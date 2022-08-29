FETÖ'de taciz tecavüz çarkı! Örgüt üyeleri birbirine düştü ifşa skandalı patladı: Elebaşından icazet ve Al-i Heyet'in sapıklığı

İFŞA 8 SAAT SÜRDÜ

Benzer bir durumu, FETÖ üyesi bir kadın sosyal medyada "İksir" başlıklı bir yazıda paylaştı.

Ailesiyle ABD'ye kaçan ve FETÖ elebaşının en yakınındaki Al-i Heyet içinde olan babası ve annesi ile yaşayan üç çocuklu evli bir kadının, bir başka FETÖ üyesi erkekle girdiği ilişkiyi anlattığı yazı, sosyal medyada sadece 8 saat kaldı. Sonrasında yazı kaldırıldı, hesap da kapatıldı.

Tamamı gerçek diyalogların geçtiği yazıda, FETÖ üyesi erkeğin bir yakını konuyu kadının ailesiyle görüşmeye gider. Ancak "Büyük abi" denilen FETÖ'nün en üst yöneticilerinden olan babadan, "Kızım medeni olarak evli ama dinen boşanmış durumda, büyüğümüz fetva verdi" cevabını alır. Vakit namazlarını bile FETÖ elebaşının yaşadığı Pensilvanya'daki çiftlikte kılan bu örgüt üst düzey yöneticisi, ayrıca örgüt abilerinin yoğun çalıştığını, bu tarz ayrıcalıklarının olması gerektiğini söyler.

Bu olay doğru mu diye araştırdığımda, örgüt içinde konuşulan konulardan birisi olduğu ortaya çıktı. Hatta, yazıda evli, üç çocuklu FETÖ üyesi kadının U.K., babasının da FETÖ Al-i Heyet üyesi B.K. olduğu iddia edildi. FETÖ elebaşı Gülen'in en yakınında olan yönetici kadrosunun da aynı ahlaksızlık çukurunda olduğu dilden dile dolaşıyor.