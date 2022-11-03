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    Başkan Erdoğan liderliğinde Türk siyasi tarihinin en 'Erdemli' hareketi! AK Parti'nin iktidara gelişinin üzerinden 20 yıl geçti

    'Erdemliler Hareketi' ile başlayıp 14 Ağustos 2001'de siyaset sahnesine adım atan AK Parti, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ilk seçim zaferini 3 Kasım 2002'de kazandı. Yürmi yıllık süreçte Türkiye'ye vizyon katan eserlerin altına imza atan AK Parti iktidarı, FETÖ - PKK gibi habis terör yapılarının çeşitli engellemeleri ve kirli oyunlarıyla mücadele ederek bugünü kadar geldi. Her seçimde halkın tercihi olup, dev yatırımları milletle buluşturan AK Parti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni hedefi Türkiye'nin kaderini belirleyecek olan 2023 seçimleri...

    takvim.com.tr
    Türk siyasi tarihinin en ’Erdemli’ hareketi!

    Türk siyasi tarihine damgasını vuran AK Parti, ilk seçim zaferini bundan yirmi yıl önce 3 Kasım 2002'de kazandı ve o günden bu yana girdiği her seçimde sandıktan zaferle çıkmayı başardı.

    AK Parti'nin iktidara gelişinin 20. yıl dönümü!


    Hayata geçirdiği reformlar ve icraatlar ile Türk siyasetine adını altın harflerle yazdıran AK Parti, Fetullahçı Terör Örgütü gibi sinsi yapılar ve PKK gibi bölücü terör örgütleriyle de mücadele ederek bugüne kadar geldi.



    İşte AK Parti'nin 20 yıllık zaferlerle dolu başarı öyküsünün satır başları….

    Türkiye'de dengeleri değiştirecek adım 14 Ağustos 2001 tarihinde atıldı.

    Adalet ve Kalkınma Partisi kuruldu. Yol uzundu ama ilk hedef, 3 Kasım 2002 Genel Seçimleri'nden başarıyla çıkmaktı. Sadece 15 ay içinde teşkilatı kurmaları daha da önemlisi, vatandaşa dokunmaları gerekiyordu. Öyle de oldu...

    3 Kasım 2002 Türk siyasi hayatında yepyeni bir dönemin başlangıcı olarak kayıtlara geçti. Yüzde 34,28'lik oy alan AK Parti, tek başına iktidar oldu, parlamentoda 363 sandalye kazandı. AK Parti'nin ikinci seçim zaferi, iki yıl sonra 2004'teki yerel seçimlerle geldi. Halk, yüzde 40,2 oy ile yerelde de iktidarı da AK Parti'ye verdi. Seçimdeki en yakın rakibi CHP ile arasında 20 puan fark vardı.



    2007 SEÇİMLERİ, e-MUHTIRA VE REFERANDUM...
    2007 Genel Seçimleri'ne, e-Muhtıra, Cumhuriyet mitingleri ve Meclis'teki 367 tartışmasında Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararın gölgesinde gidildi. Ancak AK Parti yüzde 46,58 oy almayı başardı. AK Parti referandumlarda da seçmenden büyük destek aldı. Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilip seçilmemesi ile ilgili yapılan referandumda, Anayasa değişikliği yüzde 69 oy ile kabul edildi. 2009'daki yerel seçimlerde AK Parti yüzde 38,6 ile yine ipi göğüsledi. Halk, 2010'daki referandumda yüzde 57,88'lik oranla "Evet" diyerek, AK Parti'nin önerilerini kabul ettiğini beyan etmiş oldu.

    AK Parti'nin yükselişi 2011 Genel Seçimleri'nde de sürdü. Türkiye, yüzde 49,83'lük oranla AK Parti'ye tarihi bir destek daha verdi. AK Parti, aldığı 21 milyon 399 bin 82 oy ile Meclis'te 327 sandalyenin sahibi oldu. Türkiye'de oy veren her iki kişiden Biri AK Parti'yi tercih etmişti. Ve 2023 hedeflerinin yolunu açmıştı. Gezi olayları ve FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişimlerinin gölgesinde gidilen 2014 Yerel Seçimleri'nde, sandıktan yine AK Parti birinci çıktı. İktidar partisinin oy oranı yerelde yüzde 45,5'i buldu.



        10 AĞUSTOS 2014: TÜRK SİYASİ TARİHİNDE BİR İLK
        10 Ağustos 2014'teki cumhurbaşkanı seçiminde Türk siyasi tarihinde bir ilk gerçekleşti. Muhalefetin çatı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu ve HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş'a karşı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 51,79'luk oranla ilk turda Cumhurbaşkanı seçildi. Böylece Türkiye'de ilk defa halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı göreve gelmiş oldu. AK Parti'nin, onuncu sandık yarışı, 7 Haziran 2015 seçimleriydi. O seçim öncesi çözüm sürecine yönelik sabotajlar, 6-8 Ekim Kobani Olayları ve çok sayıda tartışma gündemdeydi. Buna rağmen halkın yüzde 40,9'unun oyunu alan AK Parti, tek başına iktidara gelemese de onuncu defa sandıktan ilk sırada çıkmayı başardı. Başkan Erdoğan, koalisyon hükümeti kurulamaması ve Meclis'ten de bir seçim kararı alınamaması sonrasında "seçimlerin yenilenmesi" kararını verdi.



