Türkiye’nin gurur projesi! Togg'un üretim tesisi Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor





Türkiye'nin otomobilinin üretileceği, 20 milyar liranın üzerinde yatırımla kurulan fabrika, ilk kazmanın vurulmasının ardından 2.5 yıldan kısa süre içinde üretime hazır hale geldi. Togg'un fabrikası 4 bin kişiye istihdam sağlayacak. Tesise ulaşımı kolaylaştırmak için köprülü kavşak yapılırken, Togg ismi de trafik levhalarındaki yerini aldı. Üretim için gerekli robotların da tesise yerleştirilmesinin ardından yerli otomobilin yollara çıkması için geri sayım başladı. Yılda 175 bin araç üretim kapasitesine sahip olan tesiste, 10 yılda 5 farklı modelden toplam 1 milyon araç üretimi hedefleniyor.