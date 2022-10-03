6'lıya dayatmaya devam! Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını bu kez 'rozet'le ilan etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 6'lı masaya ismini dayatmaya devam ediyor.
Son olarak 'Benimle misiniz' çıkışını yapan ve İYİ Parti ile krizin eşiğine gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün gerçekleştirilen 6'lı masa toplantısının ardından bugün CHP'nin kanalı Halk TV'ye çıktı.
ADAYLIK DAYATMASINA KALDIĞI YERDEN DEVAM ETTİ
Kemal Kılıçdaroğlu, masaya yaptığı 'adaylık' dayatmasına devam etti.
Halk TV sunucusu İsmail Küçükkaya'nın sorduğu 'adaylık' sorusuna yanıt veren Kemal Kılıçdaroğlu, kriterleri masa ile belirlediklerini söyleyerek ahlaklık, dürüstlük gibi birkaç ilke saydı.
Daha sonra ise İsmail Küçükkaya'nın 'rozet' üzerinden sorduğu soru dikkat çekti.
ROZET SORUSUNA İMALI YANIT
Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakasındaki rozeti işaret eden İsmail Küçükkaya, "Cumhurbaşkanı seçilecek kişinin yakasında ne rozeti olacak?" sorusunu yöneltti.
Yakasında Türk bayrağı rozeti ile yayına çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, "Bayrak olacak. Evet parti rozeti olmayacak" yanıtını verdi.
Stüdyodaki kısa süreli sessizlik sonrası Kemal Kılıçdaroğlu açıklamalarına devam etti.