Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 05.11.2022 20:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.11.2022 20:54
    ABONE OL

    CHP'den Akşener ve İmamoğlu'na gönderme niteliğinde çıkış: 'Kılıçdaroğlu ile yürümek istiyorum' diyen herkese kapımız açık

    Aday olmak isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve diğer ittifak ortaklarının vetosu ile karşı karşıya. Bir yandan da 2023 emelleri doğrultusunda kolları sıvayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, genel başkanını hiçe sayarak adaylık çalışmalarına hız verdi. Bu yaşanlardan sonra CHP Genel Merkezi'nden manidar bir açıklama geldi. Partinin genel başkan yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, adaylık için Kılıçdaroğlu'nu işaret ederek "Ben, Kemal Kılıçdaroğlu ile yürümek istiyorum' diyen herkese kapımız açık" ifadelerini kullandı. Bu açıklama Akşener'e, masadaki çatlak seslere ve Ekrem İmamoğlu'na gönderme olarak yorumlandı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    CHP’den bomba ’Kılıçdaroğlu’ çıkışı! Akşener...

    Seçimlere sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği masada sular durulmuyor.

    Her seferinde aday olmak istediğini belirten, bu doğrultuda ABD ve Londra'da icazet yoklayan Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ parti ve diğer ittifak ortaklarının vetosu ile karşı karşı...

    Bir yandan da aday profili çizen Meral Akşener, 'kazanacak aday' söylemine sığınarak Kılıçdaroğlu'na 'senden aday olmaz' mesajı veriyor. Bunu yaparken de kimi zaman Mansur Yavaş'ın önünü açıyor kimi zaman da Ekrem İmamoğlu'nu ziyarete gidiyor.


    İMAMOĞLU KOLLARI SIVADI
    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hiçe sayarak adaylık çalışmalarına hız verdi.

    İmamoğlu'nun adaylık için birtakım hazırlık içerisinde bulunduğu iddia edilirken fondaş Ruşen Çakır, "Önümüzdeki günlerde İmamoğlu'nun adını daha fazla duyacağız gibi bir durum var. Birtakım hazırlıklar olduğunu duyuyorum" ifadelerini kullandı.



    Tüm bu gelişmelerin ışığında CHP Genel merkezinden dikkat çeken bir çıkış geldi.

    "KILIÇDAROĞLU İLE YÜRÜMEK İSTİYORUM DİYEN HERKESE KAPIMIZ AÇIK"
    CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, 2023 yolunda adaylık için Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret ederek Meral Akşener'e, masadaki çatlak seslere ve Ekrem İmamoğlu'na gönderme yaptı.
        Galatarasay - Beşiktaş | CANLI
        Haberler Güncel CHP'den Akşener ve İmamoğlu'na gönderme niteliğinde çıkış: 'Kılıçdaroğlu ile yürümek istiyorum' diyen herkese kapımız açık
            SON DAKİKA