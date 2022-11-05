İmamoğlu'ndan CHP medyasını dizayn planı! Halk TV'nin önünü açmak için Sözcü'nün sözünü kesecek: Kavga büyük...

Seçimlere sayılı bir zaman kala CHP içerisindeki Kemal Kılıçdaroğlu - Ekrem İmamoğlu çekişmesi, yandaş medyaya da sirayet etmiş vaziyette.
2023 emelleri doğrultusunda kolları sıvayıp Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu çiğneyip geçen Ekrem İmamoğlu, adaylık yolundaki somut adımlarına medyayı kendi güdümüne alarak başladı.
Bu kapsamda Amerikan FOX'unun algı operatörü sunucusu İsmail Küçükkaya, İmamoğlu'nun ödediği iddia edilen 3 milyon dolarlık rekor bir bonservisle Halk TV'ye transfer oldu.
Emin Çapa'nın Halk TV ekranlarına tartışmalı geri dönüşü de bu durumu destekler nitelikte. Çapa'nın dönüşünde İmamoğlu'nun etkisinin olduğu konuşulanlar arasında.
Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li İBB'ye yakında medya tarafından da defalarca kez üstü kapalı şekilde hedef alındı.
Tüm bu yaşananların ışığında CHP'nin ana akım algı ve kara propaganda araçlarından biri olan Sözcü Gazete ile Ekrem İmamoğlu arasından büyük bir kriz patlak verdi.
SÖZCÜ'DEN İMAMOĞLU'NA SANSÜR
Düne kadar en büyük destekçisi iken SÖZCÜ gazetesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sansürlemeye hatta fotoğraflardan silmeye başladı.