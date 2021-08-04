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    FETÖ ve FETÖ'cüleri öven ABD tetikçisi Steven Cook yine Türkiye karşıtı operasyonlarla devrede!

    23 Temmuz 2016’da The Atlantic dergisinde FETÖ’cülerin darbe girişimini aklamaya çalışan, Cevheri Güven gibi azıcı FETÖ'cüler için "hükumetten daha güvenilir.” ifadelerini kullanan Türkiye düşmanı ABD'li Steven Cook yine Türkiye karşıtı bir planın parçası olarak devreye girdi. Cook, Batı'nın hükümeti düşürme fırsatı olarak görüp algı operasyonlarına soyunduğu orman yangınları çıkmadan yalnızca üç gün evvel, Foreign Policy'de "Erdoğan rejimindeki çatlaklar büyüyor" başlığıyla dikkat çeken bir makaleye imza attı.

    Türkiye düşmanı yine devrede!

    ABD'de derin yapılara yakınlığıyla bilinen Dış ilişkiler Konseyi (Council on Foreign Relations) adlı düşünce kuruluşunda Ortadoğu ve Türkiye politikaları uzmanı olarak çalışan Steven Cook 23 Temmuz 2016'da The Atlantic dergisinde bir makalesi yayımlayarak Türkiye'ye karşı operasyonun düğmesine basmıştı.

    Hemen her yazısında Başkan Erdoğan'ı eleştiren Cook, son yazısında 15 Temmuz'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen darbe girişimini meşrulaştırmaya çalışmıştı.

    Darbeyi aklamaya çalışan Cook, demokratik seçimlerle işbaşına gelmiş bir yönetim ile askeri darbe ortamını aynı kefeye koymuştu.

    FETÖ'nün başarısız darbe girişiminin hemen ardından Amerikan Washington Post gazetesine yazdığı bir yazıda da Cook, Türk halkının darbeye direnişini küçümseyerek, "Bu darbe girişimi 10 yıl geriden geliyor, Türkiye'de her 10 yılda bir askeri darbe olurdu." ifadelerini kullanmıştı.

    FETULLAH'IN PRENSİNİ PARLATTI
    FETÖ darbesini aklamaya çalışan Türkiye düşmanı Cook, FETÖ'cülerin de yakın dostu. Cook, azılı FETÖ'cü Cevheri Güven için "Cevheri Güven gibi sürgündeki gazeteciler hükumetten daha güvenilir." ifadelerine imza atmıştı. FETÖ/PDY'nin medya yapılanmasının önemli isimlerinden Cevheri Güven'in örgütün kriptolu mesajlaşma uygulaması ByLock'tan FETÖ'cü arkadaşlarına binlerce mesaj attığı biliniyor. Güven, Baykal Kumpası'nın baş şüphelisi olarak görülüyordu.



    YILLAR SONRA YİNE HORTLADI
    ABD'li tetikçi Steven Cook, darbe ve darbeci güzellemelerinden sonra yıllar sonra yine bir Türkiye karşısı makale ile gündeme geldi. CFR analisti Cook, siyasi bir operasyon alanına çevrilerel hükümeti devirme girişimi haline getirilmeye çalışışan orman yangınları çıkmadan üç gün evvel, Foreign Policy'de "Erdoğan rejimindeki çatlaklar büyüyor" başlığıyla bişr makale yayınladı.

    FP'daki haberde "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye genelinde kontrol kurma ve sürdürme kapasitesi zarara uğramış görünüyor. Bu da büyük çaplı protestolar, artan şiddet ve devletin zirvesindeki siyasi mücadeleler olasılığını artırıyor." ifadeleri dikkat çekti.

    DARBE HAZIRLIĞIYLA BENZER!

    Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, konuyu bugünkü köşesine taşıyarak dikkat çeken tespitlerde ve uyarılarda bulundu. Hilal Kaplan'ın yazısı şöyle:

    Dış İlişkiler Konseyi (Council on Foreign Relations - CFR), 1921'de kurulan ve Rockefeller Vakfı tarafından fonlanan, Washington merkezli bir düşünce kuruluşu. CFR'ye, kuruluşundan itibarenki amacı da bu olduğu için ABD'nin "Gölge Dışişleri Bakanlığı" da deniyor.
    Batı medyasını takip edenler, bu kurumda çalışan analist Steven Cook'un en Türkiye karşıtı üç yazardan birisi olduğunu bilir. 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ertesinde, daha şehitlerimizin naaşı soğumadan "Erdoğan, Türkiye'yi nasıl otoriterleştirdi" başlığı ile yazı yazıp, 251 kişinin katillerinin amacını haklılaştırmaya çalışan rezil bir insan müsveddesidir. Zaten diğer yazılarına da bakarsanız, demokrasiyi Müslüman toplumların hak etmediğini, Batı'ya karşı kendi çıkarlarını savunan her Müslüman devletin nasıl da diktatörlere boyun eğdirilmesi gerektiğini nasihat eden bir sosyopattır.



        CFR analisti Cook'un, Türkiye'deki geniş çaplı orman yangınları çıkmadan üç gün evvel, Foreign Policy'de "Erdoğan rejimindeki çatlaklar büyüyor" başlığıyla çıkan makalesi dikkat çekici. Makaleyi özetleyen, FP resmi hesabından da paylaştıkları cümle şöyle:

        "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye genelinde kontrol kurma ve sürdürme kapasitesi zarara uğramış görünüyor. Bu da büyük çaplı protestolar, artan şiddet ve devletin zirvesindeki siyasi mücadeleler olasılığını artırıyor."

        Makale, daha önce örneğin Gezi döneminde Economist dergisinin, Erdoğan'ı şehit edilen Padişah III. Selim'e benzettiği kapağından da hatırlayacağınız bir "Erdoğan gidiyor" coşkusu barındırıyor. Sosyal medyadaki gayri milli hesapların FETÖ'yü açıktan savunma telaşı, AK Parti'ye yakın herkesi açık açık infaz edeceklerini söylemelerine varan cüretleri, "Türkiye'ye yardım et" kampanyasındaki trol ağının yurt dışından beslenmiş oluşu... Bu ve benzeri tüm işaretler, bana geçirdiğimiz kışı ve unutmadığımız ayazları anımsatıyor.
        Darbe olasılığını, 15 Temmuz'dan dört ay önce yazdığımda da paranoyaklıkla suçlandığım için yine aynı numarayı uygulayacaklardır. Ama garip bir hareketlilik var, benden söylemesi... Gelmekte olan darbe girişimini tahmin ettiğim yazımın başlığı ile bitirelim: Biz hazırız.

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        Türkiye düşmanı yine devrede!
        Haberler Güncel FETÖ ve FETÖ'cüleri öven ABD tetikçisi Steven Cook yine Türkiye karşıtı operasyonlarla devrede!