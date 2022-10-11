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    • 11.10.2022 12:17
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Özel Bayındır Hastanesi'ndeki skandalla ilgili flaş açıklama: "Bildirim yapılmadığı için suç gizlenmiş"

    Son dakika haberi! İstanbul Ataşehir'deki Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'nde yaşanan skandal görüntülere ilişkin konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "O videoya ustalıkla yerleştirilmiş 'müfettişlerin rüşvet teklif ettiği' cümlesi geçiyor biliyorsunuz. Adeta 'Daha önce bakanlığın müfettişlerinin geldiği' iması verilmeye çalışılıyor. Bu cümlenin ustalıkla yerleştirildiğini düşünüyoruz. Bakanlığa bildirim yapılmadığı için suçlu adeta gizlenmiş oluyor ve sağlık hizmetinde güven sorunu ortaya çıkıyor." dedi. Olayın geçtiği hastaneye daha önce bakanlıktan müfettişin gönderilmesinin söz konusu olmadığını vurgulayan Koca, o dönemde ilgili hastanenin kendi iç denetim işleyişiyle ilgili bir görevlendirme olduğunu anladıklarını aktardı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Skandalla ilgili flaş açıklama!

    Ataşehir'de CHP ve İş Bankası'nın sağlık üssü olan özel hastanede, hasta kadının yüzüne para atarak kötü muamelede bulunan 9 şüpheliden 4'ü 'beden bakımından kendini savunamayacak olan kişiye eziyet' suçundan tutuklanmıştı.

    Dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, özel hastanede yaşanan sağlık skandalıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

    SORUŞTURMA AÇILAN HASTANELER
    Geçen haftalarda ortaya çıkan görüntülerin ardından faaliyetleri durdurulan özel hastanelerin tekrar açılıp açılmayacağına ilişkin soru üzerine Koca, hastanelerin geçici olarak kapandığını dile getirdi.

    Görüntülerin kabul edilemez olduğuna dikkati çeken Koca, şunları söyledi:

    "Toplum vicdanını yaralayan görüntülerdi. Biz hemen hızlı aksiyon aldık, müfettişler görevlendirdik. Soruşturmanın erken dönemde bitmesini bekliyoruz. Her bir sağlık tesisimiz vatandaşımızın istifade ettiği nadide müesseselerdir. Hizmete yeniden açılması için en hızlı şekilde soruşturmayı tamamlamaya çalışıyoruz. Soruşturma bittikten sonra da zaten yapılması gereken neyse yapılmış olur. Beyaz Reform'un başladığı, başta hekimler ve sağlık çalışanları olmak üzere motive oldukları, hastaya hizmetin giderek normalleştiği böyle bir dönemde, adeta buzdolabından çıkarırcasına, 9 ay önce olan bir görüntünün bugün servis edilmesinin de manidar olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla bunu da takip ettiğimiz bilinmeli. Bakanlık, olaydan videonun yayınlandığı gün haberdar oldu. O videoya ustalıkla yerleştirilmiş 'müfettişlerin rüşvet teklif ettiği' cümlesi geçiyor biliyorsunuz. Adeta 'Daha önce bakanlığın müfettişlerinin geldiği' iması verilmeye çalışılıyor. Bu cümlenin ustalıkla yerleştirildiğini düşünüyoruz."

    "BAKANLIĞA BİLDİRİM YAPILMADIĞI İÇİN SUÇLU ADETA GİZLENMİŞ OLUYOR"
    Olayın geçtiği hastaneye daha önce bakanlıktan müfettişin gönderilmesinin söz konusu olmadığını vurgulayan Koca, o dönemde ilgili hastanenin kendi iç denetim işleyişiyle ilgili bir görevlendirme olduğunu anladıklarını aktardı.

    "Hastane bu süreçte sorumluları işten çıkarmış ve suç duyurusunda bulunmuş. Buna rağmen neden kapatılması yönünde karar alındı?" sorusu üzerine Koca, şunları kaydetti:

