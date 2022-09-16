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    • 16.09.2022 13:50
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    • 16.09.2022 13:50
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    Belediyeye yuvalanan teröristler adliyede: 'Değer Ailesi' detayı

    PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışan 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi. 10 şüpheliden aralarında örgütün ‘Değer Ailesi’ olarak tanımladığı, örgüt adına kırsal alanda faaliyet yürütürken etkisiz hale getirilmiş örgüt mensuplarının 1. derecede aile yakınlarından olanların da bulunduğu tespit edildi.

    Belediyeye yuvalanan teröristler adliyede

    Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı.

    PROPAGANDA YAPIYORLARDI
    Ekipler, çalışmalar kapsamında, 2019 yılında yapılan yerel seçimlerden sonra Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde işe giren ve halen aktif olarak çalıştıkları belirlenen F.E, A.K., B.B., D.B., H.S., K.B., M.E.İ., A.K., İ.G. ve S.M. isimli kişilerin PKK/KCK terör örgütünü övücü, özendirici, sahiplenici ve yüceltici şekilde propaganda yaptıklarını tespit etti.

    ÖRGÜT ŞİFRESİ: DEĞER AİLESİ
    Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için 180 polis katıldığı 10 şüpheliye yönelik 10 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.

    Mersin Emniyet Müdürlüğünün tespit ettiği 10 şüpheliden aralarında örgütün 'Değer Ailesi' olarak tanımladığı, örgüt adına kırsal alanda faaliyet yürütürken etkisiz hale getirilmiş örgüt mensuplarının 1. derecede aile yakınlarından olanların da bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, gözaltı kararı bulunan 1 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.

    CHP'Lİ BELEDİYELERDE TERÖRİST İSTİHDAMI
    CHP'li belediyelerde terör iltisaklı şüphelilere yönelik operasyonlar daha önce de gerçekleştirilmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Seyhan Belediyesi'nde terör örgütü PKK üyesi ve örgüt üyesi isimlerle iltisaklı şüpheliler yapılan operasyonlarda gözalatına alınmıştı.

        SEÇER'İN TERÖRİST SEVİCİ FONDAŞ GAZETECİYE KIYAĞI
        İçişleri Bakanlığı, Mersin Büyükşehir Belediyesi personeli arasında 33 kişinin ölen ya da tutuklu bulunan teröristlerin yakını olduğunu tespit etmişti. Belediye Başkanı Vahap Seçer'in fondaş gazeteci Serdar Akinan'a belediye bütçesinden yüklü rakamlar ödediği belirlendi. Akinan'ın terörist başı Karayılan ile röportaj yaptığı ve PKK'lı teröristlere övgüler düzdüğü ortaya çıkmıştı.

        EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ: FİRARİ ŞÜPHELİ ARANIYOR
        Mersin Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada:
        Haklarında sosyal medya hesapları üzerinden 'PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü' Propogandası yaptıkları tespit edilen ve aralarında örgütün sözde değer ailesi olarak tanımladığı kişilerden olan 10 şüpheli şahsa yönelik 15.09.2022 günü operasyonel çalışma gerçekleştirilmiş, 9 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan ikamet aramalarında dijital malzemelere el konulmuştur.

        Firar olan 1 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

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        Haberler Güncel Belediyeye yuvalanan teröristler adliyede: 'Değer Ailesi' detayı
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