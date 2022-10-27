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    • Güncel
    • 27.10.2022 15:10
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    • 27.10.2022 15:25
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    Bayındır Hastanesi’ndeki yoğun bakım işkencesinde skandal tahliye talebi! Mahkeme reddetti

    Son dakika haberi! İstanbul Ataşehir'deki Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'nde sağlık çalışanlarının yaşlı kadına yaptıkları çirkin muameleyle ilgili soruşturmada 4 şüphelinin tutuklanmasının ardından yeni bir gelişme daha yaşandı. Şüpheliler “bizi tahliye edin” diye başvuru yaptı, yaşlı kadına insanlık dışı davranan o şüphelilerin tahliye talebi reddedildi.

    Hastanedeki işkencede skandal talep!

    Ataşehir'de CHP ve İş Bankası'nın sağlık üssü olan Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'nde çekilen cep telefonu görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Sağlık çalışanlarının yaşlı hasta Nermin Zeren'e kan donduran, insanlık dışı yaptığı muameleler çekilen cep telefonu görüntüleriyle ortaya çıktı.


    HASTANEDE SKANDAL GÖRÜNTÜLER | VİDEO İZLE

    PARA ATAN ŞÜPHELİNİN DE BULUNDUĞU 4 GÖREVLİ TUTUKLANDI
    Skandal görüntülerin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 7'si İstanbul'da biri Samsun'da ve 1'i de Bursa'da olmak üzere 9 kişi gözaltına alındı. Hemşire ve hasta bakıcı olduğu belirlenen şüphelilerden 7'si geçtiğimiz haftalarda emniyetteki işlemlerinden sonra Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

    Şüphelilerden 2'si savcılıktan serbest kalırken Sulh Ceza Hakimliği 3 şüphelinin adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.

    Aynı zamanda hakimlik, yaşlı kadının üzerine paraları atan şüpheli Ali E.'nin de aralarında olduğu Emrah Ö., İlknur K. ve Aysima E. ise "beden bakımından kendini savunamayacak durumda olan kişiye karşı eziyet" suçundan tutuklanmasına hükmetti.

        SAVUNMALARI DA TEPKİ TOPLADI
        Şüphelilerin kendisini savunduğu ve suçlamaları kabul etmediği olayda yaşlı kadının üzerine para saçan Ali E.'nin, "Alzheimer hastası olduğu için nerede olduğunu, ne yaptığını sürekli unutuyordu. Kendisini evinde gibi hissediyordu. Biz de tedavisini yaparken mizansen yollara başvurduğumuz oluyordu. Bahsi geçen videonun öncesinde mağdur kasadan paralarımı getir demişti. Bilgisayardan para resmiyle çıktı aldık. Yaptığımın doğru bir davranış olmadığının farkındayım, pişmanım" dediği öğrenilmiş ve şüphelilerin savunması da tepki toplamıştı.



        İTİRAZLARI REDDEDİLDİ
        Ülkenin gündemine oturan skandal görüntülerle ilgili süren soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan 4 şüpheli tek tek mahkemeye başvurarak tahliyesini talep etti.

        Mahkeme 3 şüphelinin itirazını karara bağladı. Suçun vasıf ve mahiyeti ve mevcut delil durumuna göre şüphelilerin tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, itirazı reddetti. Son bir şüphelinin itirazın ise mahkemece henüz karara bağlanmadığı öğrenildi.

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        Haberler Güncel Bayındır Hastanesi’ndeki yoğun bakım işkencesinde skandal tahliye talebi! Mahkeme reddetti
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