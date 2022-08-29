FETÖ'de taciz tecavüz çarkı! Örgüt üyeleri birbirine düştü ifşa skandalı patladı: Elebaşından icazet ve Al-i Heyet'in sapıklığı

FETÖ içerisindeki taciz ve tecavüz skandalları büyüyor. Terörist elebaşı Fetullah Gülen'in özel doktoru Haldun Çetinkaya'nın 7 örgüt üyesi kadına tecavüz, 30 kadına ise tacizde bulunduğunun ortaya çıkmasıyla başlayan patlak, sosyal medyadaki ifşalarla sürdü. Hürriyet Gazetesi yazarlarından Nedim Şener, isim isim örgüt içerisindeki taciz ve tecavüz olaylarını yazdı.
*Terörist elebaşının doktoru Haldun Çetinkaya
Örgütün en üst yönetim kadrosu olan "Başyüceler" denilen Al-i Heyet üyesi İsmail Büyükçelebi'nin olayın patlak vermesiyle geri çektiği referansıyla FETÖ elebaşının doktorluğunu yapan Çetinkaya'nın taciz ve tecavüz olaylarının üzeri örgüt içinde örtüldü. Son olarak FETÖ'nün mahrem imamlarından Süleyman Sargın'ın, N.K. isimli örgüt üyesi kadını tehditle cinsel ilişkiye zorladığını yazmıştım. Süleyman Sargın, N.K.'nin itirazını kırmak için, örgüt içinde "abi/imamların" böyle hakları olduğunu ve FETÖ elebaşı Gülen'in de icazet verdiğini söylemişti.