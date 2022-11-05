CHP'den Akşener ve İmamoğlu'na gönderme niteliğinde çıkış: 'Kılıçdaroğlu ile yürümek istiyorum' diyen herkese kapımız açık

Seçimlere sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği masada sular durulmuyor.



Her seferinde aday olmak istediğini belirten, bu doğrultuda ABD ve Londra'da icazet yoklayan Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ parti ve diğer ittifak ortaklarının vetosu ile karşı karşı...



Bir yandan da aday profili çizen Meral Akşener, 'kazanacak aday' söylemine sığınarak Kılıçdaroğlu'na 'senden aday olmaz' mesajı veriyor. Bunu yaparken de kimi zaman Mansur Yavaş'ın önünü açıyor kimi zaman da Ekrem İmamoğlu'nu ziyarete gidiyor.