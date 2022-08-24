FETÖ'de tecavüz skandalı! "Gülen'den icazet aldım" diyerek...

15 Temmuz'un faili hain terör örgütü FETÖ'de mide bulandıran yeni bir skandal ortaya çıktı. Örgüt üyesi kadınlara tecavüz… Gülen'in öğrencilerinden olan örgütün Zaman gazetesinde de yazarlık yapan Süleyman Sargın'ın kendisinden 23 yaş küçük örgüt üyesi kadınla ilişki yaşaması buna son örnek. EGM imamı olarak biline Sargın'ın söz konusu skandalı örgüt içerisinde yayıldığı halde örgüt yönetimi konuya suskun kalıyor.

İşte Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener'in konuyla ilgili yazısı:

FETÖ elebaşı Gülen'in sağlık sorunları ağırlaşırken, bir yandan iç hesaplaşma ve güç savaşları yaşanan örgütte bir yandan da çürüme aldı başını gidiyor.

Örgüt içinde birbirini dolandırmak sıradan hale geldi. FETÖ elebaşının ölümü sonrası örgütün parasını kontrol etmek için grupların savaşı devam ediyor.