CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ABD'de bekleyenler: Ekrem Dumanlı, Henri Barkey, Graham Fuller, Mustafa Özcan, Mustafa Yeşil...



Çıktığı bir programda, sunucunun sorduğu "Hâlâ Erdoğan'ın alternatifi yok mu?" sorusuna şu cevabı veriyor:

"Üzülerek söylüyorum Erdoğan bir yönüyle haklı. Öyle 'ha... ha...' diyerek geçiştirilecek bir konu değil. Tekrar ediyorum, seçimi yine kazanabilirler. Niye kazanabilirler? Muhalefet yeni bir şey söylemiyor."

Sonra Kılıçdaroğlu'na övgüler düzse de asıl Yavaş'ı işaret ediyor. Hatta "Yavaş artık MHP'li değil CHP'li oldu" diyerek HDP'ye kızıyor ve "Kabul edin" diyor.

Kılıçdaroğlu, ABD'ye 6'lı masayı da ikna ederek mi gider bilemem ama bu koşullarda ABD'lileri, "Ben kazanırım" diye ikna etmezse işi zor. Ederse, dönüşü muhteşem olacak, tersi durumda da şu sürpriz beni şaşırtmaz: "Ülkem için bu koltuktan vazgeçtim, gel ... ..."

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AKŞENER MASAYI DAĞITIR MI?

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun adaylığını asla istemeyen bir İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener var. Bunu dile getiriyor ama kısık sesle. Çünkü geçmişten gelen bir vefa borcu var.

Akşener'in işi zor çünkü Kemal Bey'in masaya rağmen aday olması durumunda İyi Parti'yi bir arada tutamama endişesi taşıyor.

Konuyu köşesine taşıyan Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin şunları söyledi:

İyi Parti lideri Meral Akşener siyasi hayatının en zor günlerini yaşıyor.

Vefa borcu olduğunu sık sık dile getirdiği Kılıçdaroğlu'nun adaylık ısrarı Akşener'in psikolojisini fena halde bozmuş durumda. Kemal Bey'e destek verse partisini bir arada tutamayacak. Masadan kalksa "Bir bölen" ilan edilecek. Ve olası bir seçim başarısızlığının faturasının kesileceği isimlerden biri olacak.

Akşener'in işi zor çünkü Kemal Bey'in masaya rağmen aday olması durumunda İyi Parti'yi bir arada tutamama endişesi taşıyor. 2 Ekim'deki toplantıda itirazını dile getirecek. "Aday siz olmayın ama sizin gösterdiğiniz biri olsun" önerisinde bulunacak.

CHP liderini yine ikna edemezse "Siyasi sorumluluk size ait" diyerek kerhen destek verecek.

Bunu yapmaya mecbur, çünkü eli çok zayıfladı. Kılıçdaroğlu ustaca bir manevrayla Akşener'in elinden İmamoğlu ve Mansur Yavaş kozlarını aldı.

Zaten Akşener de İmamoğlu'nu 'güvenilmez', Yavaş'ı ' yetersiz' buluyor ancak bu iki ismi pazarlık gücünü artırmak için hep gündemde tutuyordu.

Gelinen noktada Akşener için geriye tek bir alternatif kaldı. O da gemileri yakarak aday olmak. Ama bu da çok zayıf ihtimal. Akşener'in adaylığına neden zayıf ihtimal gözüyle baktığımızı açalım…

Akşener kendi partisinde de ciddi sorunlarla boğuşan bir genel başkan. İyi Parti içinde Koray Aydın ile birlikte hareket eden en az 20 milletvekili var. Bu ekip Kılıçdaroğlu'nun adaylığına şiddetle karşı.

Akşener'in şartlar ne olursa olsun Cumhurbaşkanı adayı olmasını istiyorlar. Bu isteği destekleyecek haklı gerekçeleri de var. Adayın CHP'den olması durumunda muhalif seçmenin sandıktaki tercihinin de CHP olacağını ve İyi Parti'nin yüzde 10'u bile bulamayacağını düşünüyorlar.

HDP ile ilişkisini gizleme gereği duymayan CHP'den Akşener'in adaylığı dışındaki her formülde kopmayı istiyorlar.

Akşener'in aday olsa bile seçimi alamayacağını onlar da biliyor. Zaten dertleri Akşener'i Cumhurbaşkanı seçtirmek değil Meclis'e mümkün olduğu kadar çok vekil sokmak, seçim sonrasındaki pazarlıklarda masaya güçlü bir şekilde oturmak ve parti içi iktidarı ele geçirmek.

Akşener aday olur ve 2018'de olduğu gibi partisinden daha az oy alırsa -ki öyle olma ihtimali yüksek- İyi Parti'de bir genel başkan değişimi kaçınılmaz olur. İpler tamamen Koray Aydın'ın eline geçer.

Bu ekip aslında CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" açıklamasını fırsat bilip İyi Parti'yi masadan kaldıracaktı. Ancak İyi Partililerin CHP'li belediyelerden aldığı ballı ihalelerin belgeleriyle ortaya çıkması bu planı boşa çıkardı.

Şimdi yeni ve kuvvetli bir bahaneye ihtiyaçları var. Kemal Bey'in adaylık ısrarı onlara aradıkları fırsatı verebilir. Tabii bıçak sırtı bir pozisyonda ayakta kalmaya çalışan Akşener'i ikna edebilirlerse…

Özetle, altılı masanın kaderi Akşener'in elinde.

Onun vereceği zor karar muhalefet cephesinde ya dengeleri değiştirecek ya da savaş baltaları seçime kadar toprağa gömülecek.