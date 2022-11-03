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    • Güncel
    • 03.11.2022 19:38
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    • 03.11.2022 20:15
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    CHP’nin Bayındır Hastanesi’ndeki skandala imza atan sağlık çalışanlarına ödül gibi ceza!

    İş Bankası üzerinden CHP'nin hissedarı olduğu Özel Bayındır Hastanesi'nde sağlık çalışanlarının yoğun bakımdaki yaşlı kadına yaptığı insalık dışı muamele Türkiye'yi ayağa kaldırılmıştı. Yaşanan skandal olayın ardından sağlık çalışanları hakkında karar çıktı. Karara göre, sağlık çalışanları 3'er yıl meslekten men edildi.

    Bayındır Hastanesi’ndeki skandala ödül gibi ceza

    Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'nde yaşlı hastaya yapılan insanlık dışı muamelenin ardından Türkiye ayağa kalkmıştı.



    Takvim.com.tr'nin ayrıntılarına ulaştığı ve İş Bankası üzerinden CHP'nin hissedarı olduğu hastane ile ilgili flaş bir gelişme yaşanmış tekrar faliyete başlamıştı. Sabah saatlerinde ise servisleri ile hastaneye gelen personeller işlerine tekrar başlamıştı.



    ÖDÜL GİBİ CEZA
    Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntülerin failleri ile ilgi ise karar belli olduç Alınan karara göre, insanlık dışı muameleyi yapan sağlık çalışanları 3'er yıl meslekten men edildi.



        NELER YAŞANMIŞTI
        Hastanede görevli personellerin, yoğun bakımda tedavi gören kadın hastayla alay ettiği anlara ait görüntüler 5 Ekim tarihinde ortaya çıkmıştı.

        Sosyal medyada yayınlanan ve tepki çeken görüntülerde bir personel hastanın yüzüne para atarak hakaret ederken, diğerinin ise küfrettiği görüldü.

        Skandalın ortaya çıkmasının ardından soruşturma başlatılmış ve 4 kişi tutuklanmıştı.

        TAKVİM.COM.TR SKANDALI DEŞİFRE ETMİŞTİ
        İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bulunan, Bayındır Sağlık Grubu'na ait özel Bayındır Hastanesi'nde infiale yol açacak görüntüler kayda geçmişti. Hastanedeki sağlık çalışanlarının, yaşlı ve konuşamayacak durumdaki kadın hastaya hakaret edip, yüzüne para attığı anlar büyük tepki uyandırdı.

        Özel hastanede yaşlı kadına iğrenç hareketler

        "SENİN SAĞ BÖBREĞİNİ ALACAĞIM"
        Söz konusu görüntülerde erkek sağlıkçı "Alsana kız paraları. Yapıştır. İki milyon dolar bırakıyorum, yarın dört milyon dolar olarak geri alacağım. Anlaştık mı? Paralar... paralar. Bu paraları sana niye veriyorum biliyor musun? Çünkü senin sağ böbreğini alacağım. Bu paralar böbreğine karşılık. Sağ böbreğine yetmez mi bu paralar?" diyerek paraları yaşlı kadının yüzüne atıyor.




        AKILALMAZ HAKARETLER
        Kadın çalışan ise "Küfür etsene. 'Al ... sok bu paraları böbreğini satacağım' desene" diyerek diğer çalışana akıl veriyor.

        Yaşlı kadına eziyet edilen Bayındır Hastanesi'ne bakanlıktan inceleme


        KİMİN KOCASIYLA BEŞİKTAŞ'TA ELE ELE GEZİYORSUN?"
        Bir başka sağlık çalışanı yaşlı kadına "Kimin kocasıyla Beşiktaş'ta ele ele geziyorsun?" diyerek küfür edip dalga geçerken; başka bir sağlık çalışanı ise "Sana o... diyor, k... diyor. Sen de ona söyle" diyerek yaşlı kadına sesleniyor.

            TÜM FAALİYETLERİ DURDURULMUŞTU
            Özel Bayındır Hastanesi'ndeki bu rezillik sonrası Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Bakan Koca, müfettiş gönderilip inceleme yaptırılan hastanenin tüm faaliyetlerinin durdurulduğunu açıklamıştı.



            CHP'NİN HİSSEDARI OLDUĞU İŞ BANKASININ İŞTİRAKİ
            İstanbul'da infiale yol açan rezil görüntüler sonrası Özel Bayındır Hastanesi ile tüm detaylar mercek altına alındı. Takvim.com.tr söz konusu hastanenin CHP'nin hissedarı olduğu İş Bankası'nın iştiraki olduğu ortaya çıktarmıştı.

