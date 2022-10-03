6'lıya dayatmaya devam! Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını bu kez 'rozet'le ilan etti

AKŞENER'DEN CANLI YAYINDA VETO: NOTER DEĞİLİZ

Geçtiğimiz günlerde Habertürk yayınına katılan ve masanın adaylıkla ilgili noter olma pozisyonu olmadığını söyleyen Akşener, "Bir dayatma da söz konusu olamaz. Kemal Bey'in İzmir'deki sözleri bize değil partisineydi. Kendisi kesin aday değil. Gerekirse biz de masaya aday getiririz" diye konuştu. Akşener, CHP'ye bir borçları olmadıklarını söyleyerek, "Asıl onlar bize borçlu" dedi.

İYİ Parti lideri, Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'ın adaylığını destekleyeceklerini söyleyip bir kez daha Kılıçdaroğlu'na kapıyı kapattı.

"HDP'nin masada olması gerektiğini iddia eden bir ekip daha var." diyen Akşener, "Bu arkadaşlar İYİ Parti'nin engel olduğunu düşünüyorsa, diğer 5 parti de kabul ediyorsa, biz kalkarız HDP oturur." ifadelerini kullanarak Milliyetçi tabana yönelik ifadeler kullandı.

ANLAŞTILAR İDDİASI

Öte yandan yaşananlar sonrası Meral Akşener'in İYİ Parti Genel Başkanlığı koltuğunu kaybetme korkusuyla Kılıçdaroğlu ile gizli bir ittifak kurduğu da iddia edildi. Akşener'in, geçtiğimiz gün Cumhuriyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamada bazı CHP yandaşı gazetecilerin susturulmasını istemesi de dikkat çekti. Akşener'in bu talebinin ikili arasındaki gizli mutabakatla ilgili olduğu belirtildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün Cumhuriyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamada "dikkat çeken" mesajlar verdi. Akşener'in masada sorun olmadığını söylemesine rağmen özellikle CHP içerisindeki bir kesimi "uyarması" dikkat çekti. Akşener, masada kimin aday olacağının konuşulmadığını söylediği açıklamasında adeta CHP yandaşı gazetecilerin "susturulması" talimatını verdi. Akşener'in konuşmasında "Medyada öne çıkan ve kendilerini CHP'nin sözcüsü gibi gören bazı isimlerin özensiz bir dil kullandıklarını görüyorum. Hassas bir dönemde, herkesin sözlerine dikkat etmesinde yarar görüyorum. Çünkü, partide bir sorumlulukları olmadığı halde, milletimiz o isimlerin sözlerini, partinin görüşü gibi algılıyor. İncitici bir dilleri var." ifadelerini kullanması Kılıçdaroğlu ile gizlice anlaştığı iddialarını güçlendirdi.