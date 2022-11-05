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    • 05.11.2022 19:07
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    • 05.11.2022 19:07
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    İmamoğlu'ndan CHP medyasını dizayn planı! Halk TV'nin önünü açmak için Sözcü'nün sözünü kesecek: Kavga büyük...

    2023 hayalleri kurup, adaylığının zeminini oluşturmak için medyada özel tim kuran Ekrem İmamoğlu ve CHP'nin kara propaganda makinesi Sözcü arasındaki savaş katlanarak büyüyor. Gazetenin genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz, 'problem var' diyerek yaşanan gerilimi doğruladı ve zamanı geldiğinde her şeyi anlatacağını ifade etti. İmamoğlu - Sözcü krizindeki Halk TV faktörü ise tüm dikkatleri üzerine toplamış vaziyette. CHP'li İBB Başkanı'nın, 2023 emellerinin medya ayağı olan Halk TV'nin yeni çıkaracağı gazeteye destek vermek için Sözcü'yü zayıflatmak niyetinde olduğu konuşulanlar arasında. Takvim.com.tr yaşanan gerilimi sizler için deşifre etti.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    İmamoğlu’ndan CHP medyasını dizayn planı! Sözcü...

    Seçimlere sayılı bir zaman kala CHP içerisindeki Kemal Kılıçdaroğlu - Ekrem İmamoğlu çekişmesi, yandaş medyaya da sirayet etmiş vaziyette.

    2023 emelleri doğrultusunda kolları sıvayıp Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu çiğneyip geçen Ekrem İmamoğlu, adaylık yolundaki somut adımlarına medyayı kendi güdümüne alarak başladı.



    Bu kapsamda Amerikan FOX'unun algı operatörü sunucusu İsmail Küçükkaya, İmamoğlu'nun ödediği iddia edilen 3 milyon dolarlık rekor bir bonservisle Halk TV'ye transfer oldu.

    Emin Çapa'nın Halk TV ekranlarına tartışmalı geri dönüşü de bu durumu destekler nitelikte. Çapa'nın dönüşünde İmamoğlu'nun etkisinin olduğu konuşulanlar arasında.

    Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li İBB'ye yakında medya tarafından da defalarca kez üstü kapalı şekilde hedef alındı.

    Tüm bu yaşananların ışığında CHP'nin ana akım algı ve kara propaganda araçlarından biri olan Sözcü Gazete ile Ekrem İmamoğlu arasından büyük bir kriz patlak verdi.


    SÖZCÜ'DEN İMAMOĞLU'NA SANSÜR
    Düne kadar en büyük destekçisi iken SÖZCÜ gazetesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sansürlemeye hatta fotoğraflardan silmeye başladı.

        SÖZCÜ, CHP'nin Elazığ'da düzenlediği programda İmamoğlu'nun olduğu karede yalnızca Kılıçdaroğlu'nu manşete taşıdı. CHP yandaşı gazete İmamoğlu'nun yargılandığı davanın haberinde de adını sansürledi.

        CHP'NİN YARGILANDIĞI DAVA
        Sözcü Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davayı "CHP'lilerin yargılandığı adliyeye girişler engellendi" diyerek İmamoğlu'nun adını geçirmedi.

        Sitede ise manşete almak yerine daha küçük bir alanda yer verdi.

        SÖZCÜ 'PROBLEM VAR' DEDİ, YAŞANAN KRİZİ DOĞRULADI
        Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz da gazetesi ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki soğuk savaşı doğruladı.



        Yılmaz, "İmamoğlu ile yaklaşık iki aydır bir problemimiz var. Bize ne yaptığını kendisine sorun. Ne yaptığını duysanız gazeteciler olarak sizin de çok ağırınıza gider, bize hak verirsiniz" dedi.

        Zamanı geldiğinide her şeyi anlatacaklarını ifade eden Metin Yılmaz, yaşanan gerilimi kötü sonuçlara yol açabileceği için henüz kamuoyu ile paylaşmayı düşünmediklerini söyledi.

        Medyascope'a açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Gazetenin üzerinden, gerçek bir haberin üzerinden yapılan bir hareket söz konusu. Bir haberciden intikam almak için gazeteye yapılan bir hareket var. Çok yanlış şeyler" şeklinde konuştu.



        İMAMOĞLU - SÖZCÜ SAVAŞINDA HALK TV ETKİSİ
        Öte yandan Ekrem İmamoğlu - Sözcü savaşındaki Halk TV faktörü ise tüm dikkatleri üzerine topladı.

        Kulislerde konuşulanlara göre CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu, 2023 emellerinin medya ayağı olan Halk TV'nin yeni çıkaracağı gazeteye destek vermek için Sözcü'yü zayıflatmak niyetinde.

        Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, geçtiğimiz aylarda "Halk TV ailesi daha da büyüyor" diyerek gazetece kuracaklarını duyurmuştu.

            HALK DEĞİL EKREM TV!
            Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı medya yoluyla harekete geçmek için adımını atan İmamoğlu, Halk TV üzerinden süreci yönetmek için kolları sıvamış, Emin Çapa'nın geri dönüşü ve İsmail Küçükkaya'nın kanala transferinde ön ayak olmuştu.

            Ekrem İmamoğlu'nun Küçükkaya'ya 3 milyon dolar bonservis ödediği konuşulurken Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun Boğaz'a kaçak kat çıkmasına CHP'li İBB tarafından göz yumulması da dikkatlerden kaçmamıştı.

            Takvim.com.tr de tüm bu yaşananlara dikkat çekmiş, "HALK DEĞİL EKREM TV" manşetiyle durumu özetlemişti.
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            Haberler Güncel İmamoğlu'ndan CHP medyasını dizayn planı! Halk TV'nin önünü açmak için Sözcü'nün sözünü kesecek: Kavga büyük...
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