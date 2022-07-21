Yargıtay FETÖ'nün Fuat Avni hesabına bilgi aktaran Mustafa Koçyiğit'in müebbet cezasını onadı!





BİLGİLERİ FUAT AVNİ'YE AKTARMIŞLAR

Sanıkların eylemlerine ilişkin bilgilere de yer verilen daire kararında, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığında bulunan tüm Türkiye'ye ait istihbarat verilerinin sisteme log kaydı düşmeden alınması için "Akif" kod adlı Mustafa Koçyiğit'in diğer sanıklara talimat verdiğine, bu talimatı Akif Güngör ve Haşim Türker'in sanık Bülent Günay'a ilettiğine, sanık Bülent Günay'ın da aldığı örgütsel talimat çerçevesinde İstihbarat Daire Başkanlığı sistem odasına izi sürülemeyen bir sistem kurduğuna yer verildi.

Bu yolla elde edilen bilgilerin, örgütsel faaliyet kapsamında FETÖ'nün amaçları doğrultusunda kullanıldığı, "Fuat Avni" adlı Twitter kullanıcısına aktarıldığı kaydedilen kararda, "Bu şekilde İstihbarat Daire Başkanlığındaki istihbari verilerin 2 yıl boyunca sanıklar Haşim Türker ve Mustafa Koçyiğit'in belirttiği usullerle sanık Mustafa Koçyiğit'e iletildiği, Mustafa Koçyiğit'in de bu bilgileri örgütsel organizasyon/paralel devlet yapılanması niteliğinde olan FETÖ içerisinde kendisinin üstünde bulunan kişilere örgütsel faaliyet kapsamında ilettiği, bu istihbari bilgilerin bir kısmının ağırlıklı olarak yurt dışında faaliyet gösteren örgüt mensupları tarafından Fuat Avni isimli Twitter adresinden Türkiye'yi iç karışıklığa sürüklemek ve uluslararası ilişkilerde zor durumda bırakmak amacıyla paylaşıldığı hususları tespit edilmiştir" denildi.