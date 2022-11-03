İşkence görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Bayındır Hastanesi yeniden faaliyete başladı

Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'nde yaşlı hastaya yapılan insanlık dışı muamelenin ardından Türkiye ayağa kalkmıştı.
Takvim.com.tr'nin ayrıntılarına ulaştığı ve İş Bankası üzerinden CHP'nin hissedarı olduğu hastane ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
BAYINDIR HASTANESİ YENİDEN FAALİYETE BAŞLADI
Sağlık Bakanlığı tarafından faaliyetleri durdurulan hastane 27 gün sonra yeniden hasta kabulüne başladı.
Sabah saatlerinde ise servisleri ile hastaneye gelen personeller işlerine tekrar başladı.
NELER YAŞANMIŞTI
Hastanede görevli personellerin, yoğun bakımda tedavi gören kadın hastayla alay ettiği anlara ait görüntüler 5 Ekim tarihinde ortaya çıkmıştı.
Sosyal medyada yayınlanan ve tepki çeken görüntülerde bir personel hastanın yüzüne para atarak hakaret ederken, diğerinin ise küfrettiği görüldü.
Skandalın ortaya çıkmasının ardından soruşturma başlatılmış ve 4 kişi tutuklanmıştı.
TAKVİM.COM.TR SKANDALI DEŞİFRE ETMİŞTİ
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bulunan, Bayındır Sağlık Grubu'na ait özel Bayındır Hastanesi'nde infiale yol açacak görüntüler kayda geçmişti. Hastanedeki sağlık çalışanlarının, yaşlı ve konuşamayacak durumdaki kadın hastaya hakaret edip, yüzüne para attığı anlar büyük tepki uyandırdı.
"SENİN SAĞ BÖBREĞİNİ ALACAĞIM"
Söz konusu görüntülerde erkek sağlıkçı "Alsana kız paraları. Yapıştır. İki milyon dolar bırakıyorum, yarın dört milyon dolar olarak geri alacağım. Anlaştık mı? Paralar... paralar. Bu paraları sana niye veriyorum biliyor musun? Çünkü senin sağ böbreğini alacağım. Bu paralar böbreğine karşılık. Sağ böbreğine yetmez mi bu paralar?" diyerek paraları yaşlı kadının yüzüne atıyor.