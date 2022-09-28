Fuat Avni hesabının kurucusu Said Sefa'nın gizli yazışmaları ortaya çıktı! Mısır ve BAE adına casusluk, FETÖ'cülerin eşleriyle sanal seks

Fetullahçı Terör Örgütü'nün sosyal medyadaki en önemli ayaklarından olan ve 15 Temmuz'daki darbe girişimi öncesi örgüt tabanını yönlendirmek ve spekülatif, yalan dolu paylaşımlarla gündemi değiştirmek için kurulan "Fuat Avni" hesabını kullanan firari FETÖ'cü Said Sefa'nın telefonu ve sosyal medya hesapları hacklendi. Firari FETÖ'cünün telefonuna sızan hackerler bütün yazışmaları ortaya döktü.
MISIR VE BAE ADINA CASUSLUK
Hacker grubunun yayınladığı mesajlarda firari FETÖ'cünün Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için çalışarak casusluk yaptığını itiraf ettiği görüldü. Mısır ve BAE'nin dışişleri için rapor hazırladığını açıkça itiraf eden Said Sefa, hazırladığı bir haftalık rapordan kazandığı paranın iki aylık giderini karşıladığını söyledi.
İÇERDEKİ FETÖ'CÜLERİN EŞLERİYLE SANAL SEKS
Firari alçağın ortaya çıkan yazışmalarında Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri adına ajanlık faaliyetlerinin yanı sıra iğrenç konuşmaları da ortaya çıktı. FETÖ'den cezaevinde bulunan kişilerin eşlerine sosyal medya hesapları üzerinden yazan Said Sefa'nın bu kişilerle cinsel içerikli mesajlaşmaları olduğu görüldü. Mesajlaşmaların yanı sıra FETÖ'cülerin eşlerine çok sayıda cinsel içerikli fotoğraf ve video gönderdiği de görülen firari FETÖ'cü, bu kişilerle yüz yüze de görüşmek istediğini söyledi.
FETÖ'DE TACİZ TECAVÜZ ÇARKI