeleri kullanmıştı: 'Olaya 4-1'lik skor olarak bakmamalıyız. Kaybettik. Bu şekilde bakmalıyız. PAOK'u tebrik ederim. Maça gelince, sene sonunda bazı şeyleri tartışmamız gerekiyor Olympiakos'la maçımız var ve ayrıca kupa finalimiz var. Bunları düşünmek zorundayız. Golü çok geç bulduk. Üçüncü bölgede golü bulana kadar ilk başta çok iyi değildik. Bazı şeyleri doğru yaptık ama ne yazık ki bireysel hatalar yapmaya ve gol yemeye devam ediyoruz. Skor tabelasında geride olduğumuzda oyun olarak çok etkileniyoruz. Bunun bir açıklaması yok. Bazı şeyler gördük ama önce Olympiakos ile maçımız var, sonra da Aris ile finalimiz var. Bu sezonun sonunda Panathinaikos taraftarlarına her şeyi açıklayacağım.'

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