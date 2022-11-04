Muharrem İnce'den CHP'ye ve masaya yaylım ateşi: "Erdoğan 20 senedir aday, yıpranmıyor! Bunlar neden yıpranıyor?"

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masada aday belirsizliği sürüyor.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her seferinde 'aday benim' sinyali verse de bu durum ittifak ortaklarınca pek de karşılık görmüyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sürekli set çeken isimler arasında.