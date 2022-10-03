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    • 03.10.2022 11:33
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    • 03.10.2022 12:14
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    Takvim.com.tr şifrelerini çözmüştü! Kemal Kılıçdaroğlu ABD'de 'muadili' Bernie Sanders ile görüşecek!

    Takvim.com.tr'nin şifrelerini çözdüğü Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretinin detayları her geçen gün ortaya çıkıyor. 6'lı masadan cumhurbaşkanı adayı olarak kalkmak isteyen Kılıçdaroğlu, "icazet almaya gidiyor" söylemlerine karşılık kendisini bugün bir kez daha "bilim ve teknoloji gelişmelerini takip etmek için gidiyorum" diye savundu. Kılıçdaroğlu'nun, ABD'de kendisi gibi seçimlerde kaybeden Bernie Sanders ile görüşeceği ve görüşmenin arkasındaki ismin kim olduğunu takvim.com.tr yazmıştı. O görüşmeye dair detaylar da belli oldu. Bu arada CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cülerin 17-25 Aralık kumpasından günler önce de ABD'ye gittiği halâ akıllarda.

    Kılıçdaroğlu, ABD’de muadiliyle görüşecek

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 9-13 Ekim tarihleri arasında ABD'ye gidecek. 6'lı masada cumhurbaşkanlığı adaylığı için her türlü hamleyi yapan ve en büyük rakipleri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı 'benimle misiniz' çıkışıyla pasifize eden Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti 'icazet almak' olarak yorumlandı.

    Kılıçdaroğlu'ndan icazet savunması VİDEO

    KILIÇDAROĞLU KENDİSİNİ BİR KEZ DAHA AYNI SÖZLERLE SAVUNDU
    Dün Sözcü'den Aytunç Erkin'e konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'ye bilim ve teknoloji gelişmeleri için gidiyorum diyerek kendisini savunurken. Bugün de Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın programında "Benim birilerinden icazet alma gibi bir düşüncem asla olamaz. Ülkenin bağımsızlığına saygı duyuyorum. Bay Kemal kimseden icazet almaz. Dünyada düşünce vardır, bilim vardır. Hızla gelişen teknolojiler vardır. Umutsuzluğa kapılıp yurt dışına giden gençlerimiz var, onlarla buluşmaya gideceğim" ifadelerini kullandı.

    MUADİLİYLE GÖRÜŞECEK
    Kılıçdaroğlu, ABD'de neoliberal politikalara karşıtlığı ile bilinen sosyalist senatör Bernie Sanders ile de görüşecek. Sanders, ABD'de 2016-2020'de iki kez başkanlık için Demokrat Parti'den aday adaylığı seçimini kaybetmesiyle de tanınıyor.


    Bernie Sanders

    KILIÇDAROĞLU VE SANDERS'IN ORTAK NOKTASI: KENDİLERİNİ SOSYAL DEMOKRAT OLARAK TANIMLIYORLAR
    CHP Genel Başkanı, son zamanlarda vahşi kapitalizm ve neoliberal politikalara karşı söylemleriyle ön plana çıkıyor. ABD'de Bernie Sanders da kendisini "sosyal demokrat" ve "ilerici" olarak tanımlıyor. Sanders, bu söylemlerle 2016'da ve 2020'de iki kez Demokrat Parti'nin başkan adayı olmak için yarıştı. Hatta liberal sol kesimden ve gençlerden destek aldı ama iki seçimde de kazanamadı.

    MUADİLİYLE GÖRÜŞECEK
    Kılıçdaroğlu, ABD'de neoliberal politikalara karşıtlığı ile bilinen sosyalist senatör Bernie Sanders ile de görüşecek. Sanders, ABD'de 2016-2020'de iki kez başkanlık için Demokrat Parti'den aday adaylığı seçimini kaybetmesiyle de tanınıyor.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 9-13 Ekim tarihleri arasında ABD'de olacak. 6'lı masaki aday kavgası sürerken Kılıçdaroğlu'nun bu ziyareti çok ses getirdi. Kılıçdaroğlu, bugün Sözcü'den Aytunç Erkin'e konuştu ve ziyareti bakın hangi sözlerle savundu.

