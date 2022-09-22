Adaylığı veto edilen Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ABD'ye zamanlaması manidar ziyaret! "İcazet almaya, beni işaret edin" demeye mi gidiyor?

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masanın aday belirsizliği sürüyor.
Yaşanan son gelişmeler ve küçük hesapların gölgesinde ayağı sallantıda olan masada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ittifak ortaklarınca kabul görmezken, bir yandan da Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gibi isimler ön plana çıkıyor.
Tüm bu gelişmelerin ışığında Kemal Kılıçdaroğlu, 9-13 Ekim tarihleri arasında ABD'nin başkenti Washington'a bir ziyaret gerçekleştirecek.
KK'NIN ABD PROGRAMI
Program kapsamında bir dizi temaslar gerçekleştirecek olan Kılıçdaroğlu'nun ABD Dışişleri, Büyükelçilik, Dünya Bankası, Türk öğrenciler ve iş insanları, Düşünce kuruluşları, Washington Post, Bernie Sanders ve Ilhan Omar gibi senatörlerle görüşeceği gelen bilgiler arasında.
CHP lideri, ABD ziyareti öncesi gazeteci İsmail Saymaz'a açıklamalarda bulundu.
Muhalif bir parti olduklarını belirten Kılıçdaroğlu, ABD'de iktidar sahipleri ve bakanlarla değil, "Daha hakkaniyetli paylaşıma inanan aktivistler ve bu uğurda mücadele veren siyasi isimlerle" görüşeceğini ifade etti.