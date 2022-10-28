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    Türkiye’nin gurur projesi! Togg'un üretim tesisi Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor

    Ülkemizin teknolojik dönüşüm projesi Togg'da önemli aşamaya gelindi. Türkiye'nin otomobili Togg'un Gemlik'teki üretim tesisi Başkan Erdoğan'ın katılımıyla yarın açılıyor.

    Betül Usta
    Türkiye’nin gurur projesi Togg

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim'de Türkiye'nin teknolojik dönüşüm projesi Türkiye'nin Otomobili Togg'un üretim tesisinin açılışını yapacak. Bursa'nın Gemlik ilçesinde inşa edilen 1.2 milyon metrekarelik alan üzerindeki tesisin temeli 18 Temmuz 2020'de atıldı. Yılda 175 bin araç üretim kapasitesine sahip olan tesiste, 10 yılda 5 farklı modelden toplam 1 milyon araç üretilmesi hedefleniyor.



    Başkan Erdoğan'ın 2011 yılında, başbakanlığı döneminde katıldığı TÜSİAD toplantısında dile getirdiği yerli otomobil hayali gerçek oldu. 2017'de 'babayiğitler' olarak lanse edilen 5 şirketle (Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding) Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu resmen kuruldu. Togg ekibi Cumhurbaşkanlığı Külliye'sinde yapılan törenle duyuruldu. Haziran 2018'de Gürcan Karakaş, Togg CEO'su olarak göreve getirildi. Aralık 2019'da yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Togg'un Bursa'nın Gemlik ilçesinde kurulacak olan fabrikada üretileceği açıklandı. Başkan Erdoğan fabrikanın Gemlik'te TSK'ya ait 4 milyon metrekarelik alanda kurulacağını açıkladı.



    HEYECANA YOL AÇTI
    Türk halkında büyük heyecana yol açan Togg'un ilk prototipine ait görüntüler Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın 20 Aralık 2019'da sosyal medyadaki mesajıyla ortaya çıktı. 27 Aralık günü Gebze'deki Bilişim Vadisi'ndeki ön gösterimde, kırmızı beyaz yerli ve milli SUV ile sedan modelleri tanıtıldı.



        Türkiye'nin otomobilinin üretileceği, 20 milyar liranın üzerinde yatırımla kurulan fabrika, ilk kazmanın vurulmasının ardından 2.5 yıldan kısa süre içinde üretime hazır hale geldi. Togg'un fabrikası 4 bin kişiye istihdam sağlayacak. Tesise ulaşımı kolaylaştırmak için köprülü kavşak yapılırken, Togg ismi de trafik levhalarındaki yerini aldı. Üretim için gerekli robotların da tesise yerleştirilmesinin ardından yerli otomobilin yollara çıkması için geri sayım başladı. Yılda 175 bin araç üretim kapasitesine sahip olan tesiste, 10 yılda 5 farklı modelden toplam 1 milyon araç üretimi hedefleniyor.



        5 MODEL ÜRETİLECEK
        Homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından 2023 yılının ilk çeyreğinin sonunda C segmentindeki ilk aracı olan SUV pazara çıkacak. Ardından da yine C segmentindeki Sedan ve Hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla, aynı DNA'yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak.



        Togg logosu Doğu ve Batı kültürlerinin birlikteliğini simgeliyor. Doğuştan elektrikli Togg, 300+ ve 500+ kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak. 2023 yılından itibaren dünyada ilk kez kullanılmaya başlanacak olan 'Holografik Asistan' teknolojisi uygulanacak.



            ADIM ADIM TARİHİ SERÜVEN
            Başkan Tayyip Erdoğan, 2011'de TÜSİAD'da yerli otomobil hayalini dile getirdi.
            2017'de Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu oluşturuldu.
            Haziran 2018'de Gürcan Karakaş, Togg CEO'su olarak göreve getirildi.
            Aralık 2019'da yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Togg'un Bursa'nın Gemlik ilçesinde kurulacak olan fabrikada üretileceği açıklandı.
            Bilişim Vadisi'ne taşınan şirketin geliştirdiği ilk prototipinin görüntüleri, Bakan Mustafa Varank'ın 20 Aralık 2019'da sosyal medyadaki mesajıyla ortaya çıktı.
            27 Aralık günü Gebze'deki Bilişim Vadisi'ndeki ön gösterimde, kırmızı beyaz yerli ve milli SUV ve sedan modelleri tanıtıldı.
            Haziran 2020'de fabrikanın kurulacağı alan için önce olumlu ÇED raporunun ardından yatırım teşvik telgesi alındığı duyuruldu.
            18 Temmuz 2020'de fabrikanın temeli atıldı.
            29 Ekim 2022'de ilk otomobil banttan inecek.

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            Haberler Ekonomi Türkiye’nin gurur projesi! Togg'un üretim tesisi Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor
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