    TAKVİM.COM.TR DUYURMUŞTU
    Takvim.com.tr okuyucuları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun icazet almak için ABD'ye gittiğini 23 Eylül'de yaptığı haberle okuyucularına duyurdu. Devam eden günlerde de Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretiyle ilgili tüm bağlantılar ve ayrıntılar bu sayfalarda yerini aldı.

        "BİLİM VE TEKNOLOJİ GELİŞMELERİ İÇİN GİDİYORUM"
        CHP Genel Başkanı, ABD ziyaretini söylediği sözler adeta yeni bir "Kılıçdaroğlu fıkrası" tadında. Sözcü'den Aytunç Erkin'e konuşan Kemal Bey "ABD'ye gideceğim ama birilerinin dediği gibi icazet almak için değil… Bilim ve teknolojideki gelişmeleri görmek, bilim yapanlarla, teknoloji geliştirenlerle birlikte olmak için…Neoliberal politikalara karşı çıkan, sosyal devleti savunanlarla birlikte olmak için" sözleriyle kendisini savundu.

        SOSYAL MEDYADA TEPKİLER VAR
        Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretini bu sözlerle savunmasına da sosyal medyadan tepkiler gecikmedi. İşte sosyal medyada o tepkilerden bazıları:

        6'lı masanın aday belirleyemediği bugünlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti büyük dikkat çekti.

        Söz konusu açıklamanın ABD ziyaretinin hemen öncesinde gelmesi dikkatleri çekerken ziyaretin "ABD'den alınacak icazet" için olduğu konuşulurken görüşmeyi planlayan isim de ortaya çıktı.

        Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'de yapacağı Yahudi kökenli "sosyalist" Senatör Bernie Sanders ile yapacağı görüşmenin planlayıcısı Kılıçdaroğlu'ndan sonra CHP Genel Başkanlığı hayali kuran İBB Başkanı Ekrem Vekili Selçuk Sarıyar olduğu öğrenildi.

            Peki Kemal Kılıçdaroğlu ABD'ye bir ikna için mi gidiyor yoksa icazet almaya mı gidiyor?

            Öte yandan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretinin olduğu günlerde FETÖ'cü önemli isimlerin İngiltere'den ABD'ye gideceğine dikkat çekti.

            İşte Övür'ün yazısından bir bölüm:

            Hiçbiri Kılıçdaroğlu'nun kazanacağına inanmıyor. En başta da Akşener... Son kararın da 6'lı masada değil, ABD gezisinde alınacağı konuşuluyor. Tabii bu arada yakın zamana kadar büyükelçilerle sık görüşen İmamoğlu ve Akşener'in bu geziye nasıl baktıkları da merak ediliyor. Acaba, "Bütün o görüşmeler boşa mı gitti?"


            İşin bu tarafını bir yana bırakıp Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisine dönelim. O gezide Kılıçdaroğlu'nun, sadece senatör Barnie Sanders'le görüşeceği biliniyor.
            Peki, bu geziye ABD'de etkili lobi yapan FETÖ'cüler ve Türkiye karşıtı aktörler ilgisiz mi kalacak?
            Mesela, 15 Temmuz gecesi Büyükada'da olduğu için aranan ve Osman Kavala ile özel ilişkisi olan CIA ajanı Henri Barkey ve meşhur Graham Fuller'le de görüşme olacak mı?
            İşin daha ilginci, bu gezi günlerinde FETÖ'cü Mustafa Özcan ile Mustafa Yeşil'in de İngiltere'den ABD'ye gideceğinin FETÖ'cüler arasında konuşulması.
            Konuşuyorlar, çünkü hepsi gergin ve umutsuz. Onlar da Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanamayacağı inancındalar. Bu yüzden de FETÖ'cülerin ve doğal olarak ABD'li yetkililerin Kılıçdaroğlu'nu "sıkıştıracakları" söyleniyor.


