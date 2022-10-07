Özel Bayındır Hastanesi’nde skandalların ardı arkası kesilmiyor! Pisi pisine ölümler ortaya çıktı

Bütün'ün kızı Berna Balamir, "Bize annemin 23.15 civarında hayatını kaybettiği söylenmişti. Ancak iddialarda ölümün daha önce olduğu belirtiliyor. Şok içindeyiz" dedi.

İLAHİ ÇALIP DALGA GEÇMİŞLER

Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'nde 79 yaşındaki Nermin Zeren'e yapılan eziyete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

İlk videoda yüzüne para atılan çaresiz kadına, ikinci videoda ise açılan Hristiyan ilahisi eşliğinde istavroz çıkarttırıldığı ve erkek hemşire tarafından "Getir işlediğin günahları al buradan at at" denilerek Zeren ile dalga geçildiği görüldü.