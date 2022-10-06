Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 06.10.2022 09:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.10.2022 22:51
    ABONE OL

    Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'ndeki skandalda 4 rezil tutuklandı!

    CHP'nin hissedarı olduğu İş Bankası'nın iştiraki olduğu ortaya çıkan Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'nde yaşlı hastaya yapılan insanlık dışı muamelenin ardından gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü 'beden bakımından kendini savunamayacak olan kişiye eziyet' suçundan tutuklandı. Sosyal medyada, aynı hastanede birçok hastanın benzer kötü muameleye maruz kaldığı iddia edildi. Skandalın ortaya çıkmasını sağlayan hastanenin eski sağlık personeli yaşananları bir mektup halinde tek tek kaleme aldı. Görüntülerin yanı sıra hastanede çekildiği iddia edilen bir ses kaydı da ortaya çıktı. İşte Türkiye'yi ayağa kaldıran olaya ilişkin tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Özel hastanedeki skandalda flaş gelişme!

    Ataşehir'de CHP ve İş Bankası'nın sağlık üssü olan özel hastanede, hasta kadının yüzüne para atarak kötü muamelede bulunan 9 şüpheliden 4'ü 'beden bakımından kendini savunamayacak olan kişiye eziyet' suçundan tutuklandı.

    Diğer 5 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



    Ataşehir İçerenköy'de özel bir hastanede, sağlık çalışanlarının hasta kadının yüzüne para atarak hakaret ettiği anlara ait görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Ardından hastanenin faaliyetleri durdurulurken, olaya karıştığı tespit edilen 7 kişi İstanbul'da gözaltına alındı. Video görüntüsünde yaşlı kadının üzerine para saçan şüpheli Ali Erata, Samsun'da gözaltına alındı. Yürütülen soruşturma kapsamında 1 şüpheli daha tespit edildi. Şüpheli, polis ekipleri tarafında bugün Bursa'da yakalandı. Şüpheliler ifadeleri için emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. 9 şüpheliden aralarında Ali Erata'nın da bulunduğu 4 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Diğer 5 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talep edilirken, 2 şüpheli savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



    TUTUKLANDILAR
    Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Ali Erata'nn içinde olduğu 4 şüpheli 'beden bakımından kendini savunamayacak olan kişiye eziyet' suçundan tutuklandı. Diğer 5 şüpheliden 3'ü adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.


    AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA: LANETLİYORUZ
    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, skandallar görüntülerle ilgili yaptığı açıklamada "İstanbul'da özel bir hastanedeki insanlık dışı uygulamaları lanetliyoruz. İçimizi yakan, hepimizi derinden sarsan bu konuyu yakından takip ediyoruz. Bundan sorumlu olanların gereken cezayı alması için hukuki sürecin takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

    İĞRENÇ GÖRÜNTÜLER | VİDEO İZLE

    DİKKAT ÇEKEN İŞ BANKASI DETAYI
    Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntüleri kayıt altına alarak duyulmasını sağlayan eski sağlık personelinin iddiaları ise, yaşananların görünenden çok daha büyük olduğunu ortaya koydu. İş Bankası iştiraki olan hastanede yaşananları uzun bir mektupla yazıya döken bu sağlık çalışanının iddiasına göre, ölüme terk edilen hastalarla ilgili görüntülerin sümen altı edilmesini sağlayan isimlerden o dönemin Bayındır Hastaneler Grubu Genel Müdürü Sezai Sevgin, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.



        HADDİNİ AŞAN 8 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
        Sosyal medyada büyük tepki gören skandalın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklama ile sorumluların tespit edilmesi ve hakkında yasal işlemlerin yapılabilmesi için soruşturma başlatıldığını duyurdu. Soruşturmanın ardından da gözaltı kararı geldi. Yaşlı hastaya kötü muamelede bulunduğu görüntülerle ilgili gözaltına alınan 8 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        ADLİYEDEKİ 7 ŞÜPHELİDEN 4'ÜNÜN SAVCILIK İFADESİ BAŞLADI
        Skandal görüntülerin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 7'si İstanbul'da biri Samsun'da 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 7'si emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.


