Demir Yumruk operasyonunda flaş gelişme! İddianame tamamlandı! Hüseyin Eryılmaz örgüt yöneticiliği suçundan yargılanacak

Son dakika haberleri... Ankara merkezli 29 ilde düzenlenen ve 29 şüphelinin tutuklandığı 'Demir Yumruk' soruşturması kapsamında suç örgütü lideri Hüseyin Eryılmaz gurubuna yönelik soruşturma tamamlandı.

Soruşturma kapsamında hazırlana 2'ni iddianamede, 46 şüpheli yer alırken aralarında Hüseyin Eryılmaz'ın da bulunduğu 5 kişi örgüt yöneticiliği, 14 kişi örgüt üyeliği, 27 kişinin ise dolandırıcılık suçundan cezalandırılması istenildi.

İddianame Ankara 33'ncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

500 MİLYON TL ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Ankara merkezli 29 ilde demir- çelik fiyatlarını manipüle eden, 105 milyar liralık sahte faturayla kamuyu 25 milyar lira zarara uğratan şirketlere yönelik düzenlenen 'Demir Yumruk' operasyonunda yaklaşık 4 kamyonu dolduran belge ve ziynet eşyaları ile bavullar içinde 500 milyon lira ele geçirilmişti. Vergi denetime takılmamak için demirleri, şehir içindeki depolarda gezdirdiği belirlenen şüphelilerin, şehirler arasında Plaka Tanıma Sistemi'nde usulsüzlüğe yakalanmamak için de boş kamyonetleri ülke genelinde gezdirdiği saptanmıştı.

EROL EVCİL'E 30 YIL 9 AY HAPİS TALEBİ

'Demir Yumruk' soruşturması kapsamında suç örgütü lideri Erol Eşrefoğlu (Evcil) gurubuna yönelik soruşturma tamamlanmıştı. İddianamede 32 şüpheliden aralarında Erol Eşrefoğlu'nun (Evcil) da bulunduğu 17'si hakkında 2 yıldan 30 yıl 9 aya kadar değişen oranlarda hapis cezası istenmişti, 15 kişi hakkında ise 'kovuşturmaya yer olmadığı' kararı verilmişti.