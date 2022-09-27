Mersin'de polisevine saldıran PKK'lı teröristi CHP'nin aklama görüntüleri ortaya çıktı: Eli silahlı terörist göremedik!

CHP'DEN GAZETECİ GÖRÜNÜMLÜ TERÖRİSTLERE ÖZGÜRLÜK TALEBİ

Raporun basına açıklandığı toplantıda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aralarında terör örgütü üyelerinin de bulunduğu listede yer alan isimler için "Gazeteci arkadaşlarımızın bir an önce özgürlüklerine kavuşmalarını isteriz." ifadelerini kullandığı ortaya çıktı. O tarihte yaptığı açıklamada, sözde gazetecilerin bir an önce özgürlüklerine kavuşmalarını isteyen Kılıçdaroğlu, "Tutuklu gazeteci olmaz, hapiste gazeteci olmaz, yazı yazdı diye gazeteci işinden olmaz. Eğer siz Türkiye'yi dünyada saygınlığı olan bir ülke konumuna getirmek istiyorsanız ilk yapacağınız iş medyayı özgür bırakmaktır. Medyası özgür olmayan bir toplumun demokrasi taleplerine fren koyamazsınız. Gezi parkı eylemlerine fren koyamazsınız." demişti.