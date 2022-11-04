Muharrem İnce'den CHP'ye ve masaya yaylım ateşi: "Erdoğan 20 senedir aday, yıpranmıyor! Bunlar neden yıpranıyor?"

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masada aday belirsizliği sürüyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her seferinde 'aday benim' sinyali verse de bu durum ittifak ortaklarınca pek de karşılık görmüyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sürekli set çeken isimler arasında.
AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NA 'SENDEN ADAY OLMAZ' MESAJI
"Kazanacak bir isim aday olmalı" söylemine sığınan Akşener, "Aklı başında, devlet deneyimi olan bir isim aday olmalı" diyerek Kılıçdaroğlu'na "senden aday olmaz" mesajı veriyor. Üstelik bu tutumu kimi zaman Mansur Yavaş'ın önünü açarak yapıyor kimi zaman da Ekrem İmamoğlu'nu ziyarete giderek gösteriyor.
MASADAKİ DİĞER ÇATLAK SESLER
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Biraz daha zamana ihtiyacımız var" ifadeleriyle adaylık yolunda Kılıçdaroğlu'na set çekiyor.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, aday ortak olmalı diyor. Babacan, "Ortak aday çıkmazsa aday olacağım" mesajını vermekten de çekinmiyor. Gelecek Partisi lideri Davutoğlu da Kılıçdaroğlu'nun adaylığının masayı etkilemeyeceğini söylüyor.
Demokrat Partisi Genel Başkanı Gültekin Uysal konuya ilişkin "Parti liderlerinin aday olması gerek" çıkışında bulundu.