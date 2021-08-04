FETÖ ve FETÖ'cüleri öven ABD tetikçisi Steven Cook yine Türkiye karşıtı operasyonlarla devrede!





YILLAR SONRA YİNE HORTLADI

ABD'li tetikçi Steven Cook, darbe ve darbeci güzellemelerinden sonra yıllar sonra yine bir Türkiye karşısı makale ile gündeme geldi. CFR analisti Cook, siyasi bir operasyon alanına çevrilerel hükümeti devirme girişimi haline getirilmeye çalışışan orman yangınları çıkmadan üç gün evvel, Foreign Policy'de "Erdoğan rejimindeki çatlaklar büyüyor" başlığıyla bişr makale yayınladı.



FP'daki haberde "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye genelinde kontrol kurma ve sürdürme kapasitesi zarara uğramış görünüyor. Bu da büyük çaplı protestolar, artan şiddet ve devletin zirvesindeki siyasi mücadeleler olasılığını artırıyor." ifadeleri dikkat çekti.



DARBE HAZIRLIĞIYLA BENZER!



Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, konuyu bugünkü köşesine taşıyarak dikkat çeken tespitlerde ve uyarılarda bulundu. Hilal Kaplan'ın yazısı şöyle:



Dış İlişkiler Konseyi (Council on Foreign Relations - CFR), 1921'de kurulan ve Rockefeller Vakfı tarafından fonlanan, Washington merkezli bir düşünce kuruluşu. CFR'ye, kuruluşundan itibarenki amacı da bu olduğu için ABD'nin "Gölge Dışişleri Bakanlığı" da deniyor.

Batı medyasını takip edenler, bu kurumda çalışan analist Steven Cook'un en Türkiye karşıtı üç yazardan birisi olduğunu bilir. 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ertesinde, daha şehitlerimizin naaşı soğumadan "Erdoğan, Türkiye'yi nasıl otoriterleştirdi" başlığı ile yazı yazıp, 251 kişinin katillerinin amacını haklılaştırmaya çalışan rezil bir insan müsveddesidir. Zaten diğer yazılarına da bakarsanız, demokrasiyi Müslüman toplumların hak etmediğini, Batı'ya karşı kendi çıkarlarını savunan her Müslüman devletin nasıl da diktatörlere boyun eğdirilmesi gerektiğini nasihat eden bir sosyopattır.