Kemal Kılıçdaroğlu neyi amaçlıyor! 400 açıklaması incelendi 1 kere bile 'FETÖ' demedi

İşte o açıklamalarİ

"Kemal Kılıçdaroğlu, "yanlışlıkla" FETÖ'yü rahatsız eden bir söz söylemişti ve hemen ardından CHP resmi hesabından ilgili bölüm silinmişti. Bu olayın üzerine 1 Ocak 2022 tarihinden bugüne kadar ki süreçte Kılıçdaroğlu'nun yaptığı yaklaşık 400 açıklamayı inceledik:

Araştırmamız neticesinde sürekli "KHK'lıların hepsini görevlerine iade edeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu, 10 aylık süreçte FETÖ kelimesini kullanmamıştır. Bu tesadüf değil. Hatırlarsanız firari FETÖ'cüler "FETÖ kelimesini kullananlar soykırım suçuna ortaktır" tehditininde bulunmuştu.

FETÖ'nün kaset kumpası ile genel başkanlığa gelen Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ ile eylem ve söylem birliğini bir adım daha öteye taşımaya karar vermiş görünüyor: FETÖ ile helalleşme.

ULUSLARAARASI KARAR VERİCİLERİN İŞARET EDECEĞİ ADAY OLMAK İSTİYOR

Bu helalleşme ihanetinin arkasında yatan tek sebep FETÖ'cülerin oyunu alabilmek değil. Geçtiğimiz aylarda çeşitli CHP'li isimlerin dile getirdiği "Cumhurbaşkanı adayı ulusal ve uluslarası karar vericilerin işaret edeceği bir insanı yapacaklar" itirafı bu adımdan ayrı düşünülemez.

FETÖ'nün Türkiye'ye ihanetleri karşılığında ABD'de bazı çevrelerde elde ettiği ilişkileri bir güç olarak Kılıçdaroğlu'na kabul ettirdiği çok açık. "Erdoğan karşıtlığı"ndan gözleri kararmış isimlerin attıkları adımlar siyasi değil, maalesef milli güvenliği tehdit eden adımlardır.