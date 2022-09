FETÖ'nün 'Fuat Avni'si firari Said Sefa casus ve sapık olduğunu pişkince itiraf etti! Türkiye aleyhine ajanlık FETÖ'cü eşleriyle sanal seks

Fetullahçı Terör Örgütü'nün en önemli propaganda ayaklarından olan ve Twitter üzerinden servis edilen yalanlarla 15 Temmuz'daki darbe girişimi öncesi örgüt tabanını yönlendiren, spekülatif iddialarla gündemi değiştiren "fuatavni" isimli hesabın kurucusu firari FETÖ'cü Said Sefa ifşa olan sosyal medya yazışmalarının ardından yeni bir video çekerek ajanlık yaptığını doğruladı.

PİŞKİNLİKLE CASUSLUK FAALİYETLERİNİ ANLATTI

Takvim.com.tr tarafından duyurulan sızan konuşmalarda Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri adına para karşılığı ajanlık faaliyetleri yürüttüğünü açıkça söyleyen firari FETÖ'cü, ajanlık faaliyetlerinin iki ülke ile sınırlı olmadığını söyledi. Yayınladığı videoda ABD'den Almanya'ya, İngiltere'den Kanada'ya birçok ülke için Türkiye aleyhine casusluk faaliyeti yürüttüğünü pişkinlikle ifade eden Said Sefa, Kanada İstihbarat Örgütüyle de defalarca görüştüğünü açıkladı. Sefa büyük bir pişkinlikle yaptıklarını itiraf ettiği konuşmasında, "Evet sadece Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Körfez ülkeleri değil. Amerika'dan Kanada'sına İngiltere'sine kadar Almanya'sına kadar neredeyse her yerin dışişleri bakanlığı da sadece değil, istihbarat birimleri de değil; her ne kadar uluslararası politika belirleyen kurumları varsa; neredeyse bunların tamamı bir süre sonra gerek e-maille gerek kendi milletlerinden farklı gazeteciler vasıtasıyla, gerek milletvekilleri ve senatörler vasıtasıyla bana ulaşıp Türkiye'de neler olduğunu öğrenmeye çalıştılar. Kanada istihbaratından 2 defa geldiler." ifadelerini kullandı.

FETÖ'CÜLERİN EŞLERİYLE PORNOGRAFİK MESAJLAŞMA

İfşa olan mesajlaşmalarında içeride bulunan FETÖ'cülerin eşleriyle olan cinsel içerikli konuşmaları ve pornografik görüntüleri de sızan Said Sefa, bu konuşmaların da kendisine ait olduğunu söyledi. Yaptığı sapıklığa "O dönem eşimden ayrıydım ve kısa süreli ilişkiler yaşadım" diyerek kılıf buldu.

NE OLMUŞTU?

Fetullahçı Terör Örgütü'nün sosyal medyadaki en önemli ayaklarından olan ve 15 Temmuz'daki darbe girişimi öncesi örgüt tabanını yönlendirmek ve spekülatif, yalan dolu paylaşımlarla gündemi değiştirmek için kurulan "Fuat Avni" hesabını kullanan firari FETÖ'cü Said Sefa'nın telefonu ve sosyal medya hesapları hacklendi.



MISIR VE BAE ADINA CASUSLUK

Hacker grubunun yayınladığı mesajlarda firari FETÖ'cünün Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için çalışarak casusluk yaptığını itiraf ettiği görüldü. Mısır ve BAE'nin dışişleri için rapor hazırladığını açıkça itiraf eden Said Sefa, hazırladığı bir haftalık rapordan kazandığı paranın iki aylık giderini karşıladığını söyledi.

İÇERDEKİ FETÖ'CÜLERİN EŞLERİYLE SANAL SEKS

Firari alçağın ortaya çıkan yazışmalarında Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri adına ajanlık faaliyetlerinin yanı sıra iğrenç konuşmaları da ortaya çıktı. FETÖ'den cezaevinde bulunan kişilerin eşlerine sosyal medya hesapları üzerinden yazan Said Sefa'nın bu kişilerle cinsel içerikli mesajlaşmaları olduğu görüldü. Mesajlaşmaların yanı sıra FETÖ'cülerin eşlerine çok sayıda cinsel içerikli fotoğraf ve video gönderdiği de görülen firari FETÖ'cü, bu kişilerle yüz yüze de görüşmek istediğini söyledi.

