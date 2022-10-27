Bayındır Hastanesi’ndeki yoğun bakım işkencesinde skandal tahliye talebi! Mahkeme reddetti

SAVUNMALARI DA TEPKİ TOPLADI

Şüphelilerin kendisini savunduğu ve suçlamaları kabul etmediği olayda yaşlı kadının üzerine para saçan Ali E.'nin, "Alzheimer hastası olduğu için nerede olduğunu, ne yaptığını sürekli unutuyordu. Kendisini evinde gibi hissediyordu. Biz de tedavisini yaparken mizansen yollara başvurduğumuz oluyordu. Bahsi geçen videonun öncesinde mağdur kasadan paralarımı getir demişti. Bilgisayardan para resmiyle çıktı aldık. Yaptığımın doğru bir davranış olmadığının farkındayım, pişmanım" dediği öğrenilmiş ve şüphelilerin savunması da tepki toplamıştı.