Takvim.com.tr şifrelerini çözmüştü! Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ABD'ye icazet almaya giden Kılıçdaroğlu'ndan komik savuma: Bilim ve teknoloji için gidiyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 9-13 Ekim tarihleri arasında ABD'de olacak. 6'lı masaki aday kavgası sürerken Kılıçdaroğlu'nun bu ziyareti çok ses getirdi. Kılıçdaroğlu, bugün Sözcü'den Aytunç Erkin'e konuştu ve ziyareti bakın hangi sözlerle savundu.
TAKVİM.COM.TR DUYURMUŞTU
Takvim.com.tr okuyucuları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun icazet almak için ABD'ye gittiğini 23 Eylül'de yaptığı haberle okuyucularına duyurdu. Devam eden günlerde de Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretiyle ilgili tüm bağlantılar ve ayrıntılar bu sayfalarda yerini aldı.
"BİLİM VE TEKNOLOJİ GELİŞMELERİ İÇİN GİDİYORUM"
CHP Genel Başkanı, ABD ziyaretini söylediği sözler adeta yeni bir "Kılıçdaroğlu fıkrası" tadında. Sözcü'den Aytunç Erkin'e konuşan Kemal Bey "ABD'ye gideceğim ama birilerinin dediği gibi icazet almak için değil… Bilim ve teknolojideki gelişmeleri görmek, bilim yapanlarla, teknoloji geliştirenlerle birlikte olmak için…Neoliberal politikalara karşı çıkan, sosyal devleti savunanlarla birlikte olmak için" sözleriyle kendisini savundu.
SOSYAL MEDYADA TEPKİLER VAR
Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretini bu sözlerle savunmasına da sosyal medyadan tepkiler gecikmedi. İşte sosyal medyada o tepkilerden bazıları:
6'lı masanın aday belirleyemediği bugünlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti büyük dikkat çekti.
Söz konusu açıklamanın ABD ziyaretinin hemen öncesinde gelmesi dikkatleri çekerken ziyaretin "ABD'den alınacak icazet" için olduğu konuşulurken görüşmeyi planlayan isim de ortaya çıktı.