FETÖ'DE TACİZ TECAVÜZ ÇARKI

1) Abdullah AYMAZ

Kurulduğu günden beri FETÖ'nün içinde yer alan ve "üç büyük abisinden birisi" olan, Abdullah Aymaz'ın Amerika'ya eğitim amacı ile gelen Türkmen bir öğrenci ile birliktelik yaşamaya başladığı, kadını Almanya'ya yerleştirdiği ortaya çıktı.

2) Sadettin BAŞER

Uzun süre Al-i Heyet denilen en üst yönetim organında görev alan Sadettin Başer'in, kendisinden yaşça çok küçük Kazak bir kızla gayrimeşru ilişkisi ortaya çıktı.

3) Harun TOKAK

Örgütün uzun süre İsrail imamlığını yapan, yıllarca Al-i Heyet'te bulunan ve halen Danimarka'da yaşayan Harun Tokak'ın, örgütün Ankara Bölge Bayan yapılanmasında yer alan kadınlardan biri ile evlilik dışı ilişki yaşadığı ortaya çıkmış, tepkiler üzerine "imam nikâhı kıydığını" belirterek kendisini savunmuştu.

4) Ahmet KURUCAN

Örgüt içerisinde büyük mollalardan olan ve örgüt liderinin yeğeni ile evli olan Ahmet Kurucan'ın boşanmak istediği ancak örgüt elebaşı Gülen'in itiraz ettiği biliniyor. Amerika'ya master-doktora eğitimi için gelen ve zor durumda olan genç bir kızla temas kuran Kurucan'ın, maddi yardım ve oturum izni alma vaatleri ile kızı kandırarak beraber olduğu ortaya çıktı.

5) Savaş YÜKSEL

Ankara Büyük Bölge İmamlığı yapan Savaş Yüksel, kadın yapılanmasında yer alan bir kadın ile evlilik dışı ilişki yaşamaya başladı. Kadının tayinini İstanbul'a çıkartan Yüksel, İstanbul'da lüks bir ev tuttu. Hafta sonlarını İstanbul'da kadının yanında geçirdiği biliniyor.

6) Hüseyin Gürsel DURMAZ

FETÖ'nün Türkiye'deki tüm okullarının bağlı olduğu ÖZ-ÖĞRET-DER adlı derneğin başkanlığını yapan Durmaz, eşi darbeden sonra hapse girecek örgüt mensubu öğretmen bir bayanla ilişki yaşadı. Demetevler bölgesinde ev kiraladı. 2016 yılında Amerika'ya kaçtı. Eşinin cezaevine girmesinden sonra kadını Amerika'ya getirmeye çalıştığı biliniyor.

7) Sezai CİNOKUR

Örgütün Karadeniz Bölge imamlığını yapan Cinokur'un FETÖ'nün bayan bölge yapılanmasında görevli ve kendisinden yaşça çok küçük bir kadınla ilişki yaşadığı ortaya çıktı.

8) Necdet İÇEL

Örgüt liderinin eski talebelerinden ve mollalarından olan İçel, Avrupa'ya kaçan ve eşi cezaevinde olan örgüt mensubu bir bayan ile gayrimeşru ilişki yaşamaya başladı.

9) Feyzi ŞİRİN

Örgüt içerisinde Polonya imamlığı yapan, halen Kanada'da bulunan Şirin'in eğitim amacı ile gelen ve zor durumda olan bir öğrenci ile maddi yardımlar, iş ve oturum vaadiyle gayrimeşru ilişkiye girdiği biliniyor.

10) Abdullah YÜCA

Afrika ülkelerinden Benin'in ülke imamlığını yapan Yüca, uzaktan akrabası olan genç bir kızla birliktelik yaşıyor.

11) Orhan İNANDI

Uzun yıllar örgütün Kırgızistan imamlığını yapan, bu süreçte Rus istihbaratına angaje edilen ve MİT operasyonu ile Türkiye'ye getirilen Orhan İnandı'nın Kırgız bir kadınla birlikte yaşadığı biliniyor.