        8 HADSİZ ADLİYEDE | VİDEO İZLE

        Şüphelilerden 4'ünün ise savcılık işlemleri başladı.

        DALGA GEÇERKEN RAHAT BASIN ÇEKERKEN PANİK
        Şüpheliler polis eşliğinde bekledikleri nezarethaneden savcılık katına çıkarıldığı esnada basın mensuplarının görüntü almasına engel olmak amacıyla yüzlerini gizledi. Öte yandan sosyal medyaya yansıyan görüntülerde hastanedeki yaşlı kadınla dalga geçerken rahat şekilde davranan şüphelilerin basın mensuplarını görünce yüzlerini gizlemeleri ve görüntü vermekte zorluk çıkardıkları dikkat çekti.

            İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI
            Olayla ilgili soruşturma devam ederken görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri için emniyete götürüldü. Şüphelilerin tamamının polise verdiği ifadede, "Görüntüleri eğlence amacıyla çektik. Kötü bir amacımız yoktu" dediği öğrenildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 8 şüphelinin adliyedeki işlemleri devam ediyor.



            SAMSUN'DA YAKALANDI
            Videoda Nermin Zeren'in yüzüne para atıp hakaret eden erkek sağlık görevlisinin de Samsun'da yakalanarak İstanbul'a getirildiği bilgisine ulaşıldı.

            Skandalın ortaya çıkmasını sağlayan hastanenin eski sağlık personeli yaşananları bir mektup halinde tek tek kaleme aldı. İş Bankası'nın da adının karıştığı yazıda yer alan ifadelere göre o dönem Bayındır Hastaneler Grubu Genel Müdürü olan Sezai Sevgin, olaylar sırasında İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. İşte o iddialar:

            NERMİN Z.: Bu hasta ile ilgili 10 adet işkence videosu mevcut. Videolarda hemşireler ve nöbetçi doktorlar gözükmektedir.

            ERDAL G.: 16.12.2021'de saat 02.18'de öldü. Hemşire Sami (mavi) kod verdi. Nöbetçi hemşire ve doktor girmedi. Buna bağlı olarak hastanın ölüme terk edildiğine dair 5 hemşirenin birbirileriyle kavga ettiği ses kaydı var.

            NAZİRE K.: 11.12.2021'de saat 23.15'te öldü. Doktor olmadan hemşire hasta bakıcıyla hastayı taşımaya çalışırken hasta öldü.

                SELVA V.: 07.01.2022'de sabah saat 10.30'dan öğlen 15.30'a kadar hiçbir müdahale edilmedi. 3 videoda içeride kimsenin olmadığı belli. Ölüm saatti belli. 15.30'da öldüğü saati belli olan hastaya ölüm saat 16.13 olarak yazıldı. (Ölen hastaya) 45 dakika müdahale edildi gösterildi.

                FATMA Ş.B.: 25.01.2022'de saat 23.10'da öldü. Bu olayda sadece içeride tek hemşire vardı. Beni doktor odasından başka hasta için pozisyona çağırdı. Fatma Ş.B. ölmüştü ve hastanın ne zaman öldüğünden kimsenin haberi yoktu. Bu olayla ilgili ses kaydı elime mevcuttur.

                Aynı personel, skandalların üstünü kapatan yöneticiler hakkında da şunları paylaştı:

                SEZAİ SEVGİN: Bu olaylar olurken Bayındır Sağlık Grubu Genel Müdürüydü. Şu an İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

                MUSTAFA T. T.: Şu anki Bayındır Sağlık Grubu Genel Müdürü. Hastanenin Genel Müdürü Dr. Cem T. ile beraber benimle görüştü. Bütün kayıtları istediler, vermedim.

