Özel Bayındır Hastanesi’nde yaşlı hastaya eziyet! Adı bilinmeyen genç muamması

Ataşehir'de özel bir hastanenin yoğun bakımında eziyet edilen Nermin Zeren'in komşusu Belkız Duru, "Görünce çok üzüldüm. Bu yapılanlara layık değildi. Tüm yoğun bakımlara kamera yerleştirilsin, kameraları bakanlık kontrol etsin" dedi.

Ataşehir'de özel bir hastanenin yoğun bakımında tedavi gören 79 yaşındaki Nermin Zeren'e hastane çalışanları tarafından eziyet edilmişti. Sosyal medyaya düşen görüntüden sonra durumdan haberdar olan Sağlık Bakanlığı, hastanenin faaliyetlerini durdurduğunu açıklamıştı.

TANIŞTIĞI ÇOCUK SAHİPLENDİ

Zeren'i televizyonda görüp üzüldüğünü belirten komşusu Belkız Duru şunları söyledi:

Çok üzüldüm. Televizyonda görünce tanıyamadım. İsminin Nermin olduğunu duyunca komşum olduğunu anladım. Bu yapılanlara layık değildi. Buraya taşındığında bir market arabası çarpmış ayağı kırılmıştı. Bundan dolayı fizik tedaviye gidiyordu. O sırada onu götürüp getiren bir gençle tanışmış. Bize onun şoför ve iyi biri olduğunu söyledi. O çocuk bunu sahiplendi. Maaş almaya, alışverişe onunla gittiler.