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    • Güncel
    • 05.11.2022 00:26
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    • 05.11.2022 01:07
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    2023 hayali kuran İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na adaylık salvosu! Fondaşlarda "Kararsızlar AK Parti'ye geçiyor" endişesi

    2023 emelleri doğrultusunda kolları sıvayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hiçe sayan bir adım atacağı kulislerde konuşulanlar arasında. İmamoğlu'nun adaylık için bir takım hazırlık içerisinde bulunduğu iddia edilirken fondaş Ruşen Çakır, "Önümüzdeki günlerde İmamoğlu'nun adını daha fazla duyacağız gibi bir durum var. Bir takım hazırlıklar olduğunu duyuyorum" ifadelerini kullandı. Kemal Can ise aday belirsizliğinin hakim olduğu masaya serzenişte bulunarak, kararsızların AK Parti'ye geçmesi durumunda endişe duyduğunu dile getirdi. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na adaylık salvosu!

    Seçimlere sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masada aday belirsizliği sürüyor.


    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde 'aday benim' mesajı verse de bu durum ittifak ortaklarınca özellikle de İYİ Parti cephesince pek de karşılık görmüyor.



    KILIÇDAROĞLU'NUN 'İMAMOĞLU - YAVAŞ' RAHATSIZLIĞI
    Kılıçdaroğlu ABD ve Londra'da icazet yoklarken bir yandan da belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın isimleri de ön plana çıkıyor. Bu durumdan rahatsız olan CHP lideri, belediye başkanlarının görevlerine devam etmesi gerektiğini belirterek hem İmamoğlu'na hem de Yavaş'a 'oturun oturduğunuz yerde' mesajı veriyor.


    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de 'kazancak aday' söylemine sığınarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu veto ediyor, kimi zaman Mansur Yavaş'ın önüne açıyor kimi zaman da Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ediyor.

    Geçtiğimiz günlerde Gümüşhane'de bir araya gelen Meral Akşener - Ekrem İmamoğlu ikilisi adeta 'müttefiğiz' pozu vermişti.



        KILIÇDAROĞLU'NU HİÇE SAYAN İMAMOĞLU KOLLARI SIVADI
        Tüm bu gelişmelerin ışığında CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hiçe sayan manidar bir adım atacağı kulislerde konuşulanlar arasında.

        Bu kapsamda İmamoğlu'nun adaylık için bir takım hazırlıklar yaptığı iddia edildi.



        "BİR TAKIM HAZIRLIKLAR İÇERİSİNDE..."
        Konuya ilişkin fondaş Ruşen Çakır'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Çakır, "Önümüzdeki günlerde İmamoğlu'nun adını daha fazla duyacağız gibi bir durum var. Bir takım hazırlıklar olduğunu duyuyorum" ifadelerini kullandı.



        MASAYA SERZENİŞTE BULUNDU! 'KARARSIZLAR AK PARTİ'YE GEÇER' ENDİŞESİ
        Fondaş Medyascope'ta yapılan yayının diğer konuğu Kemal Can ise aday belirsizliğinin hakim olduğu 6'lı masaya serzenişte bulundu. Aday belirsizliğinin kararsızlığı tetiklediğini ifade eden Can, kararsızların AK Parti'ye geçmesinden endişeli olduğunu gözler önüne serdi.


        Kemal Can şu ifadeleri kullandı;

        Kararsız bloğu büyüyor. Bu bloktan iktidara yakınlaşma eğilimi var. Belirsizlik kararsızlığı artırır. Bu belirsizliğin devam etmesi iktidarı sıkıştıran bir şey olmaktan çıkacak.

        Adaylık süreci artık önlerinde, bunu nasıl halledecekler netleştirmeleri gerekiyor. Bu süreci başlattıklarını göstermeleri gerekiyor.
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