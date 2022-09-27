Mersin'deki saldırının ardından Demirtaş'a destek! Özel'den CHP'nin tutuklu gazeteciler raporuna savunma: Nereden bilelim terörist olduğunu

Mersin'in Mezitli ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen alçak saldırıda bir polis memuru şehit oldu. Saldırı sonrası CHP'li Veli Ağbaba'nın 2013'teki Tutuklu Gazeteciler Raporuna ilişkin açıklaması tekrar gündem oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yer aldığı basın toplantısıyla duyurulan raporda, polisimiz şehit eden teröristin de yer aldığı ortaya çıktı.
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Muğla Milletvekili Nurettin Demir, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Manisa Milletvekili Özgür Özel imzasıyla hazırlanan 'Dünyanın En Büyük Cezaevi: Türkiye' isimli raporda terörist Dilşah Ercan da gazeteci olarak yer aldı.
ELİ SİLAHLI TERÖRİST BULAMADIK
Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın 2013'teki Tutuklu Gazeteciler Raporuna ilişkin açıklaması gündem oldu. Tutuklu gazeteciler arasında Mersin'deki saldırıda canlı bomba olan PKK'lı terörist Dilşah Ercan da bulunuyordu. Ağbaba, o dönem cezaevindeki sözde gazetecileri, "Değerli arkadaşlar rapor sonunda ulaştığımız sonuç şudur; "Görüştüğümüz gazeteciler arasında ne hırsız, ne tecavüzcü ne çete mensubu ne de eli silahlı terörist göremedik bulamadık. Cezaevinde tutulan gazetecilik mesleğinin ta kendisidir." sözleriyle savundu.
HADSİZLİĞİN HESABI YOK
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bugün Meclis'te yaptığı basın toplantısında söz konsu iddialara sert bir dille cevap verdi. Özel, "Terbiyesizliğin, hadsizliğin hesabı yok" dedi.