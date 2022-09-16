Belediyeye yuvalanan teröristler adliyede: 'Değer Ailesi' detayı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı.
PROPAGANDA YAPIYORLARDI
Ekipler, çalışmalar kapsamında, 2019 yılında yapılan yerel seçimlerden sonra Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde işe giren ve halen aktif olarak çalıştıkları belirlenen F.E, A.K., B.B., D.B., H.S., K.B., M.E.İ., A.K., İ.G. ve S.M. isimli kişilerin PKK/KCK terör örgütünü övücü, özendirici, sahiplenici ve yüceltici şekilde propaganda yaptıklarını tespit etti.
ÖRGÜT ŞİFRESİ: DEĞER AİLESİ
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için 180 polis katıldığı 10 şüpheliye yönelik 10 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.
Mersin Emniyet Müdürlüğünün tespit ettiği 10 şüpheliden aralarında örgütün 'Değer Ailesi' olarak tanımladığı, örgüt adına kırsal alanda faaliyet yürütürken etkisiz hale getirilmiş örgüt mensuplarının 1. derecede aile yakınlarından olanların da bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, gözaltı kararı bulunan 1 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.
CHP'Lİ BELEDİYELERDE TERÖRİST İSTİHDAMI
CHP'li belediyelerde terör iltisaklı şüphelilere yönelik operasyonlar daha önce de gerçekleştirilmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Seyhan Belediyesi'nde terör örgütü PKK üyesi ve örgüt üyesi isimlerle iltisaklı şüpheliler yapılan operasyonlarda gözalatına alınmıştı.