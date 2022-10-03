Takvim.com.tr şifrelerini çözmüştü! Kemal Kılıçdaroğlu ABD'de 'muadili' Bernie Sanders ile görüşecek!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 9-13 Ekim tarihleri arasında ABD'ye gidecek. 6'lı masada cumhurbaşkanlığı adaylığı için her türlü hamleyi yapan ve en büyük rakipleri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı 'benimle misiniz' çıkışıyla pasifize eden Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti 'icazet almak' olarak yorumlandı.
Kılıçdaroğlu'ndan icazet savunması VİDEO
KILIÇDAROĞLU KENDİSİNİ BİR KEZ DAHA AYNI SÖZLERLE SAVUNDU
Dün Sözcü'den Aytunç Erkin'e konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'ye bilim ve teknoloji gelişmeleri için gidiyorum diyerek kendisini savunurken. Bugün de Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın programında "Benim birilerinden icazet alma gibi bir düşüncem asla olamaz. Ülkenin bağımsızlığına saygı duyuyorum. Bay Kemal kimseden icazet almaz. Dünyada düşünce vardır, bilim vardır. Hızla gelişen teknolojiler vardır. Umutsuzluğa kapılıp yurt dışına giden gençlerimiz var, onlarla buluşmaya gideceğim" ifadelerini kullandı.
MUADİLİYLE GÖRÜŞECEK
Kılıçdaroğlu, ABD'de neoliberal politikalara karşıtlığı ile bilinen sosyalist senatör Bernie Sanders ile de görüşecek. Sanders, ABD'de 2016-2020'de iki kez başkanlık için Demokrat Parti'den aday adaylığı seçimini kaybetmesiyle de tanınıyor.
Bernie Sanders
KILIÇDAROĞLU VE SANDERS'IN ORTAK NOKTASI: KENDİLERİNİ SOSYAL DEMOKRAT OLARAK TANIMLIYORLAR
CHP Genel Başkanı, son zamanlarda vahşi kapitalizm ve neoliberal politikalara karşı söylemleriyle ön plana çıkıyor. ABD'de Bernie Sanders da kendisini "sosyal demokrat" ve "ilerici" olarak tanımlıyor. Sanders, bu söylemlerle 2016'da ve 2020'de iki kez Demokrat Parti'nin başkan adayı olmak için yarıştı. Hatta liberal sol kesimden ve gençlerden destek aldı ama iki seçimde de kazanamadı.
MUADİLİYLE GÖRÜŞECEK
Kılıçdaroğlu, ABD'de neoliberal politikalara karşıtlığı ile bilinen sosyalist senatör Bernie Sanders ile de görüşecek. Sanders, ABD'de 2016-2020'de iki kez başkanlık için Demokrat Parti'den aday adaylığı seçimini kaybetmesiyle de tanınıyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 9-13 Ekim tarihleri arasında ABD'de olacak. 6'lı masaki aday kavgası sürerken Kılıçdaroğlu'nun bu ziyareti çok ses getirdi. Kılıçdaroğlu, bugün Sözcü'den Aytunç Erkin'e konuştu ve ziyareti bakın hangi sözlerle savundu.
TAKVİM.COM.TR DUYURMUŞTU
Takvim.com.tr okuyucuları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun icazet almak için ABD'ye gittiğini 23 Eylül'de yaptığı haberle okuyucularına duyurdu. Devam eden günlerde de Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretiyle ilgili tüm bağlantılar ve ayrıntılar bu sayfalarda yerini aldı.