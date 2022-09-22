Kemal Kılıçdaroğlu neyi amaçlıyor! 400 açıklaması incelendi 1 kere bile 'FETÖ' demedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Fetullahçı Terör Örgütü ille kurduğu sıcak temas ifşa olmaya devam ediyor.
AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas 9 Ağustos tarihinde Twitter'dan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2 Kasım 2021 tarihinde partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmanın bir bölümünü paylaştı.
"CHP, FETÖ İLE HELALLEŞMEYE BAŞLAMIŞ"
"CHP, FETÖ aleyhine söylediği sözleri silerek FETÖ ile 'helalleşmeye' başlamış." diyen Ömer Arvas, paylaşımında, "Bu bir helalleşme değil ise CHP yönetiminde FETÖ'cülerin halen aktif olduğunun kanıtıdır. En acı ihtimal de Kılıçdaroğlu'nun dil sürçmesiyle yaptığı FETÖ eleştirisinin kendi talimatıyla silinmesidir." ifadelerini kullandı.
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"RESMİ BİR KANIT OLARAK KAYITLARA GEÇECEK"
CHP yönetiminin bu konuda acilen açıklama yapması ve sorumluları kamuoyu ile paylaşması gerektiğini ifade eden AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas, "Aksi halde bu video CHP'nin FETÖ ile anlaşma yaptığının resmi bir kanıtı olarak kayıtlara geçecektir." dedi.
YENİ BOMBA PATLADI
CHP ve Kılıçdaroğlu'nun aylar geçmesine rağmen konuya ilişkin açıklama yapmaması sonrası Arvas yeni açıklamalarda bulundu.
400 KERE KONUŞTU 1 KERE FETÖ DEMEDİ
Arvas 1 Ocak'tan bu yana Kılıçdaroğlu'nun 400 açıklamasının incelendiğini belirterek, Kılıçdaroğlu'nun 10 aylık süre içerisinde "FETÖ" kelimesini kullanmadığına dikkat çekti.
Arvas yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'nun bu helalleşme ve söylem ile neyi amaçladığını da anlattı.