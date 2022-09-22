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    • Güncel
    • 23.09.2022 01:01
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    • 23.09.2022 01:02
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    Adaylığı veto edilen Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ABD'ye zamanlaması manidar ziyaret! "İcazet almaya, beni işaret edin" demeye mi gidiyor?

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'ye gidiyor... Seçimlere giderayak yapılacak olan bu ziyaret, tüm dikkatleri üzerine toplarken akıllarda da soru işareti bıraktı. Söz konusu ziyaret "Kılıçdaroğlu ABD'ye icazet almaya, beni işaret edin demeye gidiyor" yorumlarını da beraberinde getirdi. Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, seçilmeden Erdoğan'ı devirmek için muhalefete mesaj göndermiş, ilerleyen süreçte de ilk tebrik mesajını manidar bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'ndan almıştı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Kılıçdaroğlu ABD yolcusu! Zamanlaması manidar...

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masanın aday belirsizliği sürüyor.

    Yaşanan son gelişmeler ve küçük hesapların gölgesinde ayağı sallantıda olan masada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ittifak ortaklarınca kabul görmezken, bir yandan da Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gibi isimler ön plana çıkıyor.



    Tüm bu gelişmelerin ışığında Kemal Kılıçdaroğlu, 9-13 Ekim tarihleri arasında ABD'nin başkenti Washington'a bir ziyaret gerçekleştirecek.

    KK'NIN ABD PROGRAMI
    Program kapsamında bir dizi temaslar gerçekleştirecek olan Kılıçdaroğlu'nun ABD Dışişleri, Büyükelçilik, Dünya Bankası, Türk öğrenciler ve iş insanları, Düşünce kuruluşları, Washington Post, Bernie Sanders ve Ilhan Omar gibi senatörlerle görüşeceği gelen bilgiler arasında.



    CHP lideri, ABD ziyareti öncesi gazeteci İsmail Saymaz'a açıklamalarda bulundu.

    Muhalif bir parti olduklarını belirten Kılıçdaroğlu, ABD'de iktidar sahipleri ve bakanlarla değil, "Daha hakkaniyetli paylaşıma inanan aktivistler ve bu uğurda mücadele veren siyasi isimlerle" görüşeceğini ifade etti.



        AKILLARDA SORU İŞARETİ BIRAKAN ZİYARET
        Seçimlere giderayak yapılacak olan bu ziyaret, tüm dikkatleri üzerine toplarken akıllarda da soru işareti bıraktı.

        Bilindiği üzere Kemal Kılıçdaroğlu, bulduğu her fırsatta 'aday benim' mesajını vermekten geri durmayan bir siyasi... Ancak adaylık hayalleri İYİ Parti ve diğer ittifak ortaklarınca pek de sıcak karşılanmıyor.

        "İCAZET ALMAYA, BENİ İŞARET EDİN DEMEYE GİDİYOR"
        Tüm bu gelişmeler mercek altına alındığında "Kılıçdaroğlu ABD'ye icazet almaya, beni işaret edin demeye gidiyor" yorumlarını da beraberinde getirdi.



        BİDEN'IN ERDOĞAN'I DEVİRMEK İÇİN MUHALEFETE GÖNDERDİĞİ DESTEK MESAJI
        ABD Başkanı Joe Biden, koltuğa oturmadan önce Erdoğan'ı devirmek için muhalefe mesaj göndermiş, "Bence ona (Erdoğan'a) çok farklı bir yaklaşım uygulamalıyız. Muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça göstermemiz lazım" ifadelerini kullanmıştı.

        Biden'ın tepki çeken açıklamalarını hatırlayalım;

        Yani çok endişeliyim. Ama benim yaptığım gibi onlarla doğrudan temasa geçip Erdoğan'ı yenecek duruma gelmeleri için hala var olan Türk liderliği unsurlarından daha fazla verim almalı ve onları güçlendirmeliyiz. Darbe ile değil, seçim süreci ile... Partisi, İstanbul'dan dışarı atıldı. Peki biz ne yapıyoruz? Burada oturup boyun eğiyoruz.

        Yapacağım en son şey, ona Kürtler konusunda boyun eğmek olurdu.



        İLK TEBRİK MANİDAR BİR ŞEKİLDE KILIÇDAROĞLU'NDAN GELDİ!
        Biden, ABD'de Başkan seçildikten sonra ilk tebriği manidar bir şekilde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu göndermişti.

        Kılıçdaroğlu mesajında "Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. Başkanı olarak seçilen Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'i tebrik ederim. Türkiye - ABD arasındaki dostluğun ve stratejik müttefiklik ilişkilerimizin güçlenmesini dilerim." ifadelerini kullanmıştı.
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        Haberler Güncel Adaylığı veto edilen Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ABD'ye zamanlaması manidar ziyaret! "İcazet almaya, beni işaret edin" demeye mi gidiyor?
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