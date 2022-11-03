Başkan Erdoğan liderliğinde Türk siyasi tarihinin en 'Erdemli' hareketi! AK Parti'nin iktidara gelişinin üzerinden 20 yıl geçti

Türk siyasi tarihine damgasını vuran AK Parti, ilk seçim zaferini bundan yirmi yıl önce 3 Kasım 2002'de kazandı ve o günden bu yana girdiği her seçimde sandıktan zaferle çıkmayı başardı.



Hayata geçirdiği reformlar ve icraatlar ile Türk siyasetine adını altın harflerle yazdıran AK Parti, Fetullahçı Terör Örgütü gibi sinsi yapılar ve PKK gibi bölücü terör örgütleriyle de mücadele ederek bugüne kadar geldi.