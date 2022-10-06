Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'ndeki skandalda 4 rezil tutuklandı!

Ataşehir'de CHP ve İş Bankası'nın sağlık üssü olan özel hastanede, hasta kadının yüzüne para atarak kötü muamelede bulunan 9 şüpheliden 4'ü 'beden bakımından kendini savunamayacak olan kişiye eziyet' suçundan tutuklandı.
Diğer 5 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Ataşehir İçerenköy'de özel bir hastanede, sağlık çalışanlarının hasta kadının yüzüne para atarak hakaret ettiği anlara ait görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Ardından hastanenin faaliyetleri durdurulurken, olaya karıştığı tespit edilen 7 kişi İstanbul'da gözaltına alındı. Video görüntüsünde yaşlı kadının üzerine para saçan şüpheli Ali Erata, Samsun'da gözaltına alındı. Yürütülen soruşturma kapsamında 1 şüpheli daha tespit edildi. Şüpheli, polis ekipleri tarafında bugün Bursa'da yakalandı. Şüpheliler ifadeleri için emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. 9 şüpheliden aralarında Ali Erata'nın da bulunduğu 4 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Diğer 5 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talep edilirken, 2 şüpheli savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
TUTUKLANDILAR
Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Ali Erata'nn içinde olduğu 4 şüpheli 'beden bakımından kendini savunamayacak olan kişiye eziyet' suçundan tutuklandı. Diğer 5 şüpheliden 3'ü adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.
AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA: LANETLİYORUZ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, skandallar görüntülerle ilgili yaptığı açıklamada "İstanbul'da özel bir hastanedeki insanlık dışı uygulamaları lanetliyoruz. İçimizi yakan, hepimizi derinden sarsan bu konuyu yakından takip ediyoruz. Bundan sorumlu olanların gereken cezayı alması için hukuki sürecin takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.
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DİKKAT ÇEKEN İŞ BANKASI DETAYI
Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntüleri kayıt altına alarak duyulmasını sağlayan eski sağlık personelinin iddiaları ise, yaşananların görünenden çok daha büyük olduğunu ortaya koydu. İş Bankası iştiraki olan hastanede yaşananları uzun bir mektupla yazıya döken bu sağlık çalışanının iddiasına göre, ölüme terk edilen hastalarla ilgili görüntülerin sümen altı edilmesini sağlayan isimlerden o dönemin Bayındır Hastaneler Grubu Genel Müdürü Sezai Sevgin, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.