Türkiye’nin gurur projesi! Togg'un üretim tesisi Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim'de Türkiye'nin teknolojik dönüşüm projesi Türkiye'nin Otomobili Togg'un üretim tesisinin açılışını yapacak. Bursa'nın Gemlik ilçesinde inşa edilen 1.2 milyon metrekarelik alan üzerindeki tesisin temeli 18 Temmuz 2020'de atıldı. Yılda 175 bin araç üretim kapasitesine sahip olan tesiste, 10 yılda 5 farklı modelden toplam 1 milyon araç üretilmesi hedefleniyor.
Başkan Erdoğan'ın 2011 yılında, başbakanlığı döneminde katıldığı TÜSİAD toplantısında dile getirdiği yerli otomobil hayali gerçek oldu. 2017'de 'babayiğitler' olarak lanse edilen 5 şirketle (Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding) Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu resmen kuruldu. Togg ekibi Cumhurbaşkanlığı Külliye'sinde yapılan törenle duyuruldu. Haziran 2018'de Gürcan Karakaş, Togg CEO'su olarak göreve getirildi. Aralık 2019'da yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Togg'un Bursa'nın Gemlik ilçesinde kurulacak olan fabrikada üretileceği açıklandı. Başkan Erdoğan fabrikanın Gemlik'te TSK'ya ait 4 milyon metrekarelik alanda kurulacağını açıkladı.
HEYECANA YOL AÇTI
Türk halkında büyük heyecana yol açan Togg'un ilk prototipine ait görüntüler Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın 20 Aralık 2019'da sosyal medyadaki mesajıyla ortaya çıktı. 27 Aralık günü Gebze'deki Bilişim Vadisi'ndeki ön gösterimde, kırmızı beyaz yerli ve milli SUV ile sedan modelleri tanıtıldı.