            İş Bankası kuruluşu olan Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş, özel Bayındır Hastanesi'nin ana şirketi konumunda.



            İŞ BANKASI'NDAN HASTANEYE UZANAN SÜREÇ
            Bayındır'ın Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Gürsoy ise İş Bankası'nda bir dönem genel müdür yardımcılığı görevini yürütmüş.

            İş Bankası'na 1996 yılında Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Stajyer Müfettiş Yardımcısı olarak katılan Gürsoy, CHP'nin hissedarı olduğu bankanın çeşitli birimlerinde ve Gebze Kurumsal Şubesi'nde görev almış.


            Skandalların Hastanesi Bayındır'da yönetim kurulu üyesi olan CHP'li Murat Karayalçın

            Yönetimde bulunan Murat Karayalçın ismine ise dikkat...

            Karayalçın, İş Bankası'na CHP'den atanan bir üye. Aynı zamanda bankanın iştiraki olan Bayındır Hastanesi'nin de yönetiminde.

            Bilindiği üzere İş Bankası'nda yüzde 28'lik paya sahip Cumhuriyet Hak Partisi (CHP) bu ortaklık üzerinden banka yönetimine dört yönetim kurulu üyesi atama hakkına sahip.



                BAYINDIR'DAN İŞ BANKASI'NA
                İş Bankası - Bayındır ilişkisini araştırdıkça daha da çarpıcı detaylara ulaştık.

                2016 yılı başından 2022 yılına kadar Bayındır Sağlık Grubu (Bayek A.Ş.) Genel Müdürü olarak görev yapan Sezai Sevgin, buradaki görevinin ardından Türkiye İş Bankası'na transfer oldu.

                Sevgin mevcutta Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürürüyor.



                Özel Bayındır Hastanesi yönetim şeması ise şu şekilde;

                YÖNETİM KURULU

                Ozan Gürsoy, Yönetim Kurulu Başkanı

                Ömer Bozdemir, Yönetim Kurulu Başkan Vekili

                Mustafa Kıcalıoğlu,Yönetim Kurulu Üyesi

                Ergün Yorulmaz, Yönetim Kurulu Üyesi

                Murat Karayalçın, Yönetim Kurulu Üyesi

                Kamil Erhan Ünal, Yönetim Kurulu Üyesi

                Deniz Akay, Yönetim Kurulu Üyesi

                Şennur Konak, Yönetim Kurulu Üyesi

                Kemal Emre Sayar Yönetim Kurulu Üyesi



                Mustafa Tankut Tabak

                ÜST YÖNETİM

                Mustafa Tankut Tabak, Genel Müdür

                Işıl Bölük, Genel Müdür Yardımcısı

                Dr. Cem Talas, Genel Müdür Yardımcısı

                Prof. Dr. Oğuz Okan Karaeminoğulları, Genel Müdür Yardımcısı ve Tıbbi Hizmetler Direktörü

                Prof. Dr. Köksal Bilgen, Tıbbi Hizmetler Direktör Yardımcısı

                Dr. Tansel Erke, Bayındır Söğütözü Hastanesi Direktörü



                    Elçin Özince, Bayındır İçerenköy Hastanesi Direktörü

                    Uzm. Dr. Ersel Düzgün, Bayındır Söğütözü Hastanesi Başhekimi

                    Uzm. Dr. Üzeyir Yerdelen, Bayındır İçerenköy Hastanesi Başhekimi

                    Uzm. Dr. Nevin Aykol, Bayındır Kavaklıdere Hastanesi Başhekimi

                    Uzm. Dr. Emine Aksoy, Bayındır Levent Tıp Merkezi Başhekimi

                    Dt. Hünkar Akkuş, Bayındır Diş Klinikleri Direktörü



                    Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Özlem Uzun



                    Fotoğrafta: Eski Genel Müdür Sezai Sevgin, Genel Müdür Yardımcısı Işıl Bölük, Dr. Cem Talas, Bayındır İçerenköy Hastanesi Direktörü Elçin Özince, Bayındır Söğütözü Hastanesi Direktörü, Dr. Tansel Erke



                    BAYINDIR HASTANESİ YENİDEN FAALİYETE BAŞLADI
                    Sağlık Bakanlığı tarafından faaliyetleri durdurulan hastane 27 gün sonra yeniden hasta kabulüne başladı. Sabah saatlerinde ise servisleri ile hastaneye gelen personeller işlerine tekrar başladı.

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                    Haberler Güncel CHP’nin Bayındır Hastanesi’ndeki skandala imza atan sağlık çalışanlarına ödül gibi ceza!
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