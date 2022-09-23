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    • 23.09.2022 11:55
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    Ekrem İmamoğlu gazlıyor! Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve Mansur Yavaş'ı bombaladı: Bazılarının sesi çıkmıyor!

    Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olamk isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini veto Meral Akşener'e ve adaylıkta yarıştığı diğer isim Mansur Yavaş'a isim vermeden sert sözlerle yüklendi. Ekrem İmamoğlu'nun 'Genel Başkanlık' planları doğrultusunda destek çıktığı Kemal Kılıçdaroğlu "Şunu da artık bilmek zorundayım" ifadeleriyle başladığı konuşmasında "Siz gerçekten benimle birlikte misiniz?" diye sordu. Kılıçdaroğlu, " Bazılarının sesi çıkmıyor. Bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini görüyorum. Ama artık karar verin." dedi.

    takvim.com.tr
    Ekrem gazlıyor K.K vuruyor!

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grubu 27. Dönem 5. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'ndan Meral Akşener'i ve Mansur Yavaş'ı bombaladı.

    2023 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimi için adayını belirleyemeyen 6'lı muhalefet masası her gün yeni bir kriz ve entrika ile birbirinin kuyusunu kazarken İYİ Partinin CHP içinde de kaynattığı kazan ortalığı karıştırıyor.

    AKŞENER'DEN BOMBA
    Kemal Kılıçdaroğlu, kendisi aday olmak isterken İYİ Parti lideri Meral Akşener bir yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın gözükürken diğer taraftan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ı ön plana çıkarıyor.

    Kılıçdaroğlu, "Masa kabul ederse" adayım derken Meral Akşener her fırsatta "Kazanacak aday" diyerek isim vermeden Kılıçdaroğlu'nu veto ediyor.

    Son olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisinin 'Genel Başkanlık' planları doğrultusunda olsa da verdiği destek sonrası Kılıçdaroğlu vites yükseltti.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini veto Meral Akşener'e ve adaylıkta yarıştığı diğer isim Mansur Yavaş'a isim vermeden sert sözlerle yüklendi.

    KILIÇDAROĞLU'NDAN AKŞENER VE YAVAŞ'A : BENİMLE BİRLİKTE MİSİNİZ?
    İmamoğlu'nun "Bugün ana muhalefet liderisiniz, yarın bu ülkenin başındasınız" ifadeleriyle verdiği desteğe rağmen Mansur Yavaş sessizliğini korurken Kılıçdaroğlu bombayı patlattı.

    Kılıçdaroğlu "Şunu da artık bilmek zorundayım" ifadeleriyle başladığı konuşmasında "Siz gerçekten benimle birlikte misiniz?" diye sordu. "Bazılarının sesi çıkmıyor. Bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini görüyorum." dedi.

        "ARTIK KARAR VERİN"
        Kılıçdaroğlu şunları söyledi;

        "Şunu da artık bilmek zorundayım siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarının sesi çıkmıyor. Bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini görüyorum. Ama artık karar verin. Bu halk düşmanlarını beraber yenecek miyiz? Yenmeyecek miyiz? Benimleyseniz, benimle olduğunuzu da artık hissetmek istiyorum. Sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum."

        Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeni bir açıklama yaptı. İmamoğlu, "Her koşulda Sayın Genel Başkanımızın yanındayım" paylaşımı yaptı..
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        Haberler Güncel Ekrem İmamoğlu gazlıyor! Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve Mansur Yavaş'ı bombaladı: Bazılarının sesi çıkmıyor!
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