            Artık "Aday olma mı?" diyecekler yoksa "ikna mı olacaklar?" belli değil.
            Anlayacağınız, Kılıçdaroğlu'nu rahat bir ABD gezisi beklemiyor. Bilinen FETÖ'cüler görünür biçimde ortaya çıkamasalar da FETÖ maskeli ABD'li aktörlerin Kılıçdaroğlu'nu bu açıdan zorlayacakları çok açık. Çünkü onların kafasında hâlâ İmamoğlu ve ikinci isim olarak da Yavaş var.
            Bu gezide Kılıçdaroğlu ile görüşmek isteyenlerden biri de, geçmişte çok sıkı fıkı olduğu, MİT TIR'ları görüntülerini verdiği söylenen FETÖ'cü Ekrem Dumanlı...
            Dumanlı da umutsuzluğunu saklamayanlardan.


                Çıktığı bir programda, sunucunun sorduğu "Hâlâ Erdoğan'ın alternatifi yok mu?" sorusuna şu cevabı veriyor:
                "Üzülerek söylüyorum Erdoğan bir yönüyle haklı. Öyle 'ha... ha...' diyerek geçiştirilecek bir konu değil. Tekrar ediyorum, seçimi yine kazanabilirler. Niye kazanabilirler? Muhalefet yeni bir şey söylemiyor."
                Sonra Kılıçdaroğlu'na övgüler düzse de asıl Yavaş'ı işaret ediyor. Hatta "Yavaş artık MHP'li değil CHP'li oldu" diyerek HDP'ye kızıyor ve "Kabul edin" diyor.
                Kılıçdaroğlu, ABD'ye 6'lı masayı da ikna ederek mi gider bilemem ama bu koşullarda ABD'lileri, "Ben kazanırım" diye ikna etmezse işi zor. Ederse, dönüşü muhteşem olacak, tersi durumda da şu sürpriz beni şaşırtmaz: "Ülkem için bu koltuktan vazgeçtim, gel ... ..."

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                CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önümüzeki günlerde yapacağı ABD ziyareti öncesi dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

                Kemal Kılıçdaroğlu ismini veto eden ve destek vermeyenlere yönelik "Karar verin benimle misiniz?" çıkışını yaptı.

                Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkışının ardından rakipleri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, belli planlar çerçevesinde destek açıklaması yaparken İYİ Parti yine 'veto' kartını kullandı.

                Akşener'in yardımcısı Fatih Demirkol, "Son noktayı Akşener koyar.!!!" derken Akşener de "Bu seçimi almak zorundayız. Varsayın kaybettik bir daha parlamenter sistem konuşulmaz" dedi.

                İYİ Parti'den gelen açıklamalar Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduklarını ortaya koysa da Kemal Kılıçdaroğlu adaylık için elinden geleni yapacak gibi görünüyor...

                TAKVİM.COM.TR DETAYLARA ULAŞTI
                Takvim.com.tr söz konusu ziyaretin 'ABD'den alınacak icazet' ziyareti olduğunu aktarırken yeni detaylara da ulaşıldı.

                ABD ZİYARETİNİNDEKİ YAPILACAK O GÖRÜŞMEYİ KİM PLANLADI?
                Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'de yapacağı Yahudi kökenli "sosyalist" Senatör Bernie Sanders ile yapacağı görüşmenin planlayıcısı Kılıçdaroğlu'ndan sonra CHP Genel Başkanlığı hayali kuran İBB Başkanı Ekrem Vekili Selçuk Sarıyar olduğu öğrenildi.

                İBB Başkan Vekili Selçuk Sarıyar'ın bağlantıları da oldukça dikkat çekici...

                SARIYAR YILLAR ÖNCE SANDERS'LE BİRLİKTE ÇALIŞTI
                Sarıyar'ın 2012 ve 2016 yıllarında Demokratların Yahudi kökenli "sosyalist" Senatörü Bernie Sanders'in seçim kampanyasında çalıştığı biliniyor.

