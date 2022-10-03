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    • Güncel
    • 03.10.2022 11:25
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    • 03.10.2022 12:01
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    6'lıya dayatmaya devam! Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını bu kez 'rozet'le ilan etti

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 6'lı masaya ismini dayatmaya devam ediyor. Yaptığı tüm çıkışlara rağmen masada karşılık bulamayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün gerçekleştirilen 6'lı masa toplantısının ardından bugün yine adaylık sinyali verdi. Halk TV'ye çıkan Kılıçdaroğlu, yakasındaki Türk bayrağı rozeti üzerinden adaylık tarifi verdi.

    takvim.com.tr
    6’lıya dayatmaya devam!

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 6'lı masaya ismini dayatmaya devam ediyor.

    Son olarak 'Benimle misiniz' çıkışını yapan ve İYİ Parti ile krizin eşiğine gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün gerçekleştirilen 6'lı masa toplantısının ardından bugün CHP'nin kanalı Halk TV'ye çıktı.

    ADAYLIK DAYATMASINA KALDIĞI YERDEN DEVAM ETTİ
    Kemal Kılıçdaroğlu, masaya yaptığı 'adaylık' dayatmasına devam etti.

    Halk TV sunucusu İsmail Küçükkaya'nın sorduğu 'adaylık' sorusuna yanıt veren Kemal Kılıçdaroğlu, kriterleri masa ile belirlediklerini söyleyerek ahlaklık, dürüstlük gibi birkaç ilke saydı.

    Daha sonra ise İsmail Küçükkaya'nın 'rozet' üzerinden sorduğu soru dikkat çekti.

    ROZET SORUSUNA İMALI YANIT
    Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakasındaki rozeti işaret eden İsmail Küçükkaya, "Cumhurbaşkanı seçilecek kişinin yakasında ne rozeti olacak?" sorusunu yöneltti.

    Yakasında Türk bayrağı rozeti ile yayına çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, "Bayrak olacak. Evet parti rozeti olmayacak" yanıtını verdi.

    Stüdyodaki kısa süreli sessizlik sonrası Kemal Kılıçdaroğlu açıklamalarına devam etti.

        Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması 'adaylık ilanı' ve masaya mesaj olarak yorumlandı.

        KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN ROZET DEĞİŞİMİ
        Daha önce CHP rozetini kullanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylık meselesinin ardından son dönemde bayrak rozetini de kullanmaya başladı.

        MASADAKİ SON RESTLEŞME
        Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde 'aday benim' sinyali verse de bu durum masada karşılık bulmuyor.

        Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcıları her fırsatta masaya 'Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini dayatsa da İYİ Parti, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun önünü açan açıklamalar yaparak Kemal Kılıçdaroğlu'nu istemediklerini dile getiriyor.

        Geçtiğimiz hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, zamanlaması manidar bir şekilde 'Benimle misiniz?' çıkışını yaptı.

        Kılıçdaroğlu, adaylığına engel olan Ekrem İmamoğlu ve özellikle Mansur Yavaş ile Meral Akşener'e yönelik sert ifadeler kullandı.

        BENİMLE MİSİNİZ DEĞİL MİSİNİZ?"
        CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Bazılarının sesi çıkmıyor. Bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini görüyorum. Ama artık karar verin." dedi.

        Ortalığı karıştıracak çıkış!

        Kılıçdaroğlu şunları söyledi;

        "Şunu da artık bilmek zorundayım siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarının sesi çıkmıyor. Bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini görüyorum. Ama artık karar verin. Benimleyseniz, benimle olduğunuzu da artık hissetmek istiyorum. Sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum."

        Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'senden aday olmaz' salvosu

        İMAMOĞLU VE YAVAŞ'TAN 'DESTEK' AÇIKLAMASI GELİRKEN AKŞENER YİNE KARŞI ÇIKTI
        Yaşananlar sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş belli planlar çerçevesinde Kılıçdaroğlu'na destek verirken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yine Kılıçdaroğlu'nu veto etti.

        AKŞENER'DEN CANLI YAYINDA VETO: NOTER DEĞİLİZ
        Geçtiğimiz günlerde Habertürk yayınına katılan ve masanın adaylıkla ilgili noter olma pozisyonu olmadığını söyleyen Akşener, "Bir dayatma da söz konusu olamaz. Kemal Bey'in İzmir'deki sözleri bize değil partisineydi. Kendisi kesin aday değil. Gerekirse biz de masaya aday getiririz" diye konuştu. Akşener, CHP'ye bir borçları olmadıklarını söyleyerek, "Asıl onlar bize borçlu" dedi.

        İYİ Parti lideri, Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'ın adaylığını destekleyeceklerini söyleyip bir kez daha Kılıçdaroğlu'na kapıyı kapattı.

        "HDP'nin masada olması gerektiğini iddia eden bir ekip daha var." diyen Akşener, "Bu arkadaşlar İYİ Parti'nin engel olduğunu düşünüyorsa, diğer 5 parti de kabul ediyorsa, biz kalkarız HDP oturur." ifadelerini kullanarak Milliyetçi tabana yönelik ifadeler kullandı.

        ANLAŞTILAR İDDİASI
        Öte yandan yaşananlar sonrası Meral Akşener'in İYİ Parti Genel Başkanlığı koltuğunu kaybetme korkusuyla Kılıçdaroğlu ile gizli bir ittifak kurduğu da iddia edildi. Akşener'in, geçtiğimiz gün Cumhuriyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamada bazı CHP yandaşı gazetecilerin susturulmasını istemesi de dikkat çekti. Akşener'in bu talebinin ikili arasındaki gizli mutabakatla ilgili olduğu belirtildi.

        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün Cumhuriyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamada "dikkat çeken" mesajlar verdi. Akşener'in masada sorun olmadığını söylemesine rağmen özellikle CHP içerisindeki bir kesimi "uyarması" dikkat çekti. Akşener, masada kimin aday olacağının konuşulmadığını söylediği açıklamasında adeta CHP yandaşı gazetecilerin "susturulması" talimatını verdi. Akşener'in konuşmasında "Medyada öne çıkan ve kendilerini CHP'nin sözcüsü gibi gören bazı isimlerin özensiz bir dil kullandıklarını görüyorum. Hassas bir dönemde, herkesin sözlerine dikkat etmesinde yarar görüyorum. Çünkü, partide bir sorumlulukları olmadığı halde, milletimiz o isimlerin sözlerini, partinin görüşü gibi algılıyor. İncitici bir dilleri var." ifadelerini kullanması Kılıçdaroğlu ile gizlice anlaştığı iddialarını güçlendirdi.
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        Haberler Güncel 6'lıya dayatmaya devam! Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını bu kez 'rozet'le ilan etti
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