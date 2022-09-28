Fuat Avni hesabının kurucusu Said Sefa'nın gizli yazışmaları ortaya çıktı! Mısır ve BAE adına casusluk, FETÖ'cülerin eşleriyle sanal seks

4) Ahmet KURUCAN

Örgüt içerisinde büyük mollalardan olan ve örgüt liderinin yeğeni ile evli olan Ahmet Kurucan'ın boşanmak istediği ancak örgüt elebaşı Gülen'in itiraz ettiği biliniyor. Amerika'ya master-doktora eğitimi için gelen ve zor durumda olan genç bir kızla temas kuran Kurucan'ın, maddi yardım ve oturum izni alma vaatleri ile kızı kandırarak beraber olduğu ortaya çıktı.

5) Savaş YÜKSEL

Ankara Büyük Bölge İmamlığı yapan Savaş Yüksel, kadın yapılanmasında yer alan bir kadın ile evlilik dışı ilişki yaşamaya başladı. Kadının tayinini İstanbul'a çıkartan Yüksel, İstanbul'da lüks bir ev tuttu. Hafta sonlarını İstanbul'da kadının yanında geçirdiği biliniyor.

6) Hüseyin Gürsel DURMAZ

FETÖ'nün Türkiye'deki tüm okullarının bağlı olduğu ÖZ-ÖĞRET-DER adlı derneğin başkanlığını yapan Durmaz, eşi darbeden sonra hapse girecek örgüt mensubu öğretmen bir bayanla ilişki yaşadı. Demetevler bölgesinde ev kiraladı. 2016 yılında Amerika'ya kaçtı. Eşinin cezaevine girmesinden sonra kadını Amerika'ya getirmeye çalıştığı biliniyor.