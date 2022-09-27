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PKK neden Mezitli’yi hedef aldı? Bakan ‘Mersin’i iyi biliyordu’ dedi gözler CHP’li belediyeye çevrildi

PKK neden Mezitli’yi hedef aldı? Bakan ‘Mersin’i iyi biliyordu’ dedi gözler CHP’li belediyeye çevrildi
27.09.2022 05:12

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Mersin'in Mezitli ilçesinde bulunan polisevine alçak teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı gerçkeleşti. Çıkan çatışmada 1 polis memuru şehit olurken, 1'i polis 2 kişi yaralandı. Olay yerine giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaralanan 2 kadın teröristin kendilerini patlattığını belirtirken, saldırının Mersin'de yapılmasının sebebi ise teröristlerin Mersin'i iyi bilmelerinden kaynaklı olduğunu işaret etti. Bakan Soylu'nun ‘Mersin’i iyi biliyordu’ açıklamasından sonra gözler Mersin Büyükşehir Belediyesini terör yuvasına çeviren CHP'li belediyeye çevrildi. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

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