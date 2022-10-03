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    • Güncel
    • 03.10.2022 12:16
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    • 03.10.2022 12:36
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    Son dakika: Suriye'de PKK'ya darbe! 1 üst düzey 7 terörist öldürüldü

    Son dakika haberi... Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde üst düzey yönetici olduğu tespit edildi.

    Suriye’de 1 üst düzey 7 terörist öldürüldü

    Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekat bölgesine saldırı hazırlığındaki PKK/YPG'li 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyindeki teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde üst düzey yönetici olduğu tespit edildi." ifadeleri kullanıldı.

    MİT'TEN SURİYE'DE KRİTİK OPERASYON
    Milli İstihbarat Teşkilatı, Türkiye'de ve Suriye'de görev yapan TSK birliklerine yönelik eylem hazırlığında olan DEAŞ'ın bir hücresini deşifre etti. Suriye'de hücreye düzenlenen operasyonda 1'i ölü 19 DEAŞ üyesi yakalandı. 350 kilo TNT, 20 patlamaya hazır EYT, intihar yeleği, çok sayıda patlayıcı, silah ve muhimmatın ele geçirildiği operasyonda, hücredeki DEAŞ'lılardan itiraf geldi.

    İTİRAF GELDİ
    Örgüt üyeleri, Suriye'deki TSK Üs Bölgeleri'ne ve Türk Kurumları'na yönelik yoğun olarak keşif faaliyeti yürüttüklerini söyledi.

    MİT'ten DEAŞ operasyonu!

    DEAŞ'ın Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli başta olmak üzere Türk Kurumları'na yönelik sansasyonel eylemler gerçekleştirmek üzere özel bir hücre oluşturduğu bilgisine ulaşan Milli İstihbarat Teşkilatı, uzun soluklu çalışmanın ardından örgütün çok özel hücresini deşifre etti.

        SURİYE'DE EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR
        MİT'in yaptığı istihbarı ve operasyonel çalışmalar sonrasında Özgür Suriye Ordusu (ÖSO)'na bağlı yerel güvenlik güçlerince Fırat Kalkanı Harekâtı ve Barış Pınarı Harekâtı alanlarında operasyonlar düzenlendi. Sabah'ta yer alan habere göre, bu operasyonlar neticesinde 1'i ölü 19 DEAŞ mensubu yakalandı.


        SURİYE'DEKİ ÜS BÖLGELERİNE VE TÜRK KURUMLARINA EYLEM HAZIRLIĞI
        Yakalanan hücre üyeleri ise hain planı itiraf etti, DEAŞ'lı hücre üyeleri; Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'deki Üs Bölgeleri'ne ve Türk Kurumları'na yönelik yoğun olarak keşif faaliyeti yürüttüklerini, eylem hazırlığında olduklarını söyledi.

        4 EYLEM GİRİŞİMİ YAPMIŞLAR
        Hücrede yakalanan zanlılar, TSK'ya ait araçların Suriye'deki günlük rutinlerini tespit etmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini ve Ağustos ve Eylül ayları arasında TSK araçlarına yönelik 4 eylem girişiminde bulunduklarını da itiraf etti.

            ADETA CEPHANELİK ÇIKTI
            Operasyon kapsamında çökertilen hücreden 350 kilo TNT, 20 patlamaya hazır EYP, 14 boş EYP düzeneği, 3 intihar kemeri, 2 intihar yeleği, 600 fünye, 7 adet AK-47, 3 adet LAW silahı, 750 metre uzunluğunda infilaklı fitil, 1 RPG atar, 12 RPG-7 mühimmatı, 5 107 mm.lik havan mühimmatı, 2 adet taaruz tipi el bombası, 4 AK-47 şarjörü, 4 çelik bilye, 84 adet 9 volt akü, keskin nişancı tüfeği olarak kullanılmak üzere modifiye edilmiş 1 M-16, 3 adet keskin nişancı dürbünü, 2 adet 7.65 milimetre çapında tabanca, 1 adet 9 milimetre çapında otomatik tüfek ele geçirildi

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            Haberler Güncel Son dakika: Suriye'de PKK'ya darbe! 1 üst düzey 7 terörist öldürüldü
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