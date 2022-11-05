CHP'den Akşener ve İmamoğlu'na gönderme niteliğinde çıkış: 'Kılıçdaroğlu ile yürümek istiyorum' diyen herkese kapımız açık

Seçimlere sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği masada sular durulmuyor.
Her seferinde aday olmak istediğini belirten, bu doğrultuda ABD ve Londra'da icazet yoklayan Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ parti ve diğer ittifak ortaklarının vetosu ile karşı karşı...
Bir yandan da aday profili çizen Meral Akşener, 'kazanacak aday' söylemine sığınarak Kılıçdaroğlu'na 'senden aday olmaz' mesajı veriyor. Bunu yaparken de kimi zaman Mansur Yavaş'ın önünü açıyor kimi zaman da Ekrem İmamoğlu'nu ziyarete gidiyor.
İMAMOĞLU KOLLARI SIVADI
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hiçe sayarak adaylık çalışmalarına hız verdi.
İmamoğlu'nun adaylık için birtakım hazırlık içerisinde bulunduğu iddia edilirken fondaş Ruşen Çakır, "Önümüzdeki günlerde İmamoğlu'nun adını daha fazla duyacağız gibi bir durum var. Birtakım hazırlıklar olduğunu duyuyorum" ifadelerini kullandı.
Tüm bu gelişmelerin ışığında CHP Genel merkezinden dikkat çeken bir çıkış geldi.
"KILIÇDAROĞLU İLE YÜRÜMEK İSTİYORUM DİYEN HERKESE KAPIMIZ AÇIK"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, 2023 yolunda adaylık için Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret ederek Meral Akşener'e, masadaki çatlak seslere ve Ekrem İmamoğlu'na gönderme yaptı.