                AVRUPA ÜLKELERİNDE GENÇLİK PROJELERİ...
                2012 yılında ABD Büyükelçiliği tarafından 'Genç Türk Liderler' programına seçilen Selçuk Sarıyar, Avrupa'nın neredeyse tüm ülkelerinde gençlik ve kültürel değişim projelerinde de görev almış.

                Sarıyar'ın bir süre önce ABD'de bir iş adamı ile telefon görüşmesi yaptığı ve bu ziyarete ilişkin planlama yaptığı tahmin ediliyor.

                    KONGRE KAPALI SENATÖRLER KENDİ BÖLGELERİNDE
                    Öte yandan 8 Kasım'da ABD de çok önemli Kongre seçimleri var. Temsilciler Meclisi'nin tamamı, Senato'nun da üçte biri yenilecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretinden 1 hafta önce yani 1 Ekim'den itibaren Kongre kapalı olacak. Senatör ve Milletvekilleri seçim bölgelerinde olacak.


                    Kılıçdaroğlu'nun görüşme yapacağı Bernie Sanders

                    ABD'Lİ 'DERİN' İSİMLERDEN İLGİNÇ YORUMLAR
                    CHP yandaşı İsmail Saymaz, Kılıçdaroğlu'nun ABD hükümeti yetkililerinde kimse ile görüşmeyeceğini Sanders ve bazı 'aktivist'ler ile görüşeceğini yazarken bu ziyaret Türkiye'de 'tanınan' bazı ABD'li isimler tarafından da ilginç bulundu.

                    "HİÇBİR NEDEN YOK"
                    ABD'deki derin yapılarla yakınlığı bilinen Türkiye ve Ortadoğu uzmanı, Dış İlişkiler Konseyi üyesi Steven A.Cook, "Kılıçdaroğlu'nun Washington'u ziyaret etmesinin hiçbir nedeni yok" diye bir paylaşım yaptı.

                    Cook'a yanıt veren ise 'Gezi ve 15 Temmuz' davalarından da yargılanan firari Henri Barkey oldu.

                    "SON DAKİKA KARARI VE AMATÖRCE"
                    Washington'da özellikle Demokratlar üzerinde etkili bir isim olan, yönetim ve düşünce kuruluşlarıyla bağlantılı Henri Barkey, Cook'un twitine cevap olarak "Kılıçdaroğlu'na o kadar yolu gelip burada yönetimle görüşmemesini kim tavsiye ediyor" diye görüş belirtti.

                    Cook ise ilginç bir yanıt vererek "Tipik CHP beceriksizliği" dedi.

                    Daha sonra bir paylaşım daha yapan Barkey bunun amatörce ve son dakika kararı olduğunu belirten bir açıklama yaptı.

                    NEDEN MASAYI DAĞITIP GİDİYOR?
                    Son dakika kararıyla masayı dağıtıp ABD'ye 'icazet' almaya giden Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu kararı ABD'li 'derinler' tarafından bile anlamsız bulunurken akıllara 'FETÖ' teması da geldi.

                    17-25 ARALIK'TAN ÖNCE GİTMİŞTİ
                    Öyle ki; CHP Genel Başkanı seçildikten sonra 2013 yılında ABD'ye giden Kılıçdaroğlu, bu ziyaretiyle 37 yıl sonra ABD'ye giden ilk CHP Genel Başkanı olmuştu.

                    17/25 Aralık operasyonundan kısa bir süre önce ABD'yi ziyaret ederek FETÖ terör örgütü yöneticileriyle bir araya gelmişti.

                    İşte derin CHP-FETÖ ilişkisi!

                    17-25'ARALIK VE HEMEN SONRASINDAN CHP'NİN FETÖ TRAFİĞİ
                    Kılıçdaroğlu'nun o dönemli ziyaretinin kronolojisi şu şekilde;

                    ABD İMAMIYLA GÖRÜŞME
                    26 Ocak 2012:                     FETÖ'nün ABD imamı olan Faruk Taban ve yöneticileri, Kemal Kılıçdaroğlu'nu Genel Merkez'de ziyaret etti.

