CHP medyasında neler oluyor? Sözcü düne kadar desteklediği İmamoğlu'nu neden sildi? Altılı masadaki aday savaşında İmamoğlu'nun yeni taktiğini Sözcü mü ele verdi?





HERKES YENİ STRATEJİYE GÖRE HAREKET EDİYOR

CHP'li İBB'nin sosyal medyada reklam faaliyetlerini ancak resmi olmayan hesabı da Sözcü'nün bu hamlesini oldukça yumuşak bir dille Twitter hesabına taşıdı. İBB'nin PR çalışmasını yapan hesaptan yapılan açıklamada, "Sözcü Gazetesi'nin, İBB'nin temel atma töreninde çekilen fotoğrafı yayınlarken Ekrem İmamoğlu'nu keserek vermesi sosyal medyada gündem oldu." denildi.

ADAYLIK KAVGASINDA DAHA ÖNCE NELER YAŞANDI?

Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığındaki ısrarı nedeniyle Kılıçdaroğlu ile arası açılmıştı. Kılıçdaroğlu, Ankara'ya davet ettiği İmamoğlu'ndan İstanbul'un sorunlarına odaklanmasını, cumhurbaşkanı adayı olmadığını açıklamasını istemişti. Görüşme, 2021 yılının aralık ayında Çankaya'da gerçekleşmişti. Görüşme sırasında çok kararlı olduğu gözlenen Kılıçdaroğlu'nun, cumhurbaşkanı adaylığı konusuna işaret ederek, "Bu işin bitmesi gerek" dediği söylenmişti. İmamoğlu'na, "İstanbul'la ilgilen" demişti.