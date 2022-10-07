Özel Bayındır Hastanesi’nde skandalların ardı arkası kesilmiyor! Pisi pisine ölümler ortaya çıktı

İstanbul Ataşehir'deki Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'nde, yoğun bakımdaki hastalara insanlık dışı muamele yapılmasının yankıları sürüyor. İki sağlık çalışanının, yoğun bakımdaki Nermin Zeren (79) adlı hastanın yüzüne para saçıp 'Böbreğini alacağız' deyip dalga geçtikleri ve küfür ettikleri ortaya çıkmıştı.
Yoğun bakımdaki hastayla dalga geçtiler | Video
EĞLENCE AMACIYLA ÇEKTİK!
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, 7 hasta bakıcı ve hemşire İstanbul'da, görüntüde Zeren'in yüzüne para saçan erkek hemşire Ali E. ise Samsun'da gözaltına alındı. Bir kişi ise Bursa'da yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde, "Görüntüleri eğlence amacıyla çektik. Kötü amacımız yoktu" dediği iddia edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si, savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.
4 REZİL TUTUKLANDI
Ali E.'nin aralarında bulunduğu 4 zanlı ise 'eziyet' ve 'beden bakımından kendini savunamayacak durumda olan kişiye eziyet' suçlarından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.