    "Hastane, olaydaki suçluları işten çıkarıyor ama bize bildirmiyor. Olay Bakanlığa bildirilmediği için belki de bu kişiler başka hastanelerde bu suçları işlemeye devam edecek. Bakanlık olarak benim bununla ilgili tedbir almam gerekiyor. Bakanlığa bildirim yapılmadığı için suçlu adeta gizlenmiş oluyor ve sağlık hizmetinde güven sorunu ortaya çıkıyor. Soruşturmanın selameti ve bu noktadaki ihmalden dolayı biz geçici kapatma kararı verdik. Hastane durumu Bakanlığa bildirmeliydi, savcılığa da suç duyurusunda bulunup bu kişileri işten çıkarmalıydı. Oysa olaydan dokuz ay sonra haberimiz oluyor. Hastane ilgilileri bilgilendirdiğini ifade ediyor ancak bu ilgililer her nasılsa Sağlık Bakanlığı değil. Görüntüleri kaydeden kişi şikayet ediliyor. Adli süreç işliyor, soruşturmamız da devam ediyor. Neticelenince gereği yapılacak. Konunun hem idari tarafını hem de oluşturulmak istenen algı tarafını yakından izliyoruz. Bizim görevimiz halkımıza güvenilir sağlık hizmeti sunmaktır. Beyaz Reform ile oluşan vatandaşımıza hizmet ikliminin baltalanmasına, sağlık çalışanları ile vatandaşımızın arasına girilmesine müsaade etmeyiz."

        Koca, Kovid-19'un artık grip gibi geçtiğini, korkulmaması gerektiğini söyledi. Ancak Almanya'da günlük vaka sayısının geçen hafta 140-150 binleri, İspanya, İtalya ve İngiltere'de 60-70 binleri gördüğünü ifade eden Koca, "Kovid-19 vaka sayıları şu anda 3 binlerde. 3-4 hafta sonra bizde de yükselişlerin olacağını tahmin ediyoruz. Vatandaşlarımızın tam uyumuyla dünyada salgın ile en iyi mücadele eden ülkelerden biri olduk. Bu olumlu durumumuzu sürdürmemiz lazım. Başta büyüklerimiz ve riskli gruptakiler olmak üzere aşılarımızı olalım, hiçbir endişeye mahal vermeyelim." diye konuştu.

        "8 BİNE YAKIN HEKİM KAMUYA GEÇMEK İÇİN MÜRACAATTA BULUNDU"
        Bakan Koca, yeni açılan Etlik Şehir Hastanesi'nde kadro eksikliği olduğu, bu sebeple nöbetlerin fazla olduğu iddialarına dair soru üzerine, hastanenin günlük 6 bin hastaya bakabilir duruma geldiğini belirtti.

        Yeni bir hastane olduğu için hasta sayısı arttıkça kadroların tamamlanma planı yapıldığını dile getiren Koca, "Şu an 8 bine yakın hekim, açılan kamu kadrolarına geçmek için müracaatta bulundu. İki hafta içerisinde atamaları yapılacak. Onkoloji hastanemiz başta olmak üzere diğer hastanelerimiz de kapanmayacak." ifadelerini kullandı.

        YAŞLI KADINLA HAÇ ÇIKARTARAK DALGA GEÇTİLER! VİDEO İZLE


        İFŞA EDEN İSİM KONUŞMUŞTU
        İstanbul Ataşehir'deki Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'nde, iki sağlık personelinin Nermin Zeren adlı hastaya yönelik insalık dışı muamelesine ilişkin görüntüleri paylaşarak Türkiye'yi sarsan skandalın ortaya çıkmasını sağlayan eski hastane çalışanı Murat Yıldırım, hastanede yaşananları anlattı. Hastane yönetimine elindeki görüntülerle şantaj yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ancak serbest bırakılan Yıldırım, "İnsanlara acı çektirip bunu eğlence malzemesi yapıyorlardı. Görüntüleri görünce kendi anne ve babam aklıma geldi Midem bulanmaya başladı. Vicdanen rahatsız oldum" dedi.

        'ŞAHİT OLDUM'
        Şu anda vale olarak çalışan Yıldırım, "Ben 2 Ekim 2019'da hastanede temizlik görevlisi olarak işe başladım. Bu olaylara gece nöbetlere kalmaya başladığımda şahit olmaya başladım. Hemşireler, hastaları oynatıyorlar, para atıyorlardı. Yoğun bakımda hastaların özellikle geceleri sahipsiz kaldıklarına şahit olmaya başladım" diye konuştu.

        Yıldırım, Zeren'e makyaj yaptırılıp, hemşirelerin kendi arkadaşlarıyla yaptıkları görüntülü aramalarda 'Nermin hadi merhaba de' diyerek eziyet ettiklerini söyledi.


