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Erkan Yolaç hayata gözlerini yumdu! 'Evet-Hayır' yetim kaldı... 1960'ta radyo ile başlayan ekranları süsleyen renkli kariyer

'Evet-Hayır' yarışması ile hafızalarda yer eden ünlü sunucu Erkan Yolaç uzun süredir tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında yaşama gözlerini yumdu. Yolaç'ın çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Hastaneden yapılan açıklamada, "Uzun süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan hastamız maalesef çoklu organ yetmezliği nedeniyle 16 Mayıs 2024 akşamı saat 21.00'de vefat etmiştir" denildi. Peki, Erkan Yolaç kimdir? İşte 1960'ta radyo ile başlayan sonrasında ekranları süsleyen renkli kariyeri ile Erkan Yolaç...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Mayıs 2024, 14:47 Güncelleme 17 Mayıs 2024, 15:11
Erkan Yolaç hayata gözlerini yumdu! ’Evet-Hayır’ yetim kaldı... 1960’ta radyo ile başlayan ekranları süsleyen renkli kariyer 1

'Evet-Hayır'ın sunucusu Erkan Yolaç, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Erkan Yolaç hayata gözlerini yumdu! ’Evet-Hayır’ yetim kaldı... 1960’ta radyo ile başlayan ekranları süsleyen renkli kariyer 2

Uzun süredir yoğun bakımda olan Yolaç, 89 yaşındaydı.

Erkan Yolaç hayata gözlerini yumdu! ’Evet-Hayır’ yetim kaldı... 1960’ta radyo ile başlayan ekranları süsleyen renkli kariyer 3

"ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ"

Ünlü ismin kaldığı hastaneden şu açıklama yapıldı:

"Solunum sıkıntısı nedeni ile hastanemize başvurmuş olan değerli televizyoncu Erkan Yolaç'ın tedavisi multidisipliner yaklaşım ile sürdürülmüştür.

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