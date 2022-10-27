Bayındır Hastanesi’ndeki yoğun bakım işkencesinde skandal tahliye talebi! Mahkeme reddetti

Ataşehir'de CHP ve İş Bankası'nın sağlık üssü olan Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'nde çekilen cep telefonu görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Sağlık çalışanlarının yaşlı hasta Nermin Zeren'e kan donduran, insanlık dışı yaptığı muameleler çekilen cep telefonu görüntüleriyle ortaya çıktı.
HASTANEDE SKANDAL GÖRÜNTÜLER | VİDEO İZLE
PARA ATAN ŞÜPHELİNİN DE BULUNDUĞU 4 GÖREVLİ TUTUKLANDI
Skandal görüntülerin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 7'si İstanbul'da biri Samsun'da ve 1'i de Bursa'da olmak üzere 9 kişi gözaltına alındı. Hemşire ve hasta bakıcı olduğu belirlenen şüphelilerden 7'si geçtiğimiz haftalarda emniyetteki işlemlerinden sonra Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirildi.
Şüphelilerden 2'si savcılıktan serbest kalırken Sulh Ceza Hakimliği 3 şüphelinin adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.
Aynı zamanda hakimlik, yaşlı kadının üzerine paraları atan şüpheli Ali E.'nin de aralarında olduğu Emrah Ö., İlknur K. ve Aysima E. ise "beden bakımından kendini savunamayacak durumda olan kişiye karşı eziyet" suçundan tutuklanmasına hükmetti.