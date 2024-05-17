Erkan Yolaç hayata gözlerini yumdu! 'Evet-Hayır' yetim kaldı... 1960'ta radyo ile başlayan ekranları süsleyen renkli kariyer

'Evet-Hayır' yarışması ile hafızalarda yer eden ünlü sunucu Erkan Yolaç uzun süredir tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında yaşama gözlerini yumdu. Yolaç'ın çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Hastaneden yapılan açıklamada, "Uzun süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan hastamız maalesef çoklu organ yetmezliği nedeniyle 16 Mayıs 2024 akşamı saat 21.00'de vefat etmiştir" denildi. Peki, Erkan Yolaç kimdir? İşte 1960'ta radyo ile başlayan sonrasında ekranları süsleyen renkli kariyeri ile Erkan Yolaç...