                ELÇİN Ö.: Bayındır İçerenköy Hastanesi Direktörü. Yanında Ankara'dan gelen avukat Ankara'dan gelen 5 hemşire ve İnsan Kaynakları Müdürü bendeki kayıtları istediler. Karşılığında para ve sıfır telefon teklif ettiler. Masadan kalkıp kabul etmedim.

                Bu olaylarla ilgili izledikleri videolardan ve ses kayıtlarından tespit edebildikleri 7 hemşireyi bir hafta zorunlu idari izne çıkardılar. Sabah'ta yer alan habere göre, hemşireler videoları sildikleri için hiçbir şey ispatlayamadılar.

                Mektupta, şüpheli sağlık personelinin isimleri de şu şekilde aktarıldı: Ali E., Mertcan S., İrem E., Nuriye K.,ve Mücahit.

                    BAŞKA GÖRÜNTÜLER DE VAR
                    Bu arada hastaneyle ilgili paylaşılan başka bir ses kaydında ise hayatını kaybeden bir hastaya müdahale eden sağlık görevlilerinin gülerek hastaya müdahale ettikleri duyuluyor. Sosyal medyada, aynı hastanede birçok hastanın benzer kötü muameleye maruz kaldığı iddia edildi.

                    Yoğun bakımdaki hastaların müdahaleye ihtiyacı olduğunu bildiren cihazların kapatılması sonucu müdahale edilemeyen bazı hastaların hayatını kaybettiği öne sürülürken, sedyeden düşürme sonucu hayatını kaybeden hasta ya da hastalar olduğu da iddialar arasında.

                    SES KAYDI DA ÇIKTI
                    Görüntülerin yanı sıra hastanede çekildiği iddia edilen bir ses kaydı da ortaya çıktı. Ses kaydında "Hiç monitör ötmedi" diyen hemşireye, erkek görevli "Kanka ben demin dedim ya hasta mosmor diye" yanıtını veriyor. Kadın hemşire de "Allah kahretmesin gitti. Bas mavi kod verelim" diyor ve ardından doktoru arayarak "Hocam 9 numaralı hasta arrest oldu. Gelebilir misiniz?" diye soruyor.

                    BEŞ HASTA ÖLMÜŞ
                    Görüntü ve ses kaydını sosyal medyaya sızdıranın hastanenin eski bir çalışanı olduğu belirtildi. Bu çalışana ait olduğu iddia edilen kayıtlarda ise isminin S.V. olduğu belirtilen bir kadın hastanın 7 Ocak 2022 tarihinde 15.30'da hayatını kaybettiği ancak ölüm saatinin 16.13 olarak kaydedildiği ve aradaki 43 dakikanın müdahale edilmiş gibi gösterildiği bilgisi yer alıyor. Bir diğer notta da ismi geçen 5 hastanın tümünün vefat ettiği belirtiliyor. Eski çalışan, yoğun bakımda birlikte çalıştığı 5 hemşireyi de olaylardan sorumlu olarak gösteriyor ve isimlerini tek tek sıralıyor. Ayrıca hastane yönetiminin kendisi ile görüşerek videoları almak istediğini öne sürüyor.

                        FAALİYETLERİ DURDURULDU
                        Skandal görüntüler üzerine soruşturma başlatan Sağlık Bakanlığı hastanenin faaliyetlerini durdurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sağlık hizmeti ilkeleri ve insanlıkla bağdaşmayacak davranışların gösterildiği özel hastanenin faaliyeti durdurulmuştur. Suçlular müstahak oldukları cezayı alacak. Sağlıkta güven sarsıcı hiçbir fiile toleransımız yoktur. Mesleğimizin gerçek mensuplarının üzüntüsü tarif edilemez" dedi.

