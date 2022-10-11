Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Özel Bayındır Hastanesi'ndeki skandalla ilgili flaş açıklama: "Bildirim yapılmadığı için suç gizlenmiş"

SORUŞTURMA AÇILAN HASTANELER

Geçen haftalarda ortaya çıkan görüntülerin ardından faaliyetleri durdurulan özel hastanelerin tekrar açılıp açılmayacağına ilişkin soru üzerine Koca, hastanelerin geçici olarak kapandığını dile getirdi.

Görüntülerin kabul edilemez olduğuna dikkati çeken Koca, şunları söyledi:

"Toplum vicdanını yaralayan görüntülerdi. Biz hemen hızlı aksiyon aldık, müfettişler görevlendirdik. Soruşturmanın erken dönemde bitmesini bekliyoruz. Her bir sağlık tesisimiz vatandaşımızın istifade ettiği nadide müesseselerdir. Hizmete yeniden açılması için en hızlı şekilde soruşturmayı tamamlamaya çalışıyoruz. Soruşturma bittikten sonra da zaten yapılması gereken neyse yapılmış olur. Beyaz Reform'un başladığı, başta hekimler ve sağlık çalışanları olmak üzere motive oldukları, hastaya hizmetin giderek normalleştiği böyle bir dönemde, adeta buzdolabından çıkarırcasına, 9 ay önce olan bir görüntünün bugün servis edilmesinin de manidar olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla bunu da takip ettiğimiz bilinmeli. Bakanlık, olaydan videonun yayınlandığı gün haberdar oldu. O videoya ustalıkla yerleştirilmiş 'müfettişlerin rüşvet teklif ettiği' cümlesi geçiyor biliyorsunuz. Adeta 'Daha önce bakanlığın müfettişlerinin geldiği' iması verilmeye çalışılıyor. Bu cümlenin ustalıkla yerleştirildiğini düşünüyoruz."

"BAKANLIĞA BİLDİRİM YAPILMADIĞI İÇİN SUÇLU ADETA GİZLENMİŞ OLUYOR"

Olayın geçtiği hastaneye daha önce bakanlıktan müfettişin gönderilmesinin söz konusu olmadığını vurgulayan Koca, o dönemde ilgili hastanenin kendi iç denetim işleyişiyle ilgili bir görevlendirme olduğunu anladıklarını aktardı.