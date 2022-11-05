İmamoğlu'ndan CHP medyasını dizayn planı! Halk TV'nin önünü açmak için Sözcü'nün sözünü kesecek: Kavga büyük...

Tüm bu yaşananların ışığında CHP'nin ana akım algı ve kara propaganda araçlarından biri olan Sözcü Gazete ile Ekrem İmamoğlu arasından büyük bir kriz patlak verdi.



SÖZCÜ'DEN İMAMOĞLU'NA SANSÜR

Düne kadar en büyük destekçisi iken SÖZCÜ gazetesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sansürlemeye hatta fotoğraflardan silmeye başladı.