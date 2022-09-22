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    • Güncel
    • 22.09.2022 16:22
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    • 22.09.2022 16:43
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    Kemal Kılıçdaroğlu neyi amaçlıyor! 400 açıklaması incelendi 1 kere bile 'FETÖ' demedi

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'cü KHK'lılara yönelik vaatleri dilinden düşürmezken sinsi örgüt ile kurduğu sıcak temaslara ilişkin yeni bilgiler de ifşa oluyor. Aylar önce Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ile ilgili söylemlerinin kesilerek CHP'nin sosyal medya hesabına farklı şekilde yüklendiği ortaya çıkmıştı. Kılıçdaroğlu-FETÖ temasına ilişkin yeni bir bomba daha patladı. AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas, 1 Ocak'tan bu yana Kılıçdaroğlu'nun 400 açıklamasının incelendiğini belirterek, Kılıçdaroğlu'nun 10 aylık süre içerisinde "FETÖ" kelimesini kullanmadığına dikkat çekti.

    takvim.com.tr
    400 kere konuştu 1 kere FETÖ demedi

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Fetullahçı Terör Örgütü ille kurduğu sıcak temas ifşa olmaya devam ediyor.

    AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas 9 Ağustos tarihinde Twitter'dan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2 Kasım 2021 tarihinde partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmanın bir bölümünü paylaştı.



    "CHP, FETÖ İLE HELALLEŞMEYE BAŞLAMIŞ"
    "CHP, FETÖ aleyhine söylediği sözleri silerek FETÖ ile 'helalleşmeye' başlamış." diyen Ömer Arvas, paylaşımında, "Bu bir helalleşme değil ise CHP yönetiminde FETÖ'cülerin halen aktif olduğunun kanıtıdır. En acı ihtimal de Kılıçdaroğlu'nun dil sürçmesiyle yaptığı FETÖ eleştirisinin kendi talimatıyla silinmesidir." ifadelerini kullandı.

    Kılıçdaroğlu'nun bomba videosu | İzle

    "RESMİ BİR KANIT OLARAK KAYITLARA GEÇECEK"
    CHP yönetiminin bu konuda acilen açıklama yapması ve sorumluları kamuoyu ile paylaşması gerektiğini ifade eden AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas, "Aksi halde bu video CHP'nin FETÖ ile anlaşma yaptığının resmi bir kanıtı olarak kayıtlara geçecektir." dedi.

    YENİ BOMBA PATLADI
    CHP ve Kılıçdaroğlu'nun aylar geçmesine rağmen konuya ilişkin açıklama yapmaması sonrası Arvas yeni açıklamalarda bulundu.

    400 KERE KONUŞTU 1 KERE FETÖ DEMEDİ
    Arvas 1 Ocak'tan bu yana Kılıçdaroğlu'nun 400 açıklamasının incelendiğini belirterek, Kılıçdaroğlu'nun 10 aylık süre içerisinde "FETÖ" kelimesini kullanmadığına dikkat çekti.

    Arvas yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'nun bu helalleşme ve söylem ile neyi amaçladığını da anlattı.

        İşte o açıklamalarİ

        "Kemal Kılıçdaroğlu, "yanlışlıkla" FETÖ'yü rahatsız eden bir söz söylemişti ve hemen ardından CHP resmi hesabından ilgili bölüm silinmişti. Bu olayın üzerine 1 Ocak 2022 tarihinden bugüne kadar ki süreçte Kılıçdaroğlu'nun yaptığı yaklaşık 400 açıklamayı inceledik:

        Araştırmamız neticesinde sürekli "KHK'lıların hepsini görevlerine iade edeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu, 10 aylık süreçte FETÖ kelimesini kullanmamıştır. Bu tesadüf değil. Hatırlarsanız firari FETÖ'cüler "FETÖ kelimesini kullananlar soykırım suçuna ortaktır" tehditininde bulunmuştu.

        FETÖ'nün kaset kumpası ile genel başkanlığa gelen Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ ile eylem ve söylem birliğini bir adım daha öteye taşımaya karar vermiş görünüyor: FETÖ ile helalleşme.

        ULUSLARAARASI KARAR VERİCİLERİN İŞARET EDECEĞİ ADAY OLMAK İSTİYOR
        Bu helalleşme ihanetinin arkasında yatan tek sebep FETÖ'cülerin oyunu alabilmek değil. Geçtiğimiz aylarda çeşitli CHP'li isimlerin dile getirdiği "Cumhurbaşkanı adayı ulusal ve uluslarası karar vericilerin işaret edeceği bir insanı yapacaklar" itirafı bu adımdan ayrı düşünülemez.

        FETÖ'nün Türkiye'ye ihanetleri karşılığında ABD'de bazı çevrelerde elde ettiği ilişkileri bir güç olarak Kılıçdaroğlu'na kabul ettirdiği çok açık. "Erdoğan karşıtlığı"ndan gözleri kararmış isimlerin attıkları adımlar siyasi değil, maalesef milli güvenliği tehdit eden adımlardır.

        PKK KELİMESİNİ KULLANMAYA BAŞLADI SEBEBİ BELLİ
        Şaşırtıcı olmasa da bonus bilgi: Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz yıla kadar samimiyetsiz de olsa PKK'yı lanetlerken bu yıl PKK kelimesini de kullanmamaya başlamış. Bunu kim ve ne için yaptığını yazmaya gerek yok…

        Bir soru: Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda alakalı alakasız pek çok konuda vaatlerde bulunan Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ile mücadele konusunda bir açıklamasını hatırlayan var mı?

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        400 kere konuştu 1 kere FETÖ demedi
        Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu neyi amaçlıyor! 400 açıklaması incelendi 1 kere bile 'FETÖ' demedi
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