        'PARA TEKLİF ETTİLER'
        Yıldırım, hastane yönetiminin telefonuna el koymak istediğini ve para teklif ettiğini iddia etti. Sabah'ta yer alan habere göre, şantaj iddialarını reddeden Yıldırım, "Böyle bir şey olsaydı serbest kalmazdım. Beni çoktan tutuklarlardı. Böyle bir şey varsa ispatlasınlar. Görüntüleri hastane yönetimine gösterdim. 'İnanmıyoruz' dediler. Daha sonra 'Bu telefonu bize ver sana sıfır bir telefon alalım. Kaç para istiyorsun. Ne kadar çalıştın bizde. Ben sana o tazminatın fazlasını getireceğim. 10 binse 20 getireceğim' dediler. 'Yoğun bakıma kamera koyun yeter' dedim onlara. Bunun üzerine yoğun bakım çalışanları telefonlarını temizledi. Yoğun bakımda olağanüstü hal ilan ettiler" diye konuştu.


            O HEMŞİRE İFADESİNDE İTİRAF ETTİ: "YAPTIĞIM DOĞRU DEĞİLDİ, PİŞMANIM"
            İstanbul'da Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'nde yaşanan skandalla ilgili gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü tutuklandı. Şüpheliler, ifadelerinde suçu birbirine attı.

            Videoda yaşlı kadının üzerine paraları attığı görülen yoğun bakım hemşiresi şüpheli Ali Erata, "Alzheimer ve akciğer kanseri hastalıkları vardı. İlgilenen bir akrabası yoktu. Sadece biz ilgileniyorduk. Alzheimer nedeniyle nerede olduğunu, ne yaptığını sürekli unutuyordu. Tedavisini yaparken mizansen yollara başvurduğumuz oluyordu. Bahsi geçen videonun öncesinde 'kasadan paralarımı getir' demişti. Bilgisayardan para resmiyle çıktı aldık. Yaptığımın doğru bir davranış olmadığının farkındayım, pişmanım" diye konuştu.

            'İNSANLIK AYIBI'
            Skandal videonun çekildiği gün kendisinin hastanede nöbetçi olduğunu söyleyen şüpheli İrem Aysima Erol ise, "Video çekilirken orada değildim. Paranın atıldığı videoda ikinci bir kadın sesi var ama o ben değilim. Fakat bir kısım şüphelinin o şahsı koruyup bana iftira attıklarını düşünüyorum" dedi.

                Şüpheli Emrah Örgün de şüpheli Ali Erata'nın kendisine hastayı uyutmamak için bu şekilde davrandıklarını söylediğini belirterek, "Ben suçsuzum. Ben hastanede nedeniyle kimseye eziyet edildiğine şahit olmadım. Eziyet bir insanlık ayıbıdır" diye konuştu.

                Yıldırım, "İhmaller ve ölümler başladığında onları kendi annemin babamın yerine koydum. Doktorların odasında izleyip kendi içlerinde dalga geçiyorlardı, alay ediyorlardı." dedi.

                2019 yılının Ekim ayında hastanede temizlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan 30 yaşındaki Yıldırım, olaylar yaşandıktan sonra yılbaşında işten ayrıldı. 8 Ocak'ta CİMER'e hastanede yaşananlar için başvuru yaptığını belirten Yıldırım, konunun kapatılması için evine polislerin gönderildiğini ve kendisine yeni telefon teklifinde bulunulduğunu iddia etti.

                SKANDAL GÖRÜNTÜLERİ İFŞA EDEN İSİM KONUŞTU! VİDEO İZLE

                "ŞANTAJ İDDİALARI YALAN, VARSA ISPATLASINLAR"
                3 yıl boyunca hastanede temizlik işçisi olarak çalışan Murat Yıldırım, gece nöbetlerine başlayınca ihmalleri fark ettiğini belirterek, "Bu olaylar yaşanmaya başladığında ben orada temizlik personeli olarak işe başlamıştım. Gece nöbetlerine kalmaya başladığım zaman durumu fark ettim. İhmaller ve ölümler başladığında onları kendi annemin babamın yerine koydum. Vicdanen rahatsız oldum ama ispatlamak için kayıt altına almam gerekiyordu. Orada videolar çekilirken ben hiçbirinde yoktum. Zaten görüntülerde de telefonun masanın üzerinde olduğu anlaşılıyor, hemşirelerin telefonuydu. Doktorların odasında izleyip kendi içlerinde dalga geçiyorlardı, alay ediyorlardı. Ben onların telefonundan bir şekilde onları isteyerek, 'sizde var bende de olsun' diyerek kendim çektim. Yaşananları görünce sinirden kendimi öldürmek istiyordum ama kayıt altına almaya devam ettirmem gerektiğini anlayıp dayanıyordum. Daha beter olayların yaşanacağını biliyordum. Sonrası zaten facia oldu. Kendi telefonumla çekip kayıt altına aldığım belki 5 tane ölüm vardır. Hepsini tek tek ispatladım. Hastanenin mail hesabına ben öyle bir yazı göndersem, koskoca hastane beni bugüne kadar tutuklattırmaz mıydı? Tamamen kendilerini aklamak için söylüyorlar. Ben hiçbir zaman hiçbir şekilde söylemedim. Öyle bir şey yapsaydım beni bırakmazlardı. Başka birine şantaj yaptığınızda bile bunun cezası var. Ben koskoca hastaneye şantaj yapacağım ve beni bırakacaklar. Yalan kesinlikle yalan. Varsa ıspatlayabilirler" dedi.

