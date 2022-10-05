SON DAKİKA: Özel hastanede iğrenç görüntüler! Nefes borusu delik yaşlı kadının üzerine para atıp hakaret ettiler
Son dakika haberleri... İstanbul'da özel bir hastanede çekilen görüntüler infial yarattı. Boğazındaki delikten nefes alan ve rahat bir şekilde konuşamayan yaşlı kadınla dalga geçen, küfür edip yüzüne para saçan sağlıkçılar 'yuh olsun size' dedirtti. Yapılan iğrençlikleri görenler öfkeden adeta deliye dönerken, sosyal medyada hızla yayılan görüntüler infial yarattı. Görüntülerdeki erkek çalışan "Alsana kız paraları. Yapıştır. İki milyon dolar bırakıyorum, yarın dört milyon dolar olarak geri alacağım. Anlaştık mı? Paralar... paralar. Bu paraları sana niye veriyorum biliyor musun? Çünkü senin sağ böbreğini alacağım. Bu paralar böbreğine karşılık. Sağ böbreğine yetmez mi bu paralar?" dedi. Kadın çalışan ise "Küfür etsene. 'Al ... sok bu paraları böbreğini satacağım' desene" diyor. İşte o iğrenç görüntüler...
05.10.2022 13:14 - Son Güncelleme: 05.10.2022 13:27
İstanbul'da özel bir sastanede yatan yaşlı bir kadına yapılanlar, sosyal medyada infial yarattı. Özel bir hastanede çekildiği iddia edilen video görüntülerinde yoğun bakımdaki bir yaşlı kadına işkence yapıp dalga geçen sağlık çalışanları görülüyor.
Özel hastanede yaşlı kadına iğrenç hareketler VİDEO
Yaptığı iğrençlikleri kamera kaydına alan sağlık çalışanları, yaşlı kadına küfürler edip hastanın yüzüne para saçıyor. Bir kadın ve bir erkek olan sağlık çalışanlarının kahkahaları ise kayıt boyunca duyuluyor.