CHP'nin terörist Dilşah Ercan için özgürlük istediği ortaya çıktı! Mangır medyasının "gazeteciler tutuklanıyor" yalanı bir kez daha çöktü

Konuya sosyal medya hesabından tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, "CHP'nin hazırladığı "Tutuklu Gazeteciler Raporunda" polisimizi şehit eden Dilşah Ercan adlı terörist tutuklu gazeteci olarak ifade edilmiş. Terör örgütleriyle kol kola olmayı normalleştiren Kılıçdaroğlu ve CHP'si bu olay için de "Bir gazeteci öldürüldü" derse şaşırmayacağız. Bilinmelidir ki Türkiye'de gazetecilik yaptığı için tutuklanan kimse yoktur, gazeteciliği terörizme kalkan yapanlar vardır. "Gazeteciler tutuklanıyor" propagandasının ve onları fonlayanların derdinin gazetecilik değil Türkiye düşmanlığı olduğu bir kez daha tescillenmiş oldu." dedi.

GAZETECİ DEDİLER TERÖRİST ÇIKTI

"Zozan Tolan" kod adlı Ercan'ın daha önce CHP ve HDP yandaşlığı ile bilinen mangır medyası Bianet'te yer alan haberde 'gazeteci' olarak tanıtıldığı ortaya çıktı.