                        "BAŞSAVCILIĞIMIZ ADLİ İŞLEMLERİ BAŞLATTI"
                        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, skandal olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün medyada paylaşılan, İstanbul'da bir özel hastanede önceden kaydedildiği anlaşılan kabul edilemez görüntüler üzerine derhal Sağlık Bakanlığı Müfettişlerini görevlendirdim. Duruma vaziyet edildi. Başsavcılığımız adli işlemleri başlattı. Suçlular kesinlikle cezasını çekecek." ifadelerini kullandı.

                        TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLERE HASTANEDEN AÇIKLAMA
                        Ataşehir'de özel hastanede yaşanan ve sosyal medyada büyük tepki çeken olayla ilgili hastane yazılı açıklama yaptı.

                            Yapılan açıklamada çalışanların görevden alındığı ve haklarında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

                            TUTUKLANDILAR!
                            Gelen son dakika haberine göre gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklandı.

                            TAKVİM.COM.TR SKANDALI DEŞİFRE ETMİŞTİ
                            İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bulunan, Bayındır Sağlık Grubu'na ait özel Bayındır Hastanesi'nde infiale yol açacak görüntüler kayda geçti. Hastanedeki sağlık çalışanlarının, yaşlı ve konuşamayacak durumdaki kadın hastaya hakaret edip, yüzüne para attığı anlar büyük tepki uyandırdı.

                            Özel hastanede yaşlı kadına iğrenç hareketler

                            "SENİN SAĞ BÖBREĞİNİ ALACAĞIM"
                            Söz konusu görüntülerde erkek sağlıkçı "Alsana kız paraları. Yapıştır. İki milyon dolar bırakıyorum, yarın dört milyon dolar olarak geri alacağım. Anlaştık mı? Paralar... paralar. Bu paraları sana niye veriyorum biliyor musun? Çünkü senin sağ böbreğini alacağım. Bu paralar böbreğine karşılık. Sağ böbreğine yetmez mi bu paralar?" diyerek paraları yaşlı kadının yüzüne atıyor.




                            AKILALMAZ HAKARETLER
                            Kadın çalışan ise "Küfür etsene. 'Al ... sok bu paraları böbreğini satacağım' desene" diyerek diğer çalışana akıl veriyor.

                            Yaşlı kadına eziyet edilen Bayındır Hastanesi'ne bakanlıktan inceleme


                            KİMİN KOCASIYLA BEŞİKTAŞ'TA ELE ELE GEZİYORSUN?"
                            Bir başka sağlık çalışanı yaşlı kadına "Kimin kocasıyla Beşiktaş'ta ele ele geziyorsun?" diyerek küfür edip dalga geçerken; başka bir sağlık çalışanı ise "Sana o... diyor, k... diyor. Sen de ona söyle" diyerek yaşlı kadına sesleniyor.

                                TÜM FAALİYETLERİ DURDURULDU
                                Özel Bayındır Hastanesi'ndeki bu rezillik sonrası Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Bakan Koca, müfettiş gönderilip inceleme yaptırılan hastanenin tüm faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı.



                                CHP'NİN HİSSEDARI OLDUĞU İŞ BANKASININ İŞTİRAKİ
                                İstanbul'da infiale yol açan rezil görüntüler sonrası Özel Bayındır Hastanesi ile tüm detaylar mercek altına alındı. Söz konusu hastanenin CHP'nin hissedarı olduğu İş Bankası'nın iştiraki olduğu ortaya çıktı.

                                İş Bankası kuruluşu olan Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş, özel Bayındır Hastanesi'nin ana şirketi konumunda.



                                İŞ BANKASI'NDAN HASTANEYE UZANAN SÜREÇ
                                Bayındır'ın Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Gürsoy ise İş Bankası'nda bir dönem genel müdür yardımcılığı görevini yürütmüş.

                                İş Bankası'na 1996 yılında Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Stajyer Müfettiş Yardımcısı olarak katılan Gürsoy, CHP'nin hissedarı olduğu bankanın çeşitli birimlerinde ve Gebze Kurumsal Şubesi'nde görev almış.


