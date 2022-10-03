Takvim.com.tr şifrelerini çözmüştü! Kemal Kılıçdaroğlu ABD'de 'muadili' Bernie Sanders ile görüşecek!

KONGRE KAPALI SENATÖRLER KENDİ BÖLGELERİNDE

Öte yandan 8 Kasım'da ABD de çok önemli Kongre seçimleri var. Temsilciler Meclisi'nin tamamı, Senato'nun da üçte biri yenilecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretinden 1 hafta önce yani 1 Ekim'den itibaren Kongre kapalı olacak. Senatör ve Milletvekilleri seçim bölgelerinde olacak.



Kılıçdaroğlu'nun görüşme yapacağı Bernie Sanders

ABD'Lİ 'DERİN' İSİMLERDEN İLGİNÇ YORUMLAR

CHP yandaşı İsmail Saymaz, Kılıçdaroğlu'nun ABD hükümeti yetkililerinde kimse ile görüşmeyeceğini Sanders ve bazı 'aktivist'ler ile görüşeceğini yazarken bu ziyaret Türkiye'de 'tanınan' bazı ABD'li isimler tarafından da ilginç bulundu.

"HİÇBİR NEDEN YOK"

ABD'deki derin yapılarla yakınlığı bilinen Türkiye ve Ortadoğu uzmanı, Dış İlişkiler Konseyi üyesi Steven A.Cook, "Kılıçdaroğlu'nun Washington'u ziyaret etmesinin hiçbir nedeni yok" diye bir paylaşım yaptı.

Cook'a yanıt veren ise 'Gezi ve 15 Temmuz' davalarından da yargılanan firari Henri Barkey oldu.

"SON DAKİKA KARARI VE AMATÖRCE"

Washington'da özellikle Demokratlar üzerinde etkili bir isim olan, yönetim ve düşünce kuruluşlarıyla bağlantılı Henri Barkey, Cook'un twitine cevap olarak "Kılıçdaroğlu'na o kadar yolu gelip burada yönetimle görüşmemesini kim tavsiye ediyor" diye görüş belirtti.

Cook ise ilginç bir yanıt vererek "Tipik CHP beceriksizliği" dedi.

Daha sonra bir paylaşım daha yapan Barkey bunun amatörce ve son dakika kararı olduğunu belirten bir açıklama yaptı.

NEDEN MASAYI DAĞITIP GİDİYOR?

Son dakika kararıyla masayı dağıtıp ABD'ye 'icazet' almaya giden Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu kararı ABD'li 'derinler' tarafından bile anlamsız bulunurken akıllara 'FETÖ' teması da geldi.

17-25 ARALIK'TAN ÖNCE GİTMİŞTİ

Öyle ki; CHP Genel Başkanı seçildikten sonra 2013 yılında ABD'ye giden Kılıçdaroğlu, bu ziyaretiyle 37 yıl sonra ABD'ye giden ilk CHP Genel Başkanı olmuştu.

17/25 Aralık operasyonundan kısa bir süre önce ABD'yi ziyaret ederek FETÖ terör örgütü yöneticileriyle bir araya gelmişti.