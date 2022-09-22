CHP medyasında neler oluyor? Sözcü düne kadar desteklediği İmamoğlu'nu neden sildi? Altılı masadaki aday savaşında İmamoğlu'nun yeni taktiğini Sözcü mü ele verdi?

CHP'li yandaş medyada yaşanan adaylık savaşında Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında yeni bir stratejinin başladığı siyaset kulislerinde konuşuluyor. Uzun bir süre cumhurbaşkanlığı adaylığı için Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen CHP yandaşı SÖZCÜ'nün yaptığı son haberlerde İBB Başkanı'nı sansürlemesinin İmamoğlu'nun yeni stratejisini yansıttığı iddia ediliyor.
SÖZCÜ'DEN İMAMOĞLU'NA SANSÜR
Düne kadar en büyük destekçisi iken SÖZCÜ gazetesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sansürlemeye hatta fotoğraflardan silmeye başladı.