                                Skandalların Hastanesi Bayındır'da yönetim kurulu üyesi olan CHP'li Murat Karayalçın

                                Yönetimde bulunan Murat Karayalçın ismine ise dikkat...

                                Karayalçın, İş Bankası'na CHP'den atanan bir üye. Aynı zamanda bankanın iştiraki olan Bayındır Hastanesi'nin de yönetiminde.

                                Bilindiği üzere İş Bankası'nda yüzde 28'lik paya sahip Cumhuriyet Hak Partisi (CHP) bu ortaklık üzerinden banka yönetimine dört yönetim kurulu üyesi atama hakkına sahip.



                                    BAYINDIR'DAN İŞ BANKASI'NA
                                    İş Bankası - Bayındır ilişkisini araştırdıkça daha da çarpıcı detaylara ulaştık.

                                    2016 yılı başından 2022 yılına kadar Bayındır Sağlık Grubu (Bayek A.Ş.) Genel Müdürü olarak görev yapan Sezai Sevgin, buradaki görevinin ardından Türkiye İş Bankası'na transfer oldu.

                                    Sevgin mevcutta Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürürüyor.



                                    Özel Bayındır Hastanesi yönetim şeması ise şu şekilde;

                                    YÖNETİM KURULU

                                    Ozan Gürsoy, Yönetim Kurulu Başkanı

                                    Ömer Bozdemir, Yönetim Kurulu Başkan Vekili

                                    Mustafa Kıcalıoğlu,Yönetim Kurulu Üyesi

                                    Ergün Yorulmaz, Yönetim Kurulu Üyesi

                                    Murat Karayalçın, Yönetim Kurulu Üyesi

                                    Kamil Erhan Ünal, Yönetim Kurulu Üyesi

                                    Deniz Akay, Yönetim Kurulu Üyesi

                                    Şennur Konak, Yönetim Kurulu Üyesi

                                    Kemal Emre Sayar Yönetim Kurulu Üyesi



                                    Mustafa Tankut Tabak

                                    ÜST YÖNETİM

                                    Mustafa Tankut Tabak, Genel Müdür

                                    Işıl Bölük, Genel Müdür Yardımcısı

                                    Dr. Cem Talas, Genel Müdür Yardımcısı

                                    Prof. Dr. Oğuz Okan Karaeminoğulları, Genel Müdür Yardımcısı ve Tıbbi Hizmetler Direktörü

                                    Prof. Dr. Köksal Bilgen, Tıbbi Hizmetler Direktör Yardımcısı

                                    Dr. Tansel Erke, Bayındır Söğütözü Hastanesi Direktörü



                                        Elçin Özince, Bayındır İçerenköy Hastanesi Direktörü

                                        Uzm. Dr. Ersel Düzgün, Bayındır Söğütözü Hastanesi Başhekimi

                                        Uzm. Dr. Üzeyir Yerdelen, Bayındır İçerenköy Hastanesi Başhekimi

                                        Uzm. Dr. Nevin Aykol, Bayındır Kavaklıdere Hastanesi Başhekimi

                                        Uzm. Dr. Emine Aksoy, Bayındır Levent Tıp Merkezi Başhekimi

                                        Dt. Hünkar Akkuş, Bayındır Diş Klinikleri Direktörü



                                        Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Özlem Uzun



                                        Fotoğrafta: Eski Genel Müdür Sezai Sevgin, Genel Müdür Yardımcısı Işıl Bölük, Dr. Cem Talas, Bayındır İçerenköy Hastanesi Direktörü Elçin Özince, Bayındır Söğütözü Hastanesi Direktörü, Dr. Tansel Erke

                                        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                                        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                                        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                                        Fenerbahçe - AEK Larnaca | CANLI ANLATIM İZLE
                                        Haberler Güncel Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'ndeki skandalda 4 rezil tutuklandı!
                                            SON DAKİKA