        15 TEMMUZ 2016 HAİN DARBE GİRİŞİMİ
        Aynı yıl ikinci kez sandık kuruldu. AK Parti, bu seçimde yüzde 49,50 oy alarak tek başına iktidar oldu. Ama her galibiyet sandıkta alınmadı. Tam o sıralarda, tarihe bir not daha düşüldü. 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü darbe girişiminde bulundu. Cumhurbaşkanlığı külliyesi de bomba düşen yerlerden biri oldu. Vatandaşlar korkmadı, kaçmadı, tankların üstüne yürüdü, namlulara göğsünü dayadı, hainleri püskürttü. O gece demokrasi bir kez daha galip geldi...



        AK Parti iktidarı, bir yandan terörle mücadele ederken bir yandan da sistem değişikliği için düğmeye bastı. 16 Nisan 2017 Pazar günü Türkiye yeni sistem için sandığa gitti. Referandumda yüzde 51,41 ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine "evet" dedi, halkoylamasıyla birlikte AK Parti'de değişim başladı. Partili cumhurbaşkanlığı sistemi nedeniyle Erdoğan, 33 ay aradan sonra kurucusu olduğu partiye yeniden üye oldu. Ve tarih 24 Haziran 2018... Türkiye tarihi bir seçim için bir kez daha sandık başına gitti. AK Parti, 13'üncü seçimini kazandı. Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,59 oy alırken, 27'nci dönem milletvekili genel seçimlerinde Türkiye yüzde 42,56 ile yine "AK Parti" dedi. AK Parti son zaferini 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nden aldı. Yüzde 44,33 oy oranıyla sandıktan yine zaferle ayrılmayı başardı.



            2023 SEÇİMLERİ TÜRKİYE'NİN KADERİNİ BELİRLEYECEK
            İçte ve dışta maruz kaldığı saldırılara rağmen, girdiği tüm seçimleri kazanan AK Parti, dünya siyaset tarihinde görülmemiş bir başarıya imza attı. 21 yıla tam 14 seçim zaferi sığdırdı. İktidarı boyunca her seçimden oyunu artırarak çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın şimdi ise yeni hedefi Türkiye'nin kaderini belirleyecek 2023 seçimlerinden de zaferle ayrılmak.



            TÜRKİYE'YE VİZYON KATAN HAMLELER
            Türkiye'yi dev yatırımlarla donatan Başkan Erdoğan'ın kaptanlığındaki AK Parti, aynı zamanda başta savunma sanayii olmak üzere milli ve yerli üretimde de öncülük yaptı.

            Türkiye'de birçok büyük projeye imza atılırken, bu dönemde Asya ve Avrupa kıtalarını deniz altından birbirine bağlayan, 150 yıllık rüya Marmaray hizmete açıldı. Türkiye ilk kez hızlı trenle tanıştı. Türkiye'nin dört bir yanına bölünmüş yollar yapıldı.

            Marmaray'a kardeş olan Avrasya Tüneli açıldı. İstanbul Boğazı'na 3'ncü köprü Yavuz Sultan Selim, Çanakkale'nin gerdanı 1915 Çanakkale Köprüsü, İstanbul ve İzmir arasını 3.5 saate indiren Osmangazi Köprüsü hizmete girdi. İstanbul Havalimanı açıldı.



            AK Parti, başta savunma sanayii olmak üzere milli ve yerli üretimde de öncülük yaptı.

            Bu kapsamda milli savaş gemisi (Milgem), Atak helikopteri, Temel Eğitim Uçağı (Hürkuş), modern piyade tüfeği, milli tank Altay, insansız hava aracı Anka, Bayraktar TB2 ve TB3, Gökbey helikopteri, MİUS, Kızılelma savaş uçakları, uzun ve orta menzilli tanksavar füze sistemleri gibi projeler hayata geçirildi.



                IMF OLAN BORÇ KAPATILDI
                AK Parti döneminde Türkiye'nin IMF'ye olan borcu kapatıldı. Türk Lirası'ndan 6 sıfır atıldı. Sabah'ın haberinde AK Parti döneminde yargı alanında önemli düzenlemeler yapıldığı bildirildi. Devlet Güvenlik Mahkemeleri ve özel yetkili mahkemeler kaldırıldı. AYM'ye bireysel başvuru hakkı getirildi. Parti kapatmalar zorlaştırıldı. Kamuda ve eğitimde kılık kıyafet serbestliği getirildi. 12 Eylül darbecilerinin yargılanmasının yolu açıldı.



                Şehir hastaneleri kuruldu. Pandemi ile mücadelede bu hastaneler büyük görevler üstlendi.

                Toplu konut hamlesi başlatılarak onbinlerce dar gelirli vatandaş ev sahibi yapılırken, milyonlarca fakir ve muhtaç insana ulaşılarak her türlü sosyal yardımda bulunuldu. Türkiye dış politikada bölgesinde ve dünyada söz sahibi ülke haline geldi.



                AYASOFYA 86 YIL SONRA İBADETE AÇILDI
                Ayasofya Camii 86 yıl sonra yeniden ibadete açıldı. AK Parti döneminde terör örgütleriyle etkin mücadele edildi. PKK'ya darbe üzerine darbe indirildi.

                AK Parti'nin, ihanet şebekesi FETÖ'ye karşı mücadelesi milletin verdiği destekle hız kesmeden sürdürüldü. Terörle mücadele sınır ötesinde de devam etti. Bu kapsamda DEAŞ ve PKK'ya karşı Fırat Kalkanı, Zeytindalı ve Barış Pınarı operasyonları gerçekleştirildi.
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                Haberler Güncel Başkan Erdoğan liderliğinde Türk siyasi tarihinin en 'Erdemli' hareketi! AK Parti'nin iktidara gelişinin üzerinden 20 yıl geçti
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