Mersin'de polisevine saldıran PKK'lı teröristi CHP'nin aklama görüntüleri ortaya çıktı: Eli silahlı terörist göremedik!

Dün gece saatlerinde Mersin'de bulunan polis evine PKK'lı teröristlerce alçak bir saldırı düzenlendi. Saat 22.45 sıralarında 2 kadın terörist tarafından düzenlenen saldırı sonucu teröristler etkisiz hale getirilirken, 1 polis şehit oldu, 1 polis ise yaralandı.
Mersin'de polisevine saldıran PKK'lı teröristi CHP 2013'te böyle aklamış: Eli silahlı terörist göremedik | Video
İçişleri Bakanlığı saldırının ardından teröristlerin kimliğine ilişkin bir açıklama yaptı. Mersin'deki saldırıyı gerçekleştiren 2 teröristten birinin Zozan Tolan kod isimli Dilşah Ercan olduğu duyuruldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristin, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması içerisinde faaliyette bulunduğu, terör örgütü faaliyetlerinden dolayı cezaevine girip çıktığı, örgütün kırsal yapılanmasına 2013 yılında Mersin'den katıldığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de eğitim aldığı ve örgütün sözde özel güç yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Ayrıca, terörist hakkında metropollere eylem amaçlı gönderilecek hazır kadrolar arasında yer aldığı şeklinde istihbari bilgilerin bulunduğu belirlendi." denildi.
*Zozan Tolan kod adlı terörist Dilşah Ercan
CHP'NİN GAZETECİLER LİSTESİNDEN ÇIKTI
Çeşitli suçlardan içeride bulunan kişiler üzerinden yıllardır "Basın özgürlüğü yok", "Gazeteciler tutuklanıyor" gibi yalanlar servis eden CHP, 2013 yılında "Tutuklu Gazeteciler Raporu Dünyanın En Büyük Gazeteci Cezaevi: Türkiye" isimli bir rapor hazırlamıştı.
*CHP'nin hazırladığı skandal rapora ulaşmak için fotoğrafa tıklayın
CHP tarafından hazırlanan raporda, dün Mersin'deki saldırıyı gerçekleştiren Dilşah Ercan'ın da "gazeteci" sıfatıyla yer aldığı ortaya çıktı. CHP yönetiminin gazeteci olarak gösterdiği terörist için özgürlük talebinde bulunduğu da öğrenildi.