                    (12 gün sonra) 7 Şubat 2012: FETÖ'nün savcısı Sadrettin Sarıkaya, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve ekibini ifadeye çağırdı.

                    3 gün sonra da MİT'çiler Emre Taner, Afet Güneş, Yaşar Yıldırım ve Hüseyin Kuzuoğlu için yakalama kararı çıkarıldı.

                    DARBE ÖNCESİ ZİYARET
                    2 Aralık 2013:                     CHP; 37 yıl sonra ilk kez genel başkan seviyesinde Amerika'ya ziyarette bulundu. Kılıçdaroğlu, "Kongre'nin davetlisiyiz. Ayrıca 3 düşünce kuruluşu bizi davet etti" dedi.

                    Kılıçdaroğlu ertesi gün de FETÖ'nün ABD imamı Faruk Taban ile Amerika'da, Taban'ın başkanı olduğu Türkî Amerikan Birliği'nin kahvaltı programına katıldı.

                        (14 gün sonra) 17 Aralık 2013: Firari savcı Zekeriya Öz ve meslektaşı Celal Kara, AK Parti'ye yargısal darbe girişiminde bulundu. 25 Aralık'ta FETÖ yeniden düğmeye bastı ve örgütün savcısı Muammer Akkaş yeni gözaltı kararları verdi.

                        YASADIŞI KAYITLARI DİNLETTİ
                        9 Şubat 2014: FETÖ, 17-25 Aralık yargı darbe girişimi başarısız olduktan sonra Karşı gazetesini kurdu. Başına da Eren Erdem getirildi.

                        20 Şubat 2014: Yasadışı ses kayıtlarını ve teknik takip görüntülerini yayımlamak için FETÖ tarafından kurulan Karşı gazetesinin Ankara Temsilcisi İlhan Taşçı, Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti.
                        (5 gün sonra) 25 Şubat 2014: Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün ses kayıtlarını CHP Meclis Grubu'nda dinletti.

                        SIZDIRILAN GİZLİ GÖRÜŞMELER
                        19 Mart 2014:                         Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün kanalı Samanyolu TV'de, "Süleyman Şah Türbesi'ne saldırılar olacak. Seçimlerden sonra orduyu Suriye'ye sokmak isteyebilirler" dedi.

                        27 Mart 2014: Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından 9 gün sonra da FETÖ tarafından kaydedilen ve Süleyman Şah Türbesi'nin kurtarılmasına ilişkin olasılıkların konuşulduğu ses kaydı sızdırıldı. Dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ve Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler'e yönelik ortam dinlemesi yapılmıştı.

                        MİT TIR'LARI MANŞETİ
                        (9 gün sonra) 30 Mart 2014: Yerel seçimler yapıldı.

                        17 Mayıs 2015: Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün medya imamı firari Ekrem Dumanlı'nın da olduğu Zaman gazetesi yöneticileri ile bir araya geldi. Enis Berberoğlu da oradaydı.

                        27 Mayıs 2015: Can Dündar Berberoğlu ile Cumhuriyet yakınında görüştü, MİT TIR'ları görüntüleri alındı.
                        (12 gün sonra) 29 Mayıs 2015: Dündar, görüntüleri manşete taşıdı.

                        TALİMAT ALMAYA MI GİDİYOR?
                        ABD'den derin sesler Kılıçdaroğlu'na 'gelme' derken görüşmenin 'fiyasko' ile sonuçlanma ihtimali yüksek...

                        Ancak 17-25 Aralık süreci ve Kılıçdaroğlu'nun son 400 açıklamasında 'FETÖ' kelimesini ağzına almayan ama KHK'lı isimlere 'itibar' vaadi veren Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu ziyaretinin 'ani' olması "Yeni bir hazılık mı var?" sorusunu da getirdi.
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                        Haberler Güncel Takvim.com.tr şifrelerini çözmüştü! Kemal Kılıçdaroğlu ABD'de 'muadili' Bernie Sanders ile görüşecek!
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