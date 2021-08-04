FETÖ ve FETÖ'cüleri öven ABD tetikçisi Steven Cook yine Türkiye karşıtı operasyonlarla devrede!

ABD'de derin yapılara yakınlığıyla bilinen Dış ilişkiler Konseyi (Council on Foreign Relations) adlı düşünce kuruluşunda Ortadoğu ve Türkiye politikaları uzmanı olarak çalışan Steven Cook 23 Temmuz 2016'da The Atlantic dergisinde bir makalesi yayımlayarak Türkiye'ye karşı operasyonun düğmesine basmıştı.
Hemen her yazısında Başkan Erdoğan'ı eleştiren Cook, son yazısında 15 Temmuz'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen darbe girişimini meşrulaştırmaya çalışmıştı.
Darbeyi aklamaya çalışan Cook, demokratik seçimlerle işbaşına gelmiş bir yönetim ile askeri darbe ortamını aynı kefeye koymuştu.
FETÖ'nün başarısız darbe girişiminin hemen ardından Amerikan Washington Post gazetesine yazdığı bir yazıda da Cook, Türk halkının darbeye direnişini küçümseyerek, "Bu darbe girişimi 10 yıl geriden geliyor, Türkiye'de her 10 yılda bir askeri darbe olurdu." ifadelerini kullanmıştı.
FETULLAH'IN PRENSİNİ PARLATTI
FETÖ darbesini aklamaya çalışan Türkiye düşmanı Cook, FETÖ'cülerin de yakın dostu. Cook, azılı FETÖ'cü Cevheri Güven için "Cevheri Güven gibi sürgündeki gazeteciler hükumetten daha güvenilir." ifadelerine imza atmıştı. FETÖ/PDY'nin medya yapılanmasının önemli isimlerinden Cevheri Güven'in örgütün kriptolu mesajlaşma uygulaması ByLock'tan FETÖ'cü arkadaşlarına binlerce mesaj attığı biliniyor. Güven, Baykal Kumpası'nın baş şüphelisi olarak görülüyordu.
YILLAR SONRA YİNE HORTLADI
ABD'li tetikçi Steven Cook, darbe ve darbeci güzellemelerinden sonra yıllar sonra yine bir Türkiye karşısı makale ile gündeme geldi. CFR analisti Cook, siyasi bir operasyon alanına çevrilerel hükümeti devirme girişimi haline getirilmeye çalışışan orman yangınları çıkmadan üç gün evvel, Foreign Policy'de "Erdoğan rejimindeki çatlaklar büyüyor" başlığıyla bişr makale yayınladı.
FP'daki haberde "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye genelinde kontrol kurma ve sürdürme kapasitesi zarara uğramış görünüyor. Bu da büyük çaplı protestolar, artan şiddet ve devletin zirvesindeki siyasi mücadeleler olasılığını artırıyor." ifadeleri dikkat çekti.
DARBE HAZIRLIĞIYLA BENZER!
Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, konuyu bugünkü köşesine taşıyarak dikkat çeken tespitlerde ve uyarılarda bulundu. Hilal Kaplan'ın yazısı şöyle:
Dış İlişkiler Konseyi (Council on Foreign Relations - CFR), 1921'de kurulan ve Rockefeller Vakfı tarafından fonlanan, Washington merkezli bir düşünce kuruluşu. CFR'ye, kuruluşundan itibarenki amacı da bu olduğu için ABD'nin "Gölge Dışişleri Bakanlığı" da deniyor.
Batı medyasını takip edenler, bu kurumda çalışan analist Steven Cook'un en Türkiye karşıtı üç yazardan birisi olduğunu bilir. 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ertesinde, daha şehitlerimizin naaşı soğumadan "Erdoğan, Türkiye'yi nasıl otoriterleştirdi" başlığı ile yazı yazıp, 251 kişinin katillerinin amacını haklılaştırmaya çalışan rezil bir insan müsveddesidir. Zaten diğer yazılarına da bakarsanız, demokrasiyi Müslüman toplumların hak etmediğini, Batı'ya karşı kendi çıkarlarını savunan her Müslüman devletin nasıl da diktatörlere boyun eğdirilmesi gerektiğini nasihat eden bir sosyopattır.