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    • 27.09.2022 13:57
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    • 27.09.2022 13:57
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    Mersin'de polisevine saldıran PKK'lı teröristi CHP'nin aklama görüntüleri ortaya çıktı: Eli silahlı terörist göremedik!

    Son dakika haberi | Mersin'de dün gece saatlerinde polisevine saldırı yapan 2 teröristten birinin Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan olduğu tespit edildi. Ercan'ın adının CHP'nin 2013 yılında hazırladığı "Tutuklu gazeteciler" raporunda olduğu ortaya çıktı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından kamuoyuna açıklanan raporla ilgili düzenlenen toplantıda konuşan CHP'li Veli Ağbaba'nın listedeki isimler hakkında, "Görüştüğümüz gazeteciler arasında ne tecavüzcü, ne hırsız, ne çete mensubu, ne de eli silahlı terörist göremedik, bulamadık." dediği ana ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    CHP PKK’lı teröristi böyle akladı!

    Dün gece saatlerinde Mersin'de bulunan polis evine PKK'lı teröristlerce alçak bir saldırı düzenlendi. Saat 22.45 sıralarında 2 kadın terörist tarafından düzenlenen saldırı sonucu teröristler etkisiz hale getirilirken, 1 polis şehit oldu, 1 polis ise yaralandı.

    Mersin'de polisevine saldıran PKK'lı teröristi CHP 2013'te böyle aklamış: Eli silahlı terörist göremedik | Video

    İçişleri Bakanlığı saldırının ardından teröristlerin kimliğine ilişkin bir açıklama yaptı. Mersin'deki saldırıyı gerçekleştiren 2 teröristten birinin Zozan Tolan kod isimli Dilşah Ercan olduğu duyuruldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristin, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması içerisinde faaliyette bulunduğu, terör örgütü faaliyetlerinden dolayı cezaevine girip çıktığı, örgütün kırsal yapılanmasına 2013 yılında Mersin'den katıldığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de eğitim aldığı ve örgütün sözde özel güç yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Ayrıca, terörist hakkında metropollere eylem amaçlı gönderilecek hazır kadrolar arasında yer aldığı şeklinde istihbari bilgilerin bulunduğu belirlendi." denildi.


    *Zozan Tolan kod adlı terörist Dilşah Ercan

    CHP'NİN GAZETECİLER LİSTESİNDEN ÇIKTI
    Çeşitli suçlardan içeride bulunan kişiler üzerinden yıllardır "Basın özgürlüğü yok", "Gazeteciler tutuklanıyor" gibi yalanlar servis eden CHP, 2013 yılında "Tutuklu Gazeteciler Raporu Dünyanın En Büyük Gazeteci Cezaevi: Türkiye" isimli bir rapor hazırlamıştı.


    *CHP'nin hazırladığı skandal rapora ulaşmak için fotoğrafa tıklayın

    CHP tarafından hazırlanan raporda, dün Mersin'deki saldırıyı gerçekleştiren Dilşah Ercan'ın da "gazeteci" sıfatıyla yer aldığı ortaya çıktı. CHP yönetiminin gazeteci olarak gösterdiği terörist için özgürlük talebinde bulunduğu da öğrenildi.

        CHP'DEN GAZETECİ GÖRÜNÜMLÜ TERÖRİSTLERE ÖZGÜRLÜK TALEBİ
        Raporun basına açıklandığı toplantıda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aralarında terör örgütü üyelerinin de bulunduğu listede yer alan isimler için "Gazeteci arkadaşlarımızın bir an önce özgürlüklerine kavuşmalarını isteriz." ifadelerini kullandığı ortaya çıktı. O tarihte yaptığı açıklamada, sözde gazetecilerin bir an önce özgürlüklerine kavuşmalarını isteyen Kılıçdaroğlu, "Tutuklu gazeteci olmaz, hapiste gazeteci olmaz, yazı yazdı diye gazeteci işinden olmaz. Eğer siz Türkiye'yi dünyada saygınlığı olan bir ülke konumuna getirmek istiyorsanız ilk yapacağınız iş medyayı özgür bırakmaktır. Medyası özgür olmayan bir toplumun demokrasi taleplerine fren koyamazsınız. Gezi parkı eylemlerine fren koyamazsınız." demişti.

        LİSTEDE ELİ SİLAHLI TERÖRİST GÖREMEMİŞLER!
        Yine aynı toplantıda konuşan CHP'li Veli Ağbaba da listede bulunanların sadece gazeteci olduğunu iddia ederken, "Değerli arkadaşlar rapor sonunda ulaştığımız sonuç şudur: Görüştüğümüz gazeteciler arasında ne tecavüzcü, ne hırsız, ne çete mensubu, ne de eli silahlı terörist göremedik, bulamadık. Yani cezaevinde tutulan gazetecilik mesleğinin ta kendisidir." ifadelerini kullandı.

        AKLADIĞI TERÖRİST POLİSEVİNE SALDIRDI AĞBABA PAYLAŞIM YAPTI
        2013'teki konuşmasında "Eli silahlı terörist göremedik, bulamadık" ifadelerini kullanan CHP'li Veli Ağbaba, dün gece saatlerinde yapılan saldırının ardından yaptığı paylaşımda ise "Mersin Tece Polisevi'ne teröristlerin uzun namlulu silahlarla saldırdığı belirtiliyor. Bu alçak saldırıyı lanetliyor, yaralılara acil şifa diliyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz. Geçmiş olsun #Mersin!" ifadelerini kullandı.


            *CHP'nin hazırladığı ve içinde PKK'lı teröristlerin de yer aldığı skandal raporun kapak görüntüsü

            Skandal raporu Muğla Milletvekili Nurettin Demir, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in hazırladığı görülüyor.
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