                "8 ŞUBAT'TA CİMER'E BAŞVURU YAPTIM"
                Yıldırım olayla ilgili suç duyurusu yapılmadan önce CİMER'e başvuruda bulunduğunu belirterek, "İlk 8 Şubat'ta CİMER'e başvuru yaptım. Onlar 28 Şubat'ta 8 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söylediler. Ben 8 Şubat'ta zaten kendim başvuruda bulundum. Bunların hepsi kayıtlı. Şantaj yapacak insan hiçbir şey yokken 8 Şubat'ta herkesten önce CİMER'den başvuru yapar mı? Ben çok kötü hissediyordum. Hastalar ihmalden ölüyordu. Hasta yakınlarını aşağıya ben indiriyordum. Onların orada nasıl ağladıklarını, feryatlarını ben görüyordum. Hasta tek başına ölüyordu gören yoktu. Ben orada 3 sene çalıştım bunlar son 1 senede çoğalmaya başladı. Denetleme bakımından hastanenin dengesi bozuldu. Hastaneye bakan 5 doktor vardı. Bu doktorları gönderdiler ve 2 doktor getirdiler. Geri kalan eksiği ise başka hastanelerden gece gelen doktorlarla gideriyorlardı. Yaptıkları hiçbir şey legal değildi" diye konuştu.

                "GÖRÜNTÜLERİ ALMALARI İÇİN EVİME POLİS GÖNDERDİLER"
                Yıldırım, "Nermin hanımı görüyordum. Ben hastaneden ayrıldıktan 3 ay sonra vefat etmiş. Hastanede hiyerarşi vardı. Bize temizlikçi gözüyle bakıyorlardı. Ben olanları gidip söylesem 'Sen hemşirenin işine karışma' derlerdi. Hemşire gidip doktorlarla ilgili bir şey söylese 'Sen doktorun işine karışma' derlerdi. Bundan sonra kendime dikkat etmem konusunda çok uyaranlar oluyor ama ben haklı olduğumu düşünüyorum. Hiçbir şeyden korkmuyorum. İşe gitmediğim zaman beni aradılar. İnsan kaynaklarından hastaneye çağırdılar, 'Murat bey gelmediğiniz günler için tutanak tutuluyor, buraya gelip ifadenizi yazar mısınız' dediler. Ben oraya gittiğimde insan kaynakları genel müdürü, Ankara'dan bu olayı araştırmaları için getirdikleri baş hemşire, Ankara'dan getirdikleri avukat vardı. Hepsi toplantı odasındaydı. Ben onları gördüğümde şaşırdım.

                Bana, 'Sen buraya gelmişken seninle konuşmak istedik' dediler. Konuşmayı kabul ettim. Yönetim konuyu onlara anlatmış ancak onlar bana inanmadıklarını söylediler. Görüntüleri gördükten sonra bana 'Sakın bunları kimseye gönderme, bunlar siyasi olur, buradan 400 kişi ekmek yiyor' dediler.

                Sonrasına bana hastanenin genel müdürü, 'Bizden ne istiyorsun' dedi. Ben yoğun bakım servisine kamera takılmasını istedim. Gerekli cezayı almalarını istedim. 'Bize bunları vermen gerekiyor' dedi. Görüntüleri vermeyeceğimi belirttim, 'Konuyu kendi aranızda kapatacağınızı biliyorum' dedim. Sonra kendi numarasını bana kaydettirdi, beni çaldırdı. Ardından Ankara'dan gelen ekip bana yeni telefon teklifi yaptı. Bunları telefonumda bulundurmamın suç olduğunu belirttiler. Ben sonra odadan çıktım. Eve gidip CİMER'den başvuru yaptım. Ardından evime bu görüntüleri benden almaları için polis gönderdiler. Telefonu kaybettim, tekrar görüntüleri toplamaya başladım, o süre bu zamana kadar buldu. Yoksa ben zaten o zaman yansıtacaktım" şeklinde konuştu.

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                Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Özel Bayındır Hastanesi'ndeki skandalla ilgili flaş açıklama: "Bildirim yapılmadığı için suç gizlenmiş"
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