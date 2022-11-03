Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 03.11.2022 19:39
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.11.2022 21:08
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan canlı yayında duyurmuştu! Türkiye'nin yeni füzeleri ile ilgili SSB Başkanı İsmail Demir'den çarpıcı açıklamalar

    Türkiye savunma sanayide her geçen gün daha da büyüyor. Son olarak Roketsan tarafından geliştirilen balistik Tayfun füzesi testlerden başarı ile geçmişti. Gelişmelerin ardından Başkan Erdoğan, yeni füzelerin sinyalini A Haber canlı yayında vermişti. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Gezgin, Tayfun ve Cenk füze sistemlerine ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Gerek jet motorlu seyir füzeleri olsun gerek katı, sıvı ve hibrit yakıtlılar olsun belirli yerlere uygulanacak. Bu uygulamaların hepsi kendi başına, kendi adıyla bir ürün anlamına gelecek. Onların çeşitli adlarla duyurusunu yapıyor olacağız." dedi.

    Türkiye’nin yeni füzeleri yolda!

    Demir, Endonezya'nın Cakarta kentinde düzenlenen Indo Defence Expo&Forum 2022'de, Türk savunma sanayisinde yürütülen füze ve roket projelerine ilişkin değerlendirmede bulundu.



    Türkiye'nin yurt dışından hava savunma sistemleri tedarik ederken ihracat yapar noktaya gelmesini bir yolculuk olarak nitelendiren Demir, gerçekleştirilen ihracatların da bu yolculukta erişilen kilometre taşları olduğunu söyledi.



    Demir, kademeli hava savunma sistemi oluşturma çalışmalarında mesafe aldıkça bir yerlere ulaşıldığını belirterek, "Ortaya çıkan ürünlerimiz bu kilometre taşlarının gösterimi veya hayata geçmesi. Yolculuk devam edecek diyoruz. Yolculuk devam ettikçe her kademedeki ürünlerimizin ihraç imkanları doğacak. Bu tür fuarlarda, platformlarda onların satışlarıyla ilgili konular da gündeme gelecek. Nasıl olduğunun cevabı, zaten başlatılmış olan çalışmalarda alınan mesafeler ve ortaya çıkan ürünler ki bu süreceğini düşündüğümüz ve önünde başka hedefler olan projeler zinciri." diye konuştu.



        "SİPER"LER ZİNCİRLEME OLARAK GELECEK
        Uzun menzil hava savunma sistemi Siper'in de bu yolculuğun parçalarından biri olduğunu vurgulayan Demir, şu bilgiyi verdi: "Siper'in kendi içindeki kademe, blok versiyonları ve çeşitleri de yolculukta kilometre taşları olarak anons edilecek. Gerekli testler yapılıyor. Her bir test edilen ürünün envantere girmesiyle bir sonraki aşama beklenecek. Onların çalışması devam ediyor. Önümüzdeki sene belirli kabiliyetlerdeki 'Siper'imiz hizmete girecek ama Siper'de Blok 0, Blok 1, Blok 2, Blok 3 diye adlandırdığımız çeşitli kabiliyetlerin artırılmasıyla gelişen bir sistemler zinciri olacak."



        YENİ FÜZELER, YENİ KABİLİYETLER: GEZGİN-TAYFUN-CENK...
        Türk savunma sanayisinde son dönemde gündeme gelen Gezgin, Tayfun ve Cenk füze sistemlerine ilişkin soru üzerine İsmail Demir, şunları kaydetti: "Belirli teknolojilerde yola çıktığımızda, dünyada mevcut ürünler ve teknolojilerin ortaya çıkardığı kabiliyetler var. Bu kabiliyetleri kendi bünyemizde de edinmek üzere faaliyetlerde bulunuyoruz. Yolculukta da kilometre taşları ortaya çıkıyor. Bu da öyle oldu. Muhtelif menzil ve kabiliyetlerde çeşitli füzelerimiz vardı, havadan yere, yerden yere, denizden denize gibi. Onların menzil, kabiliyet, elektronik harbe karşı koyma, farklı faydalı yük, fırlatma sistemleri gibi çeşitli modelleri devam ediyor. Roket ve füze sistemleri söz konusu olduğunda 3 çeşit roket motoruna da çalışıyoruz demiştik, katı, sıvı, hibrit yakıtlı. Onların da tabi uygulamaları ortaya çıkıyor olacak. O açıdan gerek jet motorlu seyir füzeleri olsun gerekse katı, sıvı, hibrit yakıtlı uygulamalar ortaya çıkıyor olacak. Gerek jet motorlu seyir füzeleri olsun gerek katı, sıvı ve hibrit yakıtlılar olsun belirli yerlere uygulanacak. Bu uygulamaların hepsi kendi başına, kendi adıyla bir ürün anlamına gelecek. Onların çeşitli adlarla duyurusunu yapıyor olacağız. Bahsettiğiniz isimlerle ilgili özellikleri de zamanı gelince, ürün süreci devam ediyor, testler yapılıp ortaya çıktığında da daha detaylı olarak görebileceksiniz."

        BAŞKAN ERDOĞAN A HABER'DE AÇIKLAMIŞTI
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan A Haber ekranlarında yaptığı açıklamalarda yerli ve milli sanayiye ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunurken Cenk ismindeki yeni füzenin müjdesini verdi. İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkanlar:



        YUNANLARI ÜRKÜTMEYE BAŞLADI
        Son uzun menzilli füze testimiz savunma sanayimizin geldiği yeri göstermesi açısında çok önemli. Son yaptığımız Tayfun testi Yunanları çıldırttı. Devam eden bir süreçte onun mesafisini 561 km'den daha da uzatmak istiyoruz. Atina bunun menzili içerisinde diye Yunanlıları ürkütmeyi başladı.



            Cenk ve Gezgin gibi daha nicelerinin müjdelerini zamanı geldiğinde vereceğiz. Bunu içeride ve dışarıdan engellemelere rağmen savunma sanayimizi buralara getirdik. 2023 yılında milli muharip uçak hangardan çıkacak. Hürjet, Kızılelma şu anda hızla devam ediyor.



            "YUNANİSTAN'IN AKLINI BAŞINA ALMASI GEREKİYOR"
            Yunanistan son dönemde Türkiye'ye yönelik izlediği tutumu kabul etmek mümkün değil. Biz de sessiz ve tepkisiz kalamayız. Laf üretmek yerine biz iş üreteceğiz. Yunanistan'ın aklını başına alması gerekiyor. Tahrik ve provokasyonlarla bir yere varamayacaklarını öğrenmeleri lazım.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Trabzonspor- Ferencvaros | CANLI
            Haberler Güncel Başkan Erdoğan canlı yayında duyurmuştu! Türkiye'nin yeni füzeleri ile ilgili SSB Başkanı İsmail Demir'den çarpıcı açıklamalar
                SON DAKİKA