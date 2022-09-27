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    • 27.09.2022 15:52
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    • 27.09.2022 16:36
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    Mersin'deki saldırının ardından Demirtaş'a destek! Özel'den CHP'nin tutuklu gazeteciler raporuna savunma: Nereden bilelim terörist olduğunu

    Mersin'in Mezitli ilçesinde polisevine yönelik saldırıda 1 polisimiz şehit oldu, 1 polisimiz yaralandı. Alçak saldırının üzüntüsünü atlatamadan, teröristin CHP'nin tutuklu gazeteciler listesinde yer aldığı ortaya çıktı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz yıllarda söylediği, içinde teröristinde yer aldığı isimler için kullandığı, "20'ye yakın gazeteciyi neden tutukluyorsunuz" sözleri büyük tepkiye neden oldu. Tepkilerin ardından kameraların önüne çıkan CHP'li Özgür Özel raporun 2012 yılında hazırlandığını belirterek, "Bu raporda toplam 188 gazetecinin ismi var. Bunun içinden Meclis'te 3 milletvekili var. Yıllar sonra bir sayfasından CHP'ye hesap sormaya çalışan, iftira atan hadsizler var" dedi. Şehidimiz kanı kurumadan skandal ifadelerle Selahattin Demirtaş'ı savunan Özel Kılıçdaroğlu'nun şeref madalyası sözlerini destekleyerek, "Yattığı her gün Demirtaş'ın nişanesidir." dedi.

    Mersin’deki saldırının ardından Demirtaş’a destek

    Mersin'in Mezitli ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen alçak saldırıda bir polis memuru şehit oldu. Saldırı sonrası CHP'li Veli Ağbaba'nın 2013'teki Tutuklu Gazeteciler Raporuna ilişkin açıklaması tekrar gündem oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yer aldığı basın toplantısıyla duyurulan raporda, polisimiz şehit eden teröristin de yer aldığı ortaya çıktı.

    CHP'li Özel skandal raporu savunmaya kalktı | Video

    ÜÇ CHP'Lİ VEKİLİN DE İMZASI VAR
    Muğla Milletvekili Nurettin Demir, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Manisa Milletvekili Özgür Özel imzasıyla hazırlanan 'Dünyanın En Büyük Cezaevi: Türkiye' isimli raporda terörist Dilşah Ercan da gazeteci olarak yer aldı.

    ELİ SİLAHLI TERÖRİST BULAMADIK
    Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın 2013'teki Tutuklu Gazeteciler Raporuna ilişkin açıklaması gündem oldu. Tutuklu gazeteciler arasında Mersin'deki saldırıda canlı bomba olan PKK'lı terörist Dilşah Ercan da bulunuyordu. Ağbaba, o dönem cezaevindeki sözde gazetecileri, "Değerli arkadaşlar rapor sonunda ulaştığımız sonuç şudur; "Görüştüğümüz gazeteciler arasında ne hırsız, ne tecavüzcü ne çete mensubu ne de eli silahlı terörist göremedik bulamadık. Cezaevinde tutulan gazetecilik mesleğinin ta kendisidir." sözleriyle savundu.

    HADSİZLİĞİN HESABI YOK
    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bugün Meclis'te yaptığı basın toplantısında söz konsu iddialara sert bir dille cevap verdi. Özel, "Terbiyesizliğin, hadsizliğin hesabı yok" dedi.

        Özel, şu ifadeleri kullandı:
        Mersin'deki terör saldırısı soruşturuldukça sosyal medyada son derece çirkin bir saldırı altında Cumhuriyet Halk Partisi. İğrenç bir algı operasyonuna niyetleniyorlar. Öyle ki CHP'nin 2012'de yaptığı 2013'te de kamuoyuyla paylaştığı o dönem tüm siyasi partilere yolladığımız ve halen daha referans bir kaynak olarak gösterilen Tutuklu Gazeteciler Raporu'nun bir sayfasından CHP'ye hesap sormaya çalışan, iftira atan hadsizler var.

        YATTIĞI HER GÜN DEMİRTAŞ'IN NİŞANESİDİR
        Şehidimizin acısını dinmeden CHP Grup Başkanvekili Özel de skandal bir açıklamaya imza attı. Selahattin Demirtaş'ı savunan ve Kılıçdaroğlu'nun şeref madalyası sözlerini destekleyen Özgür Özel, "Biz Demirtaş'a yapılanın bir hak ihlali olduğunu, hukuksuzluk olduğunu, yattığı her günün de onun mücadelesinde bir nişane olduğunu söyledik." ifadelerini kullandı.

        ALPAY ÖZALAN'DAN TEPKİ
        Öte yandan AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, CHP'li Özgür Özel'in açıklamalarına Twitter hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Alpay Özalan paylaşımında, "Daha dün alçak Pkk'nın saldırısında şehit verdik. Üstelik o teröristlerden birine CHP raporunda "Mağdur gazeteci" denmiş. Altında Özgür Özel'in de imzası var. Özgür Özel, az önce açıklama yapıp Demirtaş'ı savundu ve Kılıçdaroğlu'nun şeref madalyası sözlerini destekledi." ifadelerini kullandı.

