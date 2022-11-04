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    • 04.11.2022 20:37
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    • 04.11.2022 20:57
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    Muharrem İnce'den CHP'ye ve masaya yaylım ateşi: "Erdoğan 20 senedir aday, yıpranmıyor! Bunlar neden yıpranıyor?"

    CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği yuvarlak masanın adayı hala belli olmuş değil. Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener arasındaki adaylık savaşı boyut kazanarak büyürken masadaki diğer ortaklardan da çatlak sesler yükselmeye devam ediyor. Tüm bu yaşananların gölgesinde Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den masadaki kifayetsizliğe ışık tutan bir açıklama geldi. İnce, "Neden aday belirleyemediler? Yıpranırmış. Erdoğan 20 senedir aday, yıpranmıyor. Bunlar neden yıpranıyor, anlamış değilim" dedi. Öte yandan Muharrem İnce, "Atatürk gelse seçim kazanamaz orada diyerek" CHP'ye sert sözlerle yüklendi.

    takvim.com.tr
    İnce’den CHP’ye ve masaya yaylım ateşi!

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masada aday belirsizliği sürüyor.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her seferinde 'aday benim' sinyali verse de bu durum ittifak ortaklarınca pek de karşılık görmüyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sürekli set çeken isimler arasında.



    AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NA 'SENDEN ADAY OLMAZ' MESAJI
    "Kazanacak bir isim aday olmalı" söylemine sığınan Akşener, "Aklı başında, devlet deneyimi olan bir isim aday olmalı" diyerek Kılıçdaroğlu'na "senden aday olmaz" mesajı veriyor. Üstelik bu tutumu kimi zaman Mansur Yavaş'ın önünü açarak yapıyor kimi zaman da Ekrem İmamoğlu'nu ziyarete giderek gösteriyor.



    MASADAKİ DİĞER ÇATLAK SESLER
    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Biraz daha zamana ihtiyacımız var" ifadeleriyle adaylık yolunda Kılıçdaroğlu'na set çekiyor.

    DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, aday ortak olmalı diyor. Babacan, "Ortak aday çıkmazsa aday olacağım" mesajını vermekten de çekinmiyor. Gelecek Partisi lideri Davutoğlu da Kılıçdaroğlu'nun adaylığının masayı etkilemeyeceğini söylüyor.

    Demokrat Partisi Genel Başkanı Gültekin Uysal konuya ilişkin "Parti liderlerinin aday olması gerek" çıkışında bulundu.

        İYİ Parti tabanının da Meral Akşener'in adaylığı için zemin oluşturma çabası dikkatlerden kaçmıyor.



        İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, anket sonuçlarını paylaştığı gönderisinde, "Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı olduğu bir Türkiye hayal edin." ifadelerini kullanmıştı.



        6'LI MASAYI BOMBALADI
        Tüm bu yaşanların ışığında CHP'den ayrılıp Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

        Kifayetsiz muhterislerin bir araya geldiği masaya sert sözlerle yüklenen İnce, "Neden aday belirleyemediler? Yıpranırmış. Erdoğan 20 senedir aday, yıpranmıyor. Bunlar neden yıpranıyor, anlamış değilim" ifadelerini kullandı.



        "ATATÜRK GELSE SEÇİM KAZANAMAZ"
        "Biraz daha partide devam etseydiniz olmaz mıydı?"         sorusu üzerine İnce, "Olmazdı. Atatürk gelse seçim kazanamaz orada." dedi.

        Altılı masanın aday belirleyememesi ve başörtüsünün gündeme gelmesi sorusu üzerine Muharrem İnce, başörtüsünün toplumda kapanmış bir mesele olduğunu ifade etti.
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        6’lı masanın icraatına bakın
        Haberler Güncel Muharrem İnce'den CHP'ye ve masaya yaylım ateşi: "Erdoğan 20 senedir aday, yıpranmıyor! Bunlar neden yıpranıyor?"
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