Özel Bayındır Hastanesindeki skandal görüntüleri ifşa eden isim konuştu: "Görüntüler için para teklif ettiler"



'PARA TEKLİF ETTİLER'

Yıldırım, hastane yönetiminin telefonuna el koymak istediğini ve para teklif ettiğini iddia etti. Sabah'ta yer alan habere göre, şantaj iddialarını reddeden Yıldırım, "Böyle bir şey olsaydı serbest kalmazdım. Beni çoktan tutuklarlardı. Böyle bir şey varsa ispatlasınlar. Görüntüleri hastane yönetimine gösterdim. 'İnanmıyoruz' dediler. Daha sonra 'Bu telefonu bize ver sana sıfır bir telefon alalım. Kaç para istiyorsun. Ne kadar çalıştın bizde. Ben sana o tazminatın fazlasını getireceğim. 10 binse 20 getireceğim' dediler. 'Yoğun bakıma kamera koyun yeter' dedim onlara. Bunun üzerine yoğun bakım çalışanları telefonlarını temizledi. Yoğun bakımda olağanüstü hal ilan ettiler" diye konuştu.