            ÖZEL'DEN FETÖ'YE ZİYARET
            Özel ve Ağbaba'nın sadece PKK'lı değil aynı zamanda FETÖ'cü teröristlerin de destekçisi olduğu ortaya çıktı. Ağbab ve Özel'in Silivri Cezaevinde tutuklu buunan FETÖ'cü teröristler Hidayet Karaca, Mehemt Baransu ve Gültekin Avcı gibi isimlerle birlikte casusluk davasında yargılanan Can Dündar ve Erdem Gül'ü de ziyaret etttikleri ortaya çıktı.

            Raporu savunduğu açıklamasında 'nereden bilelim' yalanına sığınan Özel'in, terör suçundan yatan isimlere bile bile göre göre desteğini nasıl savunacağı bilinmiyor. İstanbul seçimlerinde AK Parti'nin seçim sonuçlarına itirazı için YSK'ya taşıdığı raporlar için 'bavul' iftirasına sarılan CHP İstanbul ekibinin, bavulcu terörist 'Mehmet Baransu'ya desteği iki yüzlü siyaseti bir kez daha ortaya çıkardı.

            "MERSİN'İN BİR SEBEBİ VAR"
            Saldırının ardından Mersin'e fiden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırının terör örgütü PKK tarafından gerçekleştiğini açıkladı. Bir gazetecinin "Neden Mersin?" diye sorması üzerine Soylu, "Bir sebebi var onu daha sonra söyleriz. Mersin'in bir sebebi var. Saldırıyı düzenleyen PKK terör örgütüdür. Mersin'in seçilmesinin sebebi de Mersin'i bilmesinden kaynaklanıyor. Bizim şu anda tespitini yaptığını belirttiğimiz terörist" diye konuştu.



                İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından sonra olay yerinden canlı yayına bağlanan A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur detayları aktardı. Uğur, "Hain saldırının üzerinden dakikalar geçtikçe olayın mahiyeti açısından da bilgiler gelmeye başladı. Zira dakikalar öncesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olay yerine geldi, yani hedef alınan polisevinin olduğu noktaya geldi. Ve şuan da bölgeden ayırılıyor" bilgisini iletirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da işaret ettiği 'Neden Mersin?' sorunun detaylarını anlattı.

                TERÖRİSTLER NEDEN MERSİN'İ SEÇTİ | VIDEO

                NEDEN MERSİN?
                A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, "Bakan Soylu'nun açıklamasının sonunda söylemiş olduğu ifade oldukça önemli. 'Neden Mersin?' çünkü son zamanlarda Mersin hain bölücü terör örgütü PKK ile sık sık gündeme gelmeye başladı. Bir tarafta Terörle Mücadele Şube Ekipleri'nin yapmış olduğu başarılı operasyonlar var."



                CHP'Lİ MERSİN BELEDİYESİ'Nİ İŞARET EDİYOR
                "Diğer taraftanda aslında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun işaret ettiği Mersin Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere, CHP'li Belediyeler'de çalıp ve maaş alan PKK'lılar olduğu yönünde. Yine geçtiğimiz ay içerisinde haberler yapmıştık. Bu yönde yapılan açıklamaları ekranlara getirmiştik. Sadece PKK'lılar değil aynı zamanda dağda vurularak etkisiz hale getirilen hain bölücü mensuplarının da akrabalarının da CHP'li Mersin Belediyelerde çalıştığını gündeme getirmiştik. Süleyman Soylu aslında bunu işaret etti."



                "Çünkü bölgeyi iyi bilen Mersin'i iyi bilen hainlerin buraya gelerek bu alçak saldırıyı gerçekleştirdiğini ifade etti. Bu anlamda Mersin'in neden önemli olduğunu bu ifadeyle işaret etmiş oldu. Açıklamaya çalışmış oldu."

                CHP'Lİ MERSİN BELEDİYESİ TERÖR YUVASI HALİNE GELMİŞTİ
                Mersin Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri personeli arasında 33 kişi PKK/KCK, 5 kişi FETÖ/PDY ve 2 kişi Hizbullah terör örgütü mensubu olduğu gerekçesiyle gözaltına alınmış, 14 kişi adli makamlarca tutuklanmıştı. Ayrıca; PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürütmekte iken ölen ya da terör suçlarından tutuklu/hükümlü bulunan şahısların yakınlarından 33 kişi halen Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmaktaydı.

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                Haberler Güncel Mersin'deki saldırının ardından Demirtaş'a destek! Özel'den CHP'nin tutuklu gazeteciler raporuna savunma: Nereden bilelim terörist olduğunu
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