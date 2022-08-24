FETÖ'de tecavüz skandalı! "Gülen'den icazet aldım" diyerek...

15 Temmuz'un faili hain terör örgütü FETÖ'de mide bulandıran yeni bir skandal ortaya çıktı. Örgüt üyesi kadınlara tecavüz… Gülen'in öğrencilerinden olan örgütün Zaman gazetesinde de yazarlık yapan Süleyman Sargın'ın kendisinden 23 yaş küçük örgüt üyesi kadınla ilişki yaşaması buna son örnek. EGM imamı olarak biline Sargın'ın söz konusu skandalı örgüt içerisinde yayıldığı halde örgüt yönetimi konuya suskun kalıyor.
İşte Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener'in konuyla ilgili yazısı:
FETÖ elebaşı Gülen'in sağlık sorunları ağırlaşırken, bir yandan iç hesaplaşma ve güç savaşları yaşanan örgütte bir yandan da çürüme aldı başını gidiyor.
Örgüt içinde birbirini dolandırmak sıradan hale geldi. FETÖ elebaşının ölümü sonrası örgütün parasını kontrol etmek için grupların savaşı devam ediyor.
Öyle ki FETÖ elebaşının "Yapılan yanlışlıklardan dolayı ıstıraplar içinde kıvranıyorum" diye pişmanlığını dile getirdiği, sağlık sorunlarından dolayı zorla konuştuğu ve örgüt tabanında çözülmeye katkı sağlayan haberi olmadan çekildiği anlaşılan bir videosu bile sızdırıldı.
TACİZ VE TECAVÜZLERİN ÜSTÜ ÖRTÜLÜYOR
Amerika'da örgüt üyesi kadınlara tecavüz eden, eşleri yurtdışına kaçan Türkiye'de kalan örgüt mensubu kadınların yaşadıkları taciz skandalları birbirini kovalıyor. Örgüt yönetiminin suskun kaldığı, ancak mağdurların çok az ses çıkarabildiği, örgüt tabanının görmezden geldiği bu olaylara bir yenisi eklendi.
Örgüt içinde şimdilerde FETÖ elebaşı Gülen'in öğrencilerinden olan örgütün Zaman gazetesinde de yazarlık yapan Süleyman Sargın'ın yaşadığı evlilik dışı ilişki konuşuluyor.
15 TEMMUZ'DAN SONRA KAÇTI
Sadece ilişkinin biçimi değil, Süleyman Sargın'ın ilişki kurduğu örgüt üyesi kadına yönelik tehdit ve şantajları olayı farklı bir boyuta götürüyor.
Önce Süleyman Sargın'ı tanıyalım.
Örgüt içinde molla olarak tanımlanan şahıslar arasında olan Sargın, geçmiş dönemde jandarma mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürütmüş ardından da Emniyet mahrem yapılanmasına geçerek bir süre FETÖ içinde "EGM İmamı" olarak çalışmıştı.
Zaman gazetesinde köşe yazarlığı yaparken, örgüt mensupları arasında kalemi kuvvetli ve saygı duyulan bir isim olarak biliniyordu.
Elbette, o da 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından illegal yollardan Türkiye'den kaçan isimlerden birisiydi.
Temmuz 2022 itibarıyla İsveç'te bulunan Sargın, buradan Türkiye'deki örgüt mensuplarını yönlendirmeye devam ediyor.
TAZİYE İLANLARINI YAZIYOR
Süleyman Sargın, Fetullah Gülen'e o derece yakındır ki ölen Yusuf Bekmezci gibi örgüt mensupları için taziye mesajlarını bile FETÖ elebaşı Gülen'in ağzından yazmaktadır.
48 yaşında, evli ve 4 çocuk babası olan Sargın, ailesiyle birlikte 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrası kaçtığı İsveç'in başkenti Stockholm'de yaşıyor.