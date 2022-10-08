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    • 08.10.2022 06:59
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    • 08.10.2022 07:17
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    Özel Bayındır Hastanesindeki skandal görüntüleri ifşa eden isim konuştu: "Görüntüler için para teklif ettiler"

    Son dakika haberi! Özel Bayındır Hastanesi'nde yaşanan skandalı ortaya çıkaran eski hastane çalışanı Murat Yıldırım, “İnsanlara acı çektirip bunu eğlence malzemesi yapıyorlardı. Görüntüleri görünce kendi anne ve babam aklıma geldi. Vicdanen rahatsız oldum” dedi. Yönetimin görüntülere inanmadığını ve telefonu için kendisine para teklfi edildiğini belirten Yıldırım, "'Bu telefonu bize ver sana sıfır bir telefon alalım. Kaç para istiyorsun. Ne kadar çalıştın bizde. Ben sana o tazminatın fazlasını getireceğim. 10 binse 20 getireceğim' dediler" ifadelerini kullandı.

    Skandal görüntüleri ifşa eden isim konuştu!

    İstanbul Ataşehir'deki Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'nde, iki sağlık personelinin Nermin Zeren adlı hastaya yönelik insalık dışı muamelesine ilişkin görüntüleri paylaşarak Türkiye'yi sarsan skandalın ortaya çıkmasını sağlayan eski hastane çalışanı Murat Yıldırım, hastanede yaşananları anlattı. Hastane yönetimine elindeki görüntülerle şantaj yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ancak serbest bırakılan Yıldırım, "İnsanlara acı çektirip bunu eğlence malzemesi yapıyorlardı. Görüntüleri görünce kendi anne ve babam aklıma geldi Midem bulanmaya başladı. Vicdanen rahatsız oldum" dedi.

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    'ŞAHİT OLDUM'
    Şu anda vale olarak çalışan Yıldırım, "Ben 2 Ekim 2019'da hastanede temizlik görevlisi olarak işe başladım. Bu olaylara gece nöbetlere kalmaya başladığımda şahit olmaya başladım. Hemşireler, hastaları oynatıyorlar, para atıyorlardı. Yoğun bakımda hastaların özellikle geceleri sahipsiz kaldıklarına şahit olmaya başladım" diye konuştu.

    Yıldırım, Zeren'e makyaj yaptırılıp, hemşirelerin kendi arkadaşlarıyla yaptıkları görüntülü aramalarda 'Nermin hadi merhaba de' diyerek eziyet ettiklerini söyledi.


    'PARA TEKLİF ETTİLER'
    Yıldırım, hastane yönetiminin telefonuna el koymak istediğini ve para teklif ettiğini iddia etti. Sabah'ta yer alan habere göre, şantaj iddialarını reddeden Yıldırım, "Böyle bir şey olsaydı serbest kalmazdım. Beni çoktan tutuklarlardı. Böyle bir şey varsa ispatlasınlar. Görüntüleri hastane yönetimine gösterdim. 'İnanmıyoruz' dediler. Daha sonra 'Bu telefonu bize ver sana sıfır bir telefon alalım. Kaç para istiyorsun. Ne kadar çalıştın bizde. Ben sana o tazminatın fazlasını getireceğim. 10 binse 20 getireceğim' dediler. 'Yoğun bakıma kamera koyun yeter' dedim onlara. Bunun üzerine yoğun bakım çalışanları telefonlarını temizledi. Yoğun bakımda olağanüstü hal ilan ettiler" diye konuştu.


        O HEMŞİRE İFADESİNDE İTİRAF ETTİ: "YAPTIĞIM DOĞRU DEĞİLDİ, PİŞMANIM"
        İstanbul'da Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'nde yaşanan skandalla ilgili gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü tutuklandı. Şüpheliler, ifadelerinde suçu birbirine attı.

        Videoda yaşlı kadının üzerine paraları attığı görülen yoğun bakım hemşiresi şüpheli Ali Erata, "Alzheimer ve akciğer kanseri hastalıkları vardı. İlgilenen bir akrabası yoktu. Sadece biz ilgileniyorduk. Alzheimer nedeniyle nerede olduğunu, ne yaptığını sürekli unutuyordu. Tedavisini yaparken mizansen yollara başvurduğumuz oluyordu. Bahsi geçen videonun öncesinde 'kasadan paralarımı getir' demişti. Bilgisayardan para resmiyle çıktı aldık. Yaptığımın doğru bir davranış olmadığının farkındayım, pişmanım" diye konuştu.

        'İNSANLIK AYIBI'
        Skandal videonun çekildiği gün kendisinin hastanede nöbetçi olduğunu söyleyen şüpheli İrem Aysima Erol ise, "Video çekilirken orada değildim. Paranın atıldığı videoda ikinci bir kadın sesi var ama o ben değilim. Fakat bir kısım şüphelinin o şahsı koruyup bana iftira attıklarını düşünüyorum" dedi.

            Şüpheli Emrah Örgün de şüpheli Ali Erata'nın kendisine hastayı uyutmamak için bu şekilde davrandıklarını söylediğini belirterek, "Ben suçsuzum. Ben hastanede nedeniyle kimseye eziyet edildiğine şahit olmadım. Eziyet bir insanlık ayıbıdır" diye konuştu.

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            Haberler Güncel Özel Bayındır Hastanesindeki skandal görüntüleri ifşa eden isim konuştu: "Görüntüler için para teklif ettiler"
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