Son dakika: Suriye'de PKK'ya darbe! 1 üst düzey 7 terörist öldürüldü

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekat bölgesine saldırı hazırlığındaki PKK/YPG'li 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyindeki teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde üst düzey yönetici olduğu tespit edildi." ifadeleri kullanıldı.

MİT'TEN SURİYE'DE KRİTİK OPERASYON

Milli İstihbarat Teşkilatı, Türkiye'de ve Suriye'de görev yapan TSK birliklerine yönelik eylem hazırlığında olan DEAŞ'ın bir hücresini deşifre etti. Suriye'de hücreye düzenlenen operasyonda 1'i ölü 19 DEAŞ üyesi yakalandı. 350 kilo TNT, 20 patlamaya hazır EYT, intihar yeleği, çok sayıda patlayıcı, silah ve muhimmatın ele geçirildiği operasyonda, hücredeki DEAŞ'lılardan itiraf geldi.