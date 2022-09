FETÖ'nün 'Fuat Avni'si firari Said Sefa casus ve sapık olduğunu pişkince itiraf etti! Türkiye aleyhine ajanlık FETÖ'cü eşleriyle sanal seks

PİŞKİNLİKLE CASUSLUK FAALİYETLERİNİ ANLATTI

Takvim.com.tr tarafından duyurulan sızan konuşmalarda Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri adına para karşılığı ajanlık faaliyetleri yürüttüğünü açıkça söyleyen firari FETÖ'cü, ajanlık faaliyetlerinin iki ülke ile sınırlı olmadığını söyledi. Yayınladığı videoda ABD'den Almanya'ya, İngiltere'den Kanada'ya birçok ülke için Türkiye aleyhine casusluk faaliyeti yürüttüğünü pişkinlikle ifade eden Said Sefa, Kanada İstihbarat Örgütüyle de defalarca görüştüğünü açıkladı. Sefa büyük bir pişkinlikle yaptıklarını itiraf ettiği konuşmasında, "Evet sadece Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Körfez ülkeleri değil. Amerika'dan Kanada'sına İngiltere'sine kadar Almanya'sına kadar neredeyse her yerin dışişleri bakanlığı da sadece değil, istihbarat birimleri de değil; her ne kadar uluslararası politika belirleyen kurumları varsa; neredeyse bunların tamamı bir süre sonra gerek e-maille gerek kendi milletlerinden farklı gazeteciler vasıtasıyla, gerek milletvekilleri ve senatörler vasıtasıyla bana ulaşıp Türkiye'de neler olduğunu öğrenmeye çalıştılar. Kanada istihbaratından 2 defa geldiler." ifadelerini kullandı.

FETÖ'CÜLERİN EŞLERİYLE PORNOGRAFİK MESAJLAŞMA

İfşa olan mesajlaşmalarında içeride bulunan FETÖ'cülerin eşleriyle olan cinsel içerikli konuşmaları ve pornografik görüntüleri de sızan Said Sefa, bu konuşmaların da kendisine ait olduğunu söyledi. Yaptığı sapıklığa "O dönem eşimden ayrıydım ve kısa süreli ilişkiler yaşadım" diyerek kılıf buldu.

NE OLMUŞTU?

Fetullahçı Terör Örgütü'nün sosyal medyadaki en önemli ayaklarından olan ve 15 Temmuz'daki darbe girişimi öncesi örgüt tabanını yönlendirmek ve spekülatif, yalan dolu paylaşımlarla gündemi değiştirmek için kurulan "Fuat Avni" hesabını kullanan firari FETÖ'cü Said Sefa'nın telefonu ve sosyal medya hesapları hacklendi.



