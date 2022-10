Bir hayal gerçek oldu! Muhalefet karşı çıktı ama engelleyemedi: İşte Türkiye'nin yerli otomobilinin serüveni

HER DAİM BÖYLE BİR KONUDA BİLESİNİZ Kİ YANINIZDAYIZ

Bu çağrıdan 6 yıl sonra TOBB toplantısında yaptığı ikinci çağrıda ise, "Buradan bir teklifim var. Gelin şu yerli yüzde 100 üretimi olan otomobilimizi Türkiye Odalar ve Borsalar camiası içerisinde çıkartalım. Biz her an, her daim böyle bir konuda bilesiniz ki yanınızdayız." ifadelerini kullanmıştı.