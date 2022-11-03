CHP’nin Bayındır Hastanesi’ndeki skandala imza atan sağlık çalışanlarına ödül gibi ceza!

Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'nde yaşlı hastaya yapılan insanlık dışı muamelenin ardından Türkiye ayağa kalkmıştı.
Takvim.com.tr'nin ayrıntılarına ulaştığı ve İş Bankası üzerinden CHP'nin hissedarı olduğu hastane ile ilgili flaş bir gelişme yaşanmış tekrar faliyete başlamıştı. Sabah saatlerinde ise servisleri ile hastaneye gelen personeller işlerine tekrar başlamıştı.
ÖDÜL GİBİ CEZA
Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntülerin failleri ile ilgi ise karar belli olduç Alınan karara göre, insanlık dışı muameleyi yapan sağlık çalışanları 